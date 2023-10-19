Блондинка с родинкой на щеке, но не Кристина Асмус: в каких фильмах и сериалах успела сыграть Елена Турбал

Елена Турбал с пяти лет мечтала стать артисткой. И у нее получилось. Хотя на пути к исполнению желания было много препятствий.
Детство и юность
Елена Турбал родилась 28 августа 1984 года в Киеве. Несмотря на запреты родителей, Елена упорно шла к цели – карьере актрисы.
После школы Турбал поступила в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Елена Турбал в юности. Фото: соцсети
Личная жизнь
Артистка вышла замуж за режиссера Станислава Капралова. А в августе 2018 года Елена родила сына, которого назвали Львом. Несмотря на появление наследника, Турбал недолго отдыхала и уже успела порадовать зрителей игрой в мелодраме «Нулевой цикл».
Станислав Капралов. Фото: соцсети
Фильмы
Елена Турбал дебютировала в 2003 году. Она исполнила главную роль – сыграла девочку Янку в драме «12 копеек».
Далее актриса исполняла роли второго плана в картинах «Хорошие парни», «Брат за брата», «Демоны» и «Ласточкино гнездо».
Удалось Турбал сняться и в пятом сезоне нашумевшего сериала «Сваты». Ей досталась роль риелтора Ирины Борисовны.
Другой популярный сериал, в котором снялась знаменитость, – «Женский доктор». Елена Турбал исполнила роль дочери Сергея Калантая.
Елена Турбал. Фото: кадр из фильма «Нюхач»
Однако слава нашла Елену только с появлением актрисы в развлекательном шоу «Три сестры». По сценарию три девушки – блондинка, брюнетка и рыжая – мечтают удачно выйти замуж и забыть про жизненные проблемы.
Елена Турбал с актрисами Анной Саливанчук и Викторией Булитко. Фото: соцсети
Далее актриса предстала в образе Ани в фильме «Дом с лилиями».
В 2016 году Турбал показала драматичный образ в ленте «Подкидыши». В каждом эпизоде рассказывается история малыша, которого оставили в детдоме. Героиня Елены теряет собственного ребенка, но решается стать опекуном для чужого.
Сама артистка вспоминает, что съемки прошли тяжело. Так как у нее не было опыта беременности и материнства. Однако врачи на съемочной площадке подсказывали Турбал. Также Елене пришлось учиться индийским танцам. Так как по сюжету она работает хореографом.
В этом же году актриса сыграла главную роль в фильме «Ночь святого Валентина».
Елена Турбал перед участием в шоу. Фото: соцсети
Удачным оказался и сериал «Искушение», где Елена Турбал воплотила Александру Кумачеву. По сюжету героиня Турбал устраивается горничной в особняк богатого бизнесмена. К слову, мелодраму продлили на второй сезон.
И далее актрису один за другим приглашали режиссеры для съемок в картинах «Кольцо с рубином», «Моя идеальная мама», «Подкидыш» и «Послушная жена».
А во время пандемии Елена помогла мужу создать документальный фильм, посвященный трагедии в Чернобыле.
Также артистка поняла участие в съемках фильмов «Миг, украденный у счастья», «Мавки» и «Тень прошлого».