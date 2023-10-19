Успела повстречаться две недели с Гуфом: что известно об Анастасии Киушкиной

Анастасия Киушкина известна благодаря реалити-шоу «Дом-2». Раньше о личной жизни девушки знала вся страна. А теперь экс-участница проекта ведет более скрытный образ жизни.
Детство и юность
Анастасия Киушкина родилась 20 июня 1994 года в Саранске. Еще ребенком Настя с родителями переехала в Железнодорожный.
А потом ее родители развелись. Тогда мама Анастасии уехала работать в Москву. Саму Настю отправили к бабушке и дедушке в Тольятти. Именно там Киушкина окончила общеобразовательную школу. И еще она занималась в театральном кружке.
Анастасия Киушкина. Фото: соцсети
Еще в школьные годы Настя стала пробовать свои силы в модельном бизнесе. При росте 173 см вес Киушкиной составлял 45 кг. Именно поэтому девушкой интересовались рекламодатели и фотографы.
После школы Анастасия уехала в Москву и поступила в престижный финансовый ВУЗ. Но позже личная жизнь вынудила Киушкину бросить учебу. В это время Настя столкнулась с сильной депрессией, выйти из которой ей помогла Интернет-знакомая.
Анастасия Киушкина. Фото: соцсети
Проект «Дом-2»
Участница «Дома-2» Кристина Миронова училась в одной школе с Анастасией Киушкиной в Тольятти. Именно Кристина предложила подруге по переписке поучаствовать в проекте и перегрузиться после тяжелых отношений и расставания.
Настя быстро стала своей в шоу. Она с удовольствием участвовала в спектаклях и конкурсах. Была легкой и открытой.
Кристина Миронова. Фото: соцсети
У Анастасии быстро появились новые друзья на проекте. А вот отношения с Кристиной резко ухудшились. Миронова стала сплетничать об экс-подруге и продолжила это делать даже за периметром «Дома-2».
К слову, Киушкина продержалась в шоу лишь семь месяцев. В октябре 2015 года Анастасия захотела покинуть «Дом-2». Несмотря на короткий срок пребывания, у Анастасии появились свои преданные поклонники.
Анастасия Киушкина на территории «Дома-2». Фото: соцсети
Личная жизнь
В 16 у Анастасии случилась первая любовь. Отношения продлились полгода. Пара рассталась из-за измены парня.
Когда Анастасия стала популярной, ей начали приписывать романы с рэпером T-killah, музыкантом Pabl.A и футболистом Олегом Мищенко.
Однако в начале 2022 года Анастасия показала фото с дочерью Иванкой, которую родила в 2021 году. Личность отца девочки Киушкина не стала раскрывать. Известно только, что он иностранец.
А в январе 2023 года Анастасия познакомила поклонников с сыном Лукой.
Анастасия Киушкина с мужем и детьми. Фото: соцсети
Олег Бурханов
В последнее время Анастасия оберегает свою личную жизнь от лишних глаз. Потому что ей хватило обсуждений предыдущих романов.
Еще на этапе отборов в шоу «Дом-2» Анастасии Киушкиной приглянулся Олег Бурханов. Девушка влюбилась в парня, а он ее не замечал и даже грубил Насте.
Но вскоре между молодыми людьми возникли взаимные чувства. Пара стала вместе жить и казалась остальным участникам идеальной.
Олег Бурханов и Анастасия Киушкина. Фото: соцсети
Позже Олег изменил Насте. И она его простила. В качестве доказательства серьезности намерений Бурханов повез Настю в Узбекистан – знакомить с родителями. Киушкина понравилась родственникам избранника.
Отношения Бурханова и Киушкиной сопровождались ссорами, не помогло и переселение на Сейшельские острова. Насте не подошел климат этой местности. Поэтому она вернулась в Москву и окончательно разорвала отношения с Олегом.
Олег Бурханов и Анастасия Киушкина на Сейшелах. Фото: соцсети
Гуф
Благодаря своей знакомой Инессе Шевчук Анастасия Киушкина познакомилась со скандальным рэпером Гуфом, чье настоящее имя Алексей Долматов.
Анастасия Киушкина и Гуф. Фото: соцсети
Ради исполнителя Настя собиралась оставить проект. Однако клятвы в любви не помогли Гуфу и Киушкиной провстречаться дольше двух недель.