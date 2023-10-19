Ярослав Федосеев знает о пиаре все: как сыну певицы Варвары удается совмещать в себе панк-рок с инвестициями

Детство и юность
Ярослав Игоревич Федосеев появился на свет в Москве 1 июня 1991 года. Его маму Алену Сусову — певицу, Заслуженную артистку РФ все знают под псевдонимом - Варвара.
Родители Ярослава развелись, и Алена вышла замуж второй раз за российского бизнесмена Михаила Сусова. В этом браке родилась дочь, сестра Федосеева, которую назвали Варварой.
Ярослав Федосеев со своей сестрой. Фото: социальные сети
Еще в 15 лет Ярослав решил, что свяжет свою жизнь с рок-н-роллом, парень был ярым поклонником музыкального направления. Но после школы стал серьезнее, и поступил на факультет политологии в МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2012 году окончил вуз, но стремление к знаниям и желание развиваться в области маркетинга привело его в РАНХиГС. Здесь Федосеев получил степень МВА.
На этом самообразование не закончил, за плечами также оказалась академия журналистики «Коммерсантъ» и стажировка в отделе политики.
Эксперт по пиару Ярослав Федосеев. Фото: социальные сети
Карьера
Набрать первых клиентов для пиара оказалось не так просто. Здесь Ярославу помогла мама, которая обладала обширными связями в шоу-бизнесе.
Так Федосеев начал работать с театром «Геликон-опера», пиарил оркестр волынщиков Москвы и танцевальные проекты с участием Дмитрия Харатьяна.
Пиарщик Ярослав Федосеев и его мама - певица Варвара. Фото: социальные сети
Ярослав знал, чтобы самому обрастать полезными знакомствами, нельзя оставаться в тени. Молодой пиарщик стал чаще выходить в свет, посещать модные тусовки.
В 2017 году Федосеев устроился работать пресс-секретарем в некоммерческой организации по инвестициям в развитие и использование навигационных технологий ГЛОНАСС, а также стал заниматься продвижением технологических стартапов.
Автор телеграм-канала «Хуже Федосеева» Ярослав Федосеев на форуме. Фото: социальные сети
Ярослав ведет колонку в издании Rusbase, где публикует информацию о бизнесе и новых технологиях. Он создал телеграм-канал «Хуже Геббельса» (сейчас называется «Хуже Федосеева»), в котором обсуждаются актуальные вопросы и проблемы современного пиара.
Под его авторством вышел художественный подкаст «Хватит болтать» на тему инновационных технологий, пиара, инвестиций.
Федосеев в качестве эксперта выступает постоянным спикером на радиостанциях, в том числе «Москва FM», «Комсомольская правда», «Бизнес FM», «Эхо Москвы».
Ярослав Федосеев делится знаниями с начинающими коллегами. Фото: социальные сети
Личная жизнь
В семейной жизни Ярослав счастлив. В 2013 году пиар-консультант женился, его избранницей стала девушка по имени София.
Ярослав Федосеев с женой Софией. Фото: социальные сети
Жена пиар-специалиста юрист по образованию, но работает не по профессии - копирайтером в ВТБ. Семья Федосеевых живет в собственной квартире в Сколкове. Пара воспитывает сына и дочь.
Увлечения
Ярослав следит за своим здоровьем, поддерживает фигуру в хорошем состоянии и ходит в спортзал, а свободное время посвящает своему давнему хобби - панк-року.
Ярослав Федосеев выступает под псевдонимом Жорж Бигдатский. Фото: социальные сети
Молодой человек выступает на сцене под псевдонимом Жорж Бигдатский и даже выпустил полноценный музыкальный альбом «Сфера интересов», который состоит из 8 треков, посвященных пиару, философии и любви к жизни. Сборник доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах.
Федосеев активно ведет соцсети, где регулярно публикует не только новости о своей профессиональной деятельности, но и личные фото.
Ярослав Федосеев в командировке. Фото: социальные сети
Ярослав Федосеев сейчас
В августе 2021 Ярослав выступил с интервью на канале Романа Масленникова. Здесь он честно поделился, почему ушел из НП «Глонасс», посетовал о том, что пиарщики уделяют мало внимания науке, размышлял, нужно ли специалистам в сфере медиа уезжать из страны и т.д.
Ярослав Федосеев с Иосифом Пригожиным на фестивале. Фото: социальные сети
В сентябре сын Варвары организовал первый концерт в поддержку своего альбома. Артист презентовал сингл «Ретроградный Меркурий» и перепел старые хиты по-новому: «Земля в иллюминаторе», «Перемен», «Проклятый старый дом», «Все идет по плану», «Сид и Нэнси», «Лучший город Земли».
Выступление было фееричным, а в финале сцену погрузили в ливень из 8-ми кг серебряного конфетти.
Ярослав Федосеев и Гоша Куценко. Фото: социальные сети
В ноябре 2021 года Федосеев с мамой певицей принял участие в обновленном шоу «Две звезды» на Первом канале, к которому добавилась приставка «Отцы и дети».
По формату программы Заслуженные артисты выступали вместе со своими детьми. Таисия Повалий вышла на сцену с сыном Денисом, а Наташа Королева спела с Архипом Глушко.
Ярослав Федосеев с мамой (певицей Варварой) на шоу «Две звезды. Отцы и дети». Фото: социальные сети