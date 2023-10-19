Russian Girl Татьяна Иванова: как сложилась судьба солистки «Комбинации»

Певица Татьяна Иванова прославилась как солистка группы «Комбинация» в начале 90-х годов. Но она смогла сохранить музыкальный коллектив до наших дней и не потерять свой сценический драйв. Артистка успешно совмещает творческую карьеру с ролью жены и матери.

Юность и музыкальная карьера

Татьяна родилась 25 августа 1971 года в Саратове. Сама она по национальности наполовину чувашка. Будущая артистка с малых лет любила петь. Она выступала на школьных мероприятиях, была участницей молодежного ансамбля.

В «Комбинацию» юная девушка попала по счастливой случайности. В середине 80-х годов бывший старший оперуполномоченный ОБХСС, а на тот момент администратор в группе «Интеграл» Александр Шишинин получил совет от лихого продюсера Бари Алибасова собрать женский поп-коллектив коллектив по аналогии с «Ласковым маем».

Шишинин начал искать претенденток прямо на улицах и встретил Наталью Степнову, которая была подругой Ивановой. Девушка обладала подходящей для сцены внешностью, но голосом не дотягивала. Она догадалась позвать на кастинг свою подружку Таню, и та решила не упускать шанс.