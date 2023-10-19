Ярослав Федосеев знает о пиаре все: как сыну певицы Варвары удается совмещать в себе панк-рок с инвестициями

Еще в 15 лет Ярослав решил, что свяжет свою жизнь с рок-н-роллом, парень был ярым поклонником музыкального направления. Но после школы стал серьезнее, и поступил на факультет политологии в МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2012 году окончил вуз, но стремление к знаниям и желание развиваться в области маркетинга привело его в РАНХиГС. Здесь Федосеев получил степень МВА.

На этом самообразование не закончил, за плечами также оказалась академия журналистики «Коммерсантъ» и стажировка в отделе политики.