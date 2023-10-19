Оставила карьеру модели ради бизнеса: кто такая Олеся Малинская и почему ее книги и медитации обожают женщины

По воскресеньям Олеся Малинская ходила вместе с бабушкой на исповедь и причастие. Во взрослом возрасте эти традиции повлияли на то, что Олеся приезжает за советами к старцу Оптиной пустыни.

Переодически Олеся училась в Лондоне по обмену. А после окончания школы Малинской купили квартиру в Москве, куда Олеся и поступила для получения высшего образования.

Олеся сдала экзамены для поступления в Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ). Одновременно с этим событием Малинская стала встречаться с успешным адвокатом, который настаивал на поступлении Малинской в Московский государственный юридический университет имени Олега Кутафина для развития семейного бизнеса в будущем.

Несмотря на то, что Олеся получила диплом юриста, по этой специальности она не работала.