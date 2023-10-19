Убийце сына Стаса Намина может грозить пожизненное заключение

Пасынок Стаса Намина Роман Микоян, которого музыкант усыновил в годовалом возрасте, почти сразу признался в убийстве брата и пожилой родственницы.

Пока следствие разбирается в мотивах, юрист Юрий Шель заявил Teleprogramma.pro, что если будет достаточно оснований признать Романа обвиняемым, следователи в течение 48 часов обратятся с ходатайством избрать возможному убийце меру пресечения:

«Тогда он окажется под стражей сто процентов. Ему грозит по ст. 105, ч. 2, п. «а» УК РФ от 8 до 20 лет, вплоть до пожизненного».

Кстати, это не первое преступление Романа. В 2007 году он сбил насмерть женщину на юго-западе Москвы, за что получил два года условно.

«Если появятся какие-то смягчающие обстоятельства, например, он будет признан невменяемым, может быть признана мера медицинского характера - принудительное лечение. То же самое касается отягчающих обстоятельств, если он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».

В любом случае, по мнению юриста, следствие будет долгим: сделают большое количество экспертиз, проведут многочисленные допросы, чтобы до конца разобраться во всех обстоятельствах и выяснить мотив.

Напомним, 18 октября около 21 часа были жестоко убиты 30-летний сын и теща известного рок-музыканта Стаса Намина. Они были найдены в собственном коттедже в подмосковном Крюково с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый Роман Микоян на допросе признался в двойном убийстве, он же сам и вызвал полицию.