Чтобы помнили: Леонид Филатов мечтал стать режиссером, а запомнился как актер и писатель

Леонид Филатов был актером, писателем, сценаристом, режиссером, телеведущим, поэтом, публицистом. Он умел создавать разноплановых, нетипичных героев, причем как на экране, так и на бумаге. Стремление артиста работать вопреки стрессу подорвало его здоровье, и в 2003 году он покинул нас.

Юность и начало карьеры

Леонид родился 24 декабря 1946 года в Казани. Его родители познакомились во время войны. Отец Алексей Еремеевич работал радистом, поэтому семье часто приходилось менять города. Когда Лене исполнилось 7 лет, его мать Клавдия Николаевна не выдержала постоянных переездов и развелась с мужем.

Мальчик остался с мамой в Ашхабаде, где пошел в школу и там же сделал первые шаги в творчестве. В 15 лет его басню напечатала газета «Комсомолец Туркменистана», выплатив подростку его первый гонорар. Тогда же парень всерьез увлекся кино: он читал все журналы о кинематографе, не пропускал ни одного фильма, даже документального.