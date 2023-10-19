Благодаря связям пробилась в шоу-бизнес: как складывалась музыкальная карьера Дианы Теркуловой

Диана Теркулова запомнилась слушателям как одна из солисток группы «Воровайки». Женское трио, исполняющее шансон и блат-поп, в свое время получило громкую популярность. Хотя и сегодня на некоторых праздниках любят вспоминать заводные песни коллектива.
Детство и юность
Диана Теркулова родилась 1 сентября 1977 году в Москве. Помимо музыкальной школы с уроками фортепиано, маленькая Диана пела с хором и занималась спортом. Теркулова ходила на тренировки по художественной гимнастике, танцевала и занималась конным спортом и карате.
Диана Теркулова в молодости. Фото: соцсети
Но больше всего Диане Теркуловой нравилась музыка. Именно поэтому в старших классах она стала осваивать акустическую гитару и даже организовала рок-группу. Они выступали на школьных дискотеках. Им даже удавалось принимать участие в фестивалях.
Но Диана Теркулова родилась в небогатой семье. Поэтому про увлечения пришлось забыть после школы, чтобы прокормить себя.
Диана пробовала оформлять сценические площадки, продавала аудиополиграфию, даже редактировала музыку и составляла сборники.
Несмотря на то что у Дианы не было популярности, она все равно сотрудничала с шоу-бизнесом. Благодаря своей работе у будущей звезды появлялись полезные связи. Например, так она познакомилась с музыкантом и исполнителем Сергеем Трофимовым.
Сергей Трофимов. Фото: Global Look Press
У Трофимова она работала бэк-вокалисткой. А позже Диана Теркулова познакомилась с продюсером Степаном Разиным. Именно он помог талантливой певице начать карьеру.
Личная жизнь
Диана Теркулова не любит показывать личную жизнь. Известно, что у певицы есть любимый мужчина. Но лицо своего избранника артистка не раскрывает, иногда лишь публикует подарки от него.
Диана Теркулова в молодости и сейчас. Фото: соцсети
Музыка
В 1997 году продюсер Степан Разин решил создать женское музыкальное трио «Шоколад». Он позвал Диану Теркулову, Ирину Нагорную и Ирину Архипкину.
Артистки наряжались в цвет российского триколора и пели в жанре поп-музыки. Однако коллектив просуществовал три года. У девушек даже вышел альбом «Визитка».
Далее Диана Теркулова стала сотрудничать с Юрием Алмазовым. Теркулова согласилась на работу в коллективе «Воровайки». В отличие от других поп-коллективов, у них был «приблатненный» репертуар. Вместе с Дианой Теркуловой песни с тюремным жаргоном исполняли Яна Павлова и Лариса Надыктова.
«Воровайки» сейчас. Фото: соцсети
Несмотря на то что у коллектива было много критиков и хейтеров, песни группы крутили по «Радио Шансон», а их гастроли проходили не только в России, но и за рубежом.
Однако в 2007 году Диана ушла из группы ради сольной карьеры. Она записала альбом «Два крыла». А в 2010 году Теркулова вернулась к «Воровайкам».
При этом артистка выступает и одна. Вне группы Диана поет под фамилией Ланская.