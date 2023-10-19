Оставила карьеру модели ради бизнеса: кто такая Олеся Малинская и почему ее книги и медитации обожают женщины

Олеся Малинская из простой провинциальной девушки стала успешной бизнесвумен. Ее биографию часто сравнивают со сказкой про Золушку.
Детство и юность
Олеся Малинская родилась 5 апреля 1989 года в Ростовской области. По некоторым данным, настоящие имя и фамилия девушки — Оксана Сидорчик.
Родным городом предпринимательница считает Москву. Потому что именно в этом месте у Олеси произошли судьбоносные изменения. Мама Малинской работала медсестрой, а отец был музыкантом.
Родители не скупились на репетиторов для дочери. Олеся много занималась математикой, английским. Еще девочка брала уроки фортепиано, хореографии и даже ходила на карате.
Олеся Малинская в школьные годы с подругой. Фото: соцсети
По воскресеньям Олеся Малинская ходила вместе с бабушкой на исповедь и причастие. Во взрослом возрасте эти традиции повлияли на то, что Олеся приезжает за советами к старцу Оптиной пустыни.
Переодически Олеся училась в Лондоне по обмену. А после окончания школы Малинской купили квартиру в Москве, куда Олеся и поступила для получения высшего образования.
Олеся сдала экзамены для поступления в Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ). Одновременно с этим событием Малинская стала встречаться с успешным адвокатом, который настаивал на поступлении Малинской в Московский государственный юридический университет имени Олега Кутафина для развития семейного бизнеса в будущем.
Несмотря на то, что Олеся получила диплом юриста, по этой специальности она не работала.
Олеся Малинская с мужем. Фото: соцсети
Мода и бизнес
При росте 178 см Олеся весит 55 кг. Именно поэтому у девушки сложилась карьера модели. Олеся позировала для брендов и даже ходила по подиуму.
Однако Малинская хотела быть не моделью, а владелицей собственного бренда. Олеся любила наряжаться и шить одежду по собственным задумкам. И в 21 год у нее уже был свой модный дом Olesya Malinskaya.
А позже ее бренд Mallini Couture стал популярен у звезд и даже представлен на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Олеся Малинская в роли модели. Фото: соцсети
Также Олеся Малинская создала женский клуб «Путь настоящей королевы» и онлайн-курсы с аудиоаффирмациями «Для женщин» и лекциями-медитациями «Источник женской силы».
Еще Олеся регулярно организовывает выездные ретриты для женщин. Занятия проходят в ретрит- и детокс-клиниках Бодрума и курортах ОАЭ, Мальдив.
Также Олеся занимается созданием полезных десертов. Блогер работает над проектом «Фонд развития женщин Олеси Малинской» и готовит международный образовательный кейс.
Олеся Малинская. Фото: соцсети
Книги Малинской
Рукописное творчество Малинской «Perfect you. Как превратить жизнь в сказку» всего за два месяца стало бестселлером.
В книге Малинская рассказывает, что каждая женщина может стать лучшей версией себя. Это Олеся расписывает в трех частях Perfect U: «Твоя душа», «Твой мозг» и «Твой внешний мир».
Другая книга Малинской — «Your perfect family. Как жить долго и счастливо» — посвящена семейным отношениям.
Олеся Малинская со своей книгой. Фото: соцсети
Блог
В своем блоге Малинская показывает счастливую жизнь.
Модель сменила цвет волос с русого на черный. Также она скорректировала объем губ и размер бюста. Знаменитость не скрывает, что пользуется фотошопом и благодаря моделингу знает свой выгодный ракурс для удачных кадров.
Также Малинская рассказывает про семейную жизнь и бизнес.
Олеся Малинская на отдыхе. Фото: соцсети
Личная жизнь
Мужем Олеси Малинской в первый раз стал адвокат Антон Малинский. Их брак длился четыре года.
В 2018 году бизнесвумен рассказала о своем новом возлюбленном — Александре Заранкине. Их помолвка была на Мальдивах, а регистрация союза — в московском ЗАГСе.
Олеся Малинская со вторым мужем и дочкой. Фото: соцсети
У пары родилась дочь Николь. Но брак Малинской все равно распался.