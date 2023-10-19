Дочка знаменитых «Сватов» Инна Королева на экране и за кадром

Детство и юность

Инна Валерьевна Королева начала свой жизненный путь 31 января 1976 года в казахстанском городе Павлодаре.

Девочка росла творческим ребенком. Инна посещала театральную студию и окончила школу с театральным уклоном. В 18 лет поступила в Белорусскую академию искусств на актерский факультет.

После второго курса Королева уехала в Москву и поступила в Высшее театральное училище имени Щукина, попала на курс в мастерскую профессора Александра Граве.

В 2000 году получила диплом о высшем актерском образовании и начала развиваться как актриса.