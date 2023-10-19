Любитель ужасов, лыжник, режиссер: как началась карьера Александра Домогарова – младшего

Александр Домогаров – младший родился с громкой фамилией, но доказал, что талантлив и сам по себе. Кроме актерских работ, он выдал несколько режиссерских релизов, среди которых фильм «Пальма» 2021 года. На 2024-й, кстати, запланирован сиквел этой картины.
Детство и юность
7 февраля 1989 года в Москве, в семье знаменитого актера Александра Домогарова и его второй жены Ирины Гуненковой родился сын, которого назвали Сашей, как и его отца. У мальчика был брат Дмитрий от первого брака папы, но он трагически погиб в 2008 году.
Александр Домогаров – младший в детстве с родителями. Фото: кадр из телеэфира
Когда Домогарову-младшему было 12 лет, его родители развелись. В одном из интервью молодой человек рассказал, что для него это не стало ударом, отец с матерью остались друзьями и продолжили воспитывать его.
С самого детства Саша обитал в мире искусства: бывал за кулисами театра и на съемочных площадках, наблюдал за работой отца. Когда он пошел в школу, Домогаров-старший начал преподавать там уроки драмы, приобщая сына к созданию спектаклей. Он также подарил наследнику скакуна, чтобы юноша занимался конным спортом.
Мама Ирина, в свою очередь, отдала ребенка на фигурное катание и в музыкальную школу, парень посещал курсы французского и английского языков. Однако, по его собственному признанию, учебу он ненавидел и учился посредственно. Наследника звезды больше привлекало кино.
Саша Домогаров в начале актерской карьеры. Фото: соцсети
В седьмом классе Саша начал снимать любительские фильмы вместе с подругой Кристиной Рейльян, с которой они потом не раз сотрудничали.
Окончив школу, парень отправился поступать на режиссера во ВГИК, но провалился на вступлении. Мать предложила ему пройти просмотр в Щепкинское училище, куда сына звезды сразу же приняли на актерский факультет.
В этом вузе Александр чувствовал себя неуютно и переживал, что занимает чужое место. Но со временем освоился и начал играть. Позже молодой человек все-таки выучился на постановщика – на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
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Александр Домогаров – младший (справа) в фильме «Елки». Фото: кадр из фильма 2010 года
Фильмография
В 2009 году Домогаров – младший появился в детективных сериалах «Предлагаемые обстоятельства» и «Черчилль». А в 2010-м его увидели в роли лыжника Гриши в первых «Елках» и в роли солдата в польской мелодраме «Только не сейчас».
Парень сыграл в пяти последующих «Елках», а также в историческом сериале «Тайны дворцовых переворотов». В 2014-м состоялся его режиссерский дебют – вышла военная короткометражка «Яма».
В 2017-м актер снял короткометражный ужастик «Пустите детей» по мотивам рассказа Стивена Кинга. Права на экранизацию ему удалось купить за 1 доллар благодаря специальному проекту американского писателя «Долларовые детки».
Александр Домогаров – младший в сериале «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII». Фото: кадр из сериала
В 2019 году вышла черная комедия «Папа, сдохни», где Александру досталась роль маньяка. Попутно он сыграл в комедийном сериале «Дипломат» (Первый канал) и украинском детективе «Фантом», а также выпустил полнометражную режиссерскую работу – фильм ужасов «Пиковая дама. Зазеркалье».
Что касается последнего проекта, то Домогаров-младший признался, что у него почти не было свободы на съемочной площадке, а многие его идеи были отвергнуты.
Зато Сан Саныч сумел развернуться на съемках «Пальмы» – семейной драмы о собаке, вдохновленной историей из «Комсомольской правды» 1976 года. Молодой режиссер впервые увидел эту статью на странице своего отца в социальной сети и загорелся сделать из нее фильм. От первоначальной идеи в картине мало что осталось, но основной посыл сохранился.
На главную роль была выбрана овчарка Лили, которую Александр выбрал «за глаза». Часть съемок прошла в Японии. Есть, кстати, японская версия этой картины, в которой снялся Домогаров-старший.
Александр Домогаров – младший на съемках фильма «Пальма». Фото: Global Look Press
Фильм должен был выйти в 2020-м, но из-за пандемии его релиз сместился на год. Впрочем картина понравилась критикам, она завоевала Гран-при фестиваля «Виват кино России!» и приз «Золотой витязь». На волне успеха Домогаров-младший анонсировал продолжение киноленты. В основу так же легла реальная история, но на этот раз о медведе, спасенном летчиком.
Также молодой постановщик начал работу над молодежным сериалом «Она такая классная» для онлайн-кинотеатра Kion. Но этот проект был прерван из-за трагедии. В 2023 году стало известно о том, что мать Александра, Ирина Гуненкова, больна раком. 13 августа она скончалась.
Личная жизнь
В одном из интервью Домогаров – младший признался, что пока не думает о создании семьи, так поглощен творчеством. В социальные сети наследник громкой фамилии выкладывает в основном фото и видео со съемок.
Александр Домогаров – младший и Кристина Рейльян. Фото: соцсети