Успела повстречаться две недели с Гуфом: что известно об Анастасии Киушкиной

Анастасия Киушкина известна благодаря реалити-шоу «Дом-2». Раньше о личной жизни девушки знала вся страна. А теперь экс-участница проекта ведет более скрытный образ жизни.

Детство и юность

Анастасия Киушкина родилась 20 июня 1994 года в Саранске. Еще ребенком Настя с родителями переехала в Железнодорожный.

А потом ее родители развелись. Тогда мама Анастасии уехала работать в Москву. Саму Настю отправили к бабушке и дедушке в Тольятти. Именно там Киушкина окончила общеобразовательную школу. И еще она занималась в театральном кружке.