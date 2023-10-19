Любитель ужасов, лыжник, режиссер: как началась карьера Александра Домогарова – младшего

Когда Домогарову-младшему было 12 лет, его родители развелись. В одном из интервью молодой человек рассказал, что для него это не стало ударом, отец с матерью остались друзьями и продолжили воспитывать его.

С самого детства Саша обитал в мире искусства: бывал за кулисами театра и на съемочных площадках, наблюдал за работой отца. Когда он пошел в школу, Домогаров-старший начал преподавать там уроки драмы, приобщая сына к созданию спектаклей. Он также подарил наследнику скакуна, чтобы юноша занимался конным спортом.

Мама Ирина, в свою очередь, отдала ребенка на фигурное катание и в музыкальную школу, парень посещал курсы французского и английского языков. Однако, по его собственному признанию, учебу он ненавидел и учился посредственно. Наследника звезды больше привлекало кино.