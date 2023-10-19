Дочка знаменитых «Сватов» Инна Королева на экране и за кадром

Детство и юность
Инна Валерьевна Королева начала свой жизненный путь 31 января 1976 года в казахстанском городе Павлодаре.
Девочка росла творческим ребенком. Инна посещала театральную студию и окончила школу с театральным уклоном. В 18 лет поступила в Белорусскую академию искусств на актерский факультет.
После второго курса Королева уехала в Москву и поступила в Высшее театральное училище имени Щукина, попала на курс в мастерскую профессора Александра Граве.
В 2000 году получила диплом о высшем актерском образовании и начала развиваться как актриса.
Инна Королева во время спектакля. Фото: соцсети
Театральная деятельность
После окончания училища начинающая актриса стала участником труппы Московского драматического театра «Бенефис».
На счету Королевой немало значимых ролей, в том числе в спектаклях «Гроза» по А. Островскому и «Укрощение строптивой» по У. Шекспиру.
Актриса Инна Королева. Фото: соцсети
Инна сыграла роль Ирины Аркадиной в постановке «Мне снился сон…», созданной по мотивам произведений А.П. Чехова. В 2019 году пьеса удостоилась главной награды на международном фестивале «Золотой витязь».
Актриса театра и кино Инна Королева вживается в роль. Фото: соцсети
Роли в кино
Дебют на экране начался с эпизода в сериале «Белые одежды» Леонида Белозоровича. Главные роли исполнили Жанна Эппле и Валерий Гаркалин.
В 2003 году Инна Королева снялась в детективах «На углу у Патриарших...» и «Даша Васильева. Любительница частного сыска».
Инна Королева с режиссером Андреем Яковлевым. Фото: соцсети
Молодая актриса появлялась преимущественно в эпизодических ролях. Играла в сериалах «Молодой Волкодав» и «Ивановы–Ивановы», где также снимались Александра Флоринская, Сергей Бурунов и Михаил Трухин.
«Сваты»
В 2008 году актриса стала по-настоящему популярной благодаря выходу на экраны сериала «Сваты» Юрия Морозова. Легкий сюжет, юмор, казусные ситуации вкупе с отлично подобранным актерским составов полюбились зрителям с первой же серии. По этой причине проект неоднократно продлевали.
Инна Королева с коллегами. Фото: соцсети
Королева исполнила роль Маши — дочери супругов Будько, которых сыграли Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, а ее экранным мужем Максимом Ковалевым в первом фильме стал Денис Роднянский, позже его заменили на Даниила Белых.
На роль внучки сватов утвердили родную дочь Королевой Ульяну Иващенко, поэтому играть материнские чувства даже не пришлось. В третьем сезоне актрису заменила София Стеценко, а в пятом на ее месте появилась Анна Кошмал.
Инна Королева с дочерью Ульяной. Фото: соцсети
В 2011 году проект подарил зрителям музыкальный фильм «Новогодние сваты», в котором участвовали Филипп Киркоров, Ани Лорак, Жана Фриске.
Через два года вышел шестой сезон. Но после него было затишье — поклонники несколько лет с нетерпением ждали продолжения.
Личная жизнь
Когда Королева переехала в Москву, познакомилась с очень талантливым юношей-программистом Петром Иващенко. Как ни странно, сначала между ними не возникло никаких чувств, наоборот, Петр помогал Королевой переписываться с женихом из Болгарии.
Но в процессе общения программист сам влюбился в Инну и принял решение завоевать ее во что бы то ни стало.
Инна Королева в путешествии. Фото: соцсети
Но их счастью помогло, как в известной пословице, несчастье. Пара попала в автомобильную аварию. На фоне стресса или выброса адреналина чувства взяли верх, и они провели вместе ночь. Вскоре девушка поняла, что беременна. Сыграли свадьбу, а в 2002 году у молодоженов родилась дочь Ульяна.
В браке пара пережила немало сложных моментов. По этой или какой-то иной причине семья распалась. В 2017 году стало известно, что актриса родила третьего ребенка — сына Ивана, но уже от другого мужчины, имя которого скрыла от общественности.
Инна Королева с детьми. Фото: соцсети
В соцсетях она также не открывает завесу своей личной жизни и предпочитает постить лишь фото с детьми.
За кадром
Помимо актерской деятельности, Королева много лет занимается дубляжом. Инна озвучивала героев фильмов «Сумерки» и «Форсаж», кроме того, ее голос можно услышать в популярных компьютерных играх.
Инна Королева и актриса Ольга Чудакова на съемках сериала «Ивановы–Ивановы». Фото: соцсети
Вместе с бывшим мужем Петром Иващенко она создала студию звукозаписи. Также выступала в роли ведущей передачи «Полкино» на радио «Маяк».
Какое-то время Инна Королева помогала дочери вести блог в интернете, выступала героиней ее видеороликов.
Актриса Инна Королева у себя дома. Фото: соцсети
Одним из самых популярных стал ролик, снятый летом 2019 года. Видео о том, как дочь актрисы подарила маме дорогой смартфон на день рождения, за месяц набрало 500 тысяч просмотров.
Инна Королева наедине с природой. Фото: соцсети
Инна Королева в продолжении «Сватов»
В декабре 2021 года на экраны вышел седьмой сезон «Сватов», где Инна продолжила сниматься в роли своей героини Марии.
Инна Королева с экранной мамой Татьяной Кравченко. Фото: соцсети
Снимать проект начали в Беларуси, а продолжили в Грузии. На протяжении съемок сценарий проекта неоднократно переписывался.
Дата выхода до последнего не была известна. Предполагалось, что зрители смогут увидеть любимый сериал только в 2022 году, но он вышел раньше и порадовал поклонников уже в конце декабря.