Чтобы помнили: Леонид Филатов мечтал стать режиссером, а запомнился как актер и писатель

Леонид Филатов был актером, писателем, сценаристом, режиссером, телеведущим, поэтом, публицистом. Он умел создавать разноплановых, нетипичных героев, причем как на экране, так и на бумаге. Стремление артиста работать вопреки стрессу подорвало его здоровье, и в 2003 году он покинул нас.
Юность и начало карьеры
Леонид родился 24 декабря 1946 года в Казани. Его родители познакомились во время войны. Отец Алексей Еремеевич работал радистом, поэтому семье часто приходилось менять города. Когда Лене исполнилось 7 лет, его мать Клавдия Николаевна не выдержала постоянных переездов и развелась с мужем.
Мальчик остался с мамой в Ашхабаде, где пошел в школу и там же сделал первые шаги в творчестве. В 15 лет его басню напечатала газета «Комсомолец Туркменистана», выплатив подростку его первый гонорар. Тогда же парень всерьез увлекся кино: он читал все журналы о кинематографе, не пропускал ни одного фильма, даже документального.
Леонид Филатов в школьные годы. Фото: Global Look Press
Молодой человек твердо решил, что попадет на режиссерский факультет ВГИК. Окончив школу, он поехал в Москву, но не сумел поступить в желанный вуз. Тогда Филатов подал документы на актерский факультет в Щукинское училище, где ему повезло больше.
Однако Леонид не был примерным студентом: пропускал лекции, ходил на неофициальные просмотры зарубежного кино, замаскированные под диспуты. Он сочинял пьесы и подписывал их иностранными псевдонимами.
После «Щуки» парня приняли в Театр на Таганке. Юрий Любимов поверил в талантливого новичка и ввел его в спектакль «Что делать?», в котором Филатов сразу же сумел завоевать внимание зрителей.
Леонид Алексеевич говорил, что Таганка стала его университетом: на этой сцене ему повезло наблюдать за работой Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Сергея Параджанова. Сам актер воплотил множество ярких образов в постановках «Гамлет», «Жизнь Галилея», «Павшие и живые», «Мастер и Маргарита».
Леонид Филатов в молодости. Фото: Global Look Press
Фильмография
С 1969 года Филатов стал появляться в советских фильмах-спектаклях, среди которых можно выделить «Фредерик Моро», «Мартин Иден», «Кошка на радиаторе», «Любовь Яровая», «Часы с кукушкой», «Капитанская дочка».
В 1970-м актер промелькнул в киноальманахе «Город первой любви». В 1978-м ему досталась одна из главных ролей в драме «Иванцов, Петров, Сидоров», а в следующем году – главная роль в знаменитом фильме-катастрофе «Экипаж», который сделал Филатова знаменитым.
В начале 80-х с его участием вышли картины «Вам и не снилось...», «Кто заплатит за удачу», «Женщины шутят всерьез», «С вечера до полудня», «Ярослав Мудрый», «Голос», «Грачи», «Избранные», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Исповедь его жены», «Петля», «Соучастники», «Европейская история», «Успех». И практически везде у Филатова были главные роли.
Леонид Филатов в фильме-спектакле «Любовь Яровая». Фото: кадр из фильма 1977 года
Его карьера на экране продолжилась фильмами «Берега в тумане...» (1985), «Чичерин» (1986), «Забытая мелодия для флейты» (1987), «Город Зеро» (1988), «Радости земные» (1988) и другими.
В 1990 году Леонид Алексеевич снял фильм «Сукины дети» по собственному сценарию. Лента была создана в рекордные сроки — за 24 дня — и получила премию фестиваля «Кинотавр». Во время съемок артист перенес инсульт на ногах. Мужчина работал в сумасшедшем темпе и курил по несколько пачек сигарет в день, что подорвало его здоровье.
В 1993-м вышла еще одна яркая работа Филатова — мелодрама «Благотворительный бал». Он также начал снимать картину «Свобода или смерть», но так и не закончил ее.
Зато телезрители увидели его в качестве автора и ведущего программы «Чтобы помнили», в которой Леонид Алексеевич рассказывал о талантливых, но незаслуженно забытых актерах. Уйдя с большого экрана, Филатов еще десять лет посвятил своему ТВ-проекту. Выпустив более 100 авторских передач о киногероях своей эпохи, он получил Государственную премию в области искусства.
Леонид Филатов в фильме «Ярослав Мудрый». Фото: кадр из фильма 1981 года
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Творческая карьера
В 60-е Филатов и его друг, актер и писатель Владимир Качан писали песни, в 1996-м у них вышла пластинка «Оранжевый кот». Третьим другом в этой компании был знаменитый сатирик Михаил Задорнов.
В 80-х годах на место Юрия Любимова в Театр на Таганке пришел Анатолий Эфрос. Леонид Филатов не принял нового руководителя и участвовал в его травле, о чем потом сильно сожалел. В результате, в 1985-м актер уволился и перешел в «Современник», правда, уже через два года вернулся на родную сцену.
Леонид Филатов и Нина Шацкая в спектакле «Мастер и Маргарита». Фото: Global Look Press
В 1985-м Леонид Алексеевич написал свою первую сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Через два года ее напечатал журнал «Юность». Позже по ней был снят фильм-спектакль с автором в главной роли. В новом веке произведение экранизировали в виде художественного фильма и мультфильма.
Сочинение стало примером едкой сатиры на события в политике, экономике, культурной и общественной жизни. В дальнейшем у в писателя вышли книги «Большая любовь Робина Гуда», «Любовь к трем апельсинам», «Лизистрата», «Я — человек театральный» и «Сукины дети».
Филатов выступил мастером литературной пародии. Он написал трагифарс «Опасный, опасный, очень опасный» по мотивам культового романа Шодерло де Лакло «Опасные связи». У него есть произведение «Золушка до и после», вдохновленное сказкой Шарля Перро.
«Муха-цокотуха» — тоже пародия, навеяна творчеством Корнея Чуковского. А книга «Новый декамерон, или Рассказы чумного города» родилась под влиянием стихов итальянского поэта и гуманиста эпохи Возрождения Джованни Боккаччо.
Леонид Филатов в передаче «Чтобы помнили». Фото: кадр из телеэфира
Актер стал уделять много времени литературе в 90-х, когда его здоровье пошатнулось. Многие произведения кинозвезды были объединены в сборник «Уважайте удачу». А написанные им пьесы вошли в книгу «Театр Леонида Филатова». Литературный талант актера был отмечен международной премией «Поэзия». В 1995 году ему присвоили звание народного артиста РФ.
Личная жизнь
Друзья Филатова часто рассказывали, что он по уши влюбился в Наталью Варлей, когда увидел ее в «Кавказской пленнице». Позже артистка поступила в Щукинское училище, и у Леонида Алексеевича появился шанс завоевать ее. Однако девушка выбрала Николая Бурляева и вышла за него замуж.
Сам Филатов женился лишь через несколько лет. Его первой супругой стала Лидия Савченко. У них был крепкий брак, пока мужчина не влюбился в другую актрису Нину Шацкую, жену Валерия Золотухина. Три года коллеги в тайне наблюдали друг за другом, а потом закрутили страстный роман.
Им пришлось скрывать свои отношения в течение 12 лет. Пара не раз расставалась, но ненадолго — Леонида и Нину безумно тянуло друг к другу. В конце концов, Филатов достаточно болезненно развелся со своей женой, оставил ей квартиру.
Леонид Филатов со своей семьей. Фото: Global Look Press
Но с Шацкой актеру удалось обрести настоящее счастье (поженились в 1982 году). Совместных детей у пары не было, но Филатов относился к сыну возлюбленной от первого брака как к своему собственному. Он посоветовал молодому Денису Золотухину поступить во ВГИК на режиссера и оплатил его учебу.
Молодой человек даже хотел взять фамилию отчима, но впоследствии передумал, назвав это решение грехом молодости и предательством, а затем попросил прощения у родного отца. Валерий Золотухин и Леонид Филатов так и остались, по словам Дениса, непримиримыми врагами.
Пасынок Филатова стал священником, но на первом курсе духовной семинарии нарушил устав, женившись на официантке Алле. У пары четверо детей: Ольга, Татьяна, Мария и Алексей. Филатов считал, что старшая внучка Оля, навещавшая его в больнице, спасала ему жизнь. Ей он посвятил одно из самых трогательных своих стихотворений «Деда, погоди!».
Леонид Филатов в возрасте. Фото: Global Look Press
Болезнь и смерть
Филатов как-то признался, что «болезнь имеет свойство отсеивать друзей», даже если ты преуспел на литературном поприще. Актер сумел оправиться от инсульта (1993) и трансплантации почек (1997), много шутил. Нине Шацкой казалось, что супруг уверенно идет на поправку.
Но в октябре 2003 года он серьезно простудился и слег. Врачи диагностировали двухстороннее воспаление легких, которое в итоге привело к смерти - для ослабленного организма любая инфекция могла обернуться гибелью. После десяти дней в состоянии медикаментозного сна актер и писатель скончался в возрасте 56 лет. Это произошло 26 октября 2003-го.
Звезду экрана похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. На церемонию прощания пришло множество выдающихся людей. Среди них был и Михаил Горбачев, который рассказал, как был на новоселье, когда Леониду Алексеевичу с женой дали новую квартиру.
В 2006 году на могиле Филатова был установлен памятник, созданный по эскизу вдовы. Любимца публики увековечили в образе Горацио из спектакля «Гамлет». Деньги на монумент собрали друзья семьи, а также организаторы благотворительного вечера памяти артиста.
Леонид Филатов и Анатолий Васильев в фильме «Экипаж». Фото: Global Look Press
Интересные факты
Родители Филатова были однофамильцами. Однажды Клавдию Николаевну как работницу завода заставили написать письмо какому-нибудь солдату на фронт. Она выбрала из списка мужчину с такой же фамилией, как у нее, - так и завязалась их переписка.
Изначально на главную роль в фильм «Экипаж» был выбран Олег Даль, но он отказался сниматься, и тогда эстафету передали Леониду Филатову. Образ любвеобильного бортинженера Игоря Скворцова, рискнувшего жизнью ради спасения пассажиров авиалайнера, принес актеру не только признание зрителей, но и десятки новых предложений от режиссеров.
В Советском Союзе секса не было, но Филатову довелось сниматься в одной из эротических сцен. Его молоденькая партнерша Александра Яковлева отработала данный эпизод без труда, а вот Леонид Алексеевич очень смутился и даже отказался сниматься штаны, хотя его ноги были под простыней. Из отснятого материала после цензуры зрители увидели только 20 процентов.