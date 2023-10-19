Russian Girl Татьяна Иванова: как сложилась судьба солистки «Комбинации»

Певица Татьяна Иванова прославилась как солистка группы «Комбинация» в начале 90-х годов. Но она смогла сохранить музыкальный коллектив до наших дней и не потерять свой сценический драйв. Артистка успешно совмещает творческую карьеру с ролью жены и матери.
Юность и музыкальная карьера
Татьяна родилась 25 августа 1971 года в Саратове. Сама она по национальности наполовину чувашка. Будущая артистка с малых лет любила петь. Она выступала на школьных мероприятиях, была участницей молодежного ансамбля.
В «Комбинацию» юная девушка попала по счастливой случайности. В середине 80-х годов бывший старший оперуполномоченный ОБХСС, а на тот момент администратор в группе «Интеграл» Александр Шишинин получил совет от лихого продюсера Бари Алибасова собрать женский поп-коллектив коллектив по аналогии с «Ласковым маем».
Шишинин начал искать претенденток прямо на улицах и встретил Наталью Степнову, которая была подругой Ивановой. Девушка обладала подходящей для сцены внешностью, но голосом не дотягивала. Она догадалась позвать на кастинг свою подружку Таню, и та решила не упускать шанс.
Татьяна Иванова в 19 лет. Фото: соцсети
Новая претендентка тоже понравилась продюсеру, но ее родители были против певческой карьеры – у Ивановой ведь даже не было образования. Но Шишинин кое-как сумел уговорить семью молодой артистки.
Родственники согласились при условии, что девушка поступит в политехнический институт. Татьяна стала студенткой, но из-за плотного концертного графика не смогла нормально посещать лекции и была отчислена.
Коллектив «Комбинация» был укомплектован в 1988 году. Изначально в нем было шесть артисток, из них только Алена Апина имела музыкальное образование. Они с Ивановой подружились на долгие годы.
Предварительно группу отправили «гастролировать» по сельским клубам Саратовской области. Татьяна вспоминала эти первые поездки с дрожью: то в концертном зале выключили свет, и пришлось петь при свечах, то автобус сломался, и случилась непредвиденная ночевка в дороге.
С появлением хита Russian Girls группа обрела всесоюзную популярность. «Комбинация» объездила весь СССР давая по три-шесть концертов в день – юные артистки справлялись с такими нагрузками, а петь приходилось, в основном, под фонограмму.
Шишинин перевез девушек в Москву, договорившись с их родителями, и стал для певичек строгим папой. Он не позволял юным музыкантам гулять по ночам и, бывало, даже запирал их комнаты на ключ после 10 вечера.
В 1991 году вышел взрывной альбом коллектива «Московская прописка», в который вошли хиты «Бухгалтер» и American Boy. После этого Апина приняла решение начать сольную карьеру, но Иванова не стала ссориться с подругой, а продолжила выступать в группе, выпустив знаменитые «Два кусочека колбаски».
Интересный факт: прочитав текст этой песни, Иванова сразу же отказалась записывать ее, но Шишинин уговорил певицу. А затем «эталон пошлости и безвкусия», как композицию назвали критики, стал шлягером отечественной эстрады.
Молодые Татьяна Иванова, Алена Апина и композитор Виталий Окороков. Фото: соцсети
В 1993 году продюсера группы зарезали. Следователям так и не удалось найти заказчика и исполнителя этого убийства. Но учитывая, сколько денег «Комбинация» приносила своему создателю, Иванова была уверена, что здесь не обошлось без криминала.
Вскоре группу покинул автор ее хитов Виталий Окороков, а новым продюсером стал Александр Толмацкий, отец рэпера Децла. В 1994-м вышел альбом «Самая-самая», записанный вместе с Игорем Сарухановым, но «Комбинация» уже не имела такого успеха, как в начале десятилетия.
Татьяна Иванова приняла решение удержать коллектив на плаву и не дала ему исчезнуть со сцены. «Комбинация» продолжила набирать новых участниц, выступать на ретро-концертах и корпоративах, появляться на ТВ. Иногда к ней по старой дружбе присоединялась Алена Апина.
Татьяна Иванова в середине 90-х. Фото: соцсети
Личная жизнь
Став совершеннолетней, Татьяна влюбилась в бас-гитариста, игравшего у Лаймы Вайкуле и Игоря Саруханова. Отношения пары продлились четыре года, но к свадьбе не привели. Позже музыкант отправился на гастроли в Австралию и на родину уже не вернулся. Он звал Иванову к себе, но жизнь в эмиграции девушку не прельщала.
После смерти Шишинина певица сошлась с эстрадным певцом Вадимом Казаченко. Они прожили вместе год, но так и не решившись создать семью — двум поп-звездам было тесно в одной квартире.
Однако вскоре Алена Апина познакомила подругу со стоматологом Эльчином Мусаевым, который был влюблен в солистку «Комбинации». У новой пары родилась дочь Мария, Апина стала крестной мамой девочки. Наследница поп-звезды не пошла по стопам матери, а решила углубиться в иностранные языки и нашла себе работу переводчиком.
Татьяна Иванова с дочерью Марией. Фото: соцсети
Только в 2016 году Иванова сыграла свадьбу со своим возлюбленным. Татьяна благодарна судьбе и подруге за знакомство с этим мужчиной. Она счастлива в браке, но не стремится выставлять личную жизнь напоказ. В соцсетях редко можно встретить совместное фото супругов.
В том же году певица отважилась на серьезный шаг: пришла в передачу на «На 10 лет моложе» и решила измениться с помощью пластической хирургии. Артистка призналась телезрителям, что перестала нравиться себе в зеркале.
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Татьяна Иванова и Алена Апина, наши дни. Фото: соцсети
Татьяна Иванова сегодня
В 2020-м певица вошла в число участников музыкально-развлекательного шоу «Суперстар! Возвращение». Вместе со звездами прошлых лет — Богданом Титомиром, Владимиром Левкиным и другими — Татьяна спела хиты из репертуара разных исполнителей.
В одном из выпусков шоу Иванова повздорила с Сергеем Соседовым. Эксперт раскритиковал вокал артистки, а та заявила, что мужчина является не музыкальным критиком, а музыкальным историком, что принципиально разные понятия.
В 2021-м Татьяна появилась в шоу «Дуэты», чтобы спеть вместе с Аленой Апиной «Песню о женской дружбе». В 2022-м артистка выступила вместе с группами «Комбинация» и «Мираж» на концерте «Дискотека Союз».
Новый состав группы «Комбинация». Фото: kombinaciya.com
Интересные факты
В 1991 году произошло резонансное убийство Ларисы Каменковой – девушки, очень похожей на Татьяну Иванову. Ее пытались заставить притвориться солисткой «Комбинации» в преступных целях. Молодая особа отказалась и в результате была задушена гитарной струной. Этой трагедии посвятили один из выпусков передачи «Следствие вели…».
В 2018-м Иванова и Апина выпустили совместный клип «Последняя поэма». Из современных исполнительниц Татьяна хотела бы записать дуэт с Клавой Кокой. По словам солистка «Комбинации», молодая певица своими драйвом и смелостью напоминает ее саму в юности.
Песня «Бухгалтер» прозвучала в сериале «Милиционер с Рублевки» и боевике «Никто» Ильи Найшуллера. В одном из интервью Татьяна Иванова заявила, что создатели этих картин использовали хит без разрешения правообладателей.