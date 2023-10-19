Благодаря связям пробилась в шоу-бизнес: как складывалась музыкальная карьера Дианы Теркуловой

Но больше всего Диане Теркуловой нравилась музыка. Именно поэтому в старших классах она стала осваивать акустическую гитару и даже организовала рок-группу. Они выступали на школьных дискотеках. Им даже удавалось принимать участие в фестивалях.

Но Диана Теркулова родилась в небогатой семье. Поэтому про увлечения пришлось забыть после школы, чтобы прокормить себя.

Диана пробовала оформлять сценические площадки, продавала аудиополиграфию, даже редактировала музыку и составляла сборники.

Несмотря на то что у Дианы не было популярности, она все равно сотрудничала с шоу-бизнесом. Благодаря своей работе у будущей звезды появлялись полезные связи. Например, так она познакомилась с музыкантом и исполнителем Сергеем Трофимовым.