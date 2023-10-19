Блондинка с родинкой на щеке, но не Кристина Асмус: в каких фильмах и сериалах успела сыграть Елена Турбал

Елена Турбал с пяти лет мечтала стать артисткой. И у нее получилось. Хотя на пути к исполнению желания было много препятствий.

Детство и юность

Елена Турбал родилась 28 августа 1984 года в Киеве. Несмотря на запреты родителей, Елена упорно шла к цели – карьере актрисы.

После школы Турбал поступила в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.