Звезда российского шансона, которая спустя 17 лет разлуки нашла родную дочь: биография певицы Оксаны Ивановой

Биография певицы
Оксана Иванова — российская певица-шансонье, чье творчество полюбилось слушателям благодаря бессмертным хитам «В доме моем» и «Русская душа». Сейчас в репертуаре Оксаны Ивановой десятки авторских песен, написанных талантливыми поэтами и композиторами. Артистка регулярно становится участником телевизионных шоу, ее композиции звучат на радио и отчетных концертах.
Выросла в творческой и музыкальной семье
Оксана Иванова родилась 20 мая 1975 года в старинном городе Ельце Липецкой области. Папа Оксаны умер, когда ей было 14 лет. Мама работала на табачной фабрике и от природы обладала сильным вокалом, причем могла взять такой диапазон, что стекла дрожали. Когда семья собиралась вместе, без застольных песен не обходилось — играл на гитаре и пел голосом, схожим с Федором Шаляпиным, и дедушка.
Любительница эстрадных и народных песен всегда брала дочку на концерты, прививая ребенку любовь к искусству и хороший вкус. Девочка, которая внешне сильно походила чертами лица на мать, переняла и ее вокальные данные.
Оксана Иванова в молодости (верхний ряд, крайняя справа). Фото: соцсети
В квартире, где прошло детство артистки, стояло фортепиано, но, поскольку музыкальная школа находилась далеко, шестилетняя Оксана сама выучилась на нем играть, подбирая ноты к любимым песням. В 18-летнем возрасте девушка начала выступать на городских площадках. Каждый выход на сцену был очередным шагом к творческому становлению певицы.
Трудные 90-е и переезд в Москву в середине нулевых
В тяжелых 1990-х Иванова прервала творческую карьеру, а первостепенное значение в жизни уроженки Ельца заняли семья и работа, поскольку в эти нелегкие времена, когда все рушилось, денег катастрофически не хватало. Вернулась к музыке Оксана только в 2007 году. Женщина приехала в столицу, где познакомилась с единомышленниками, которые поддержали талантливую провинциалку.
На первых порах певица начала сотрудничать с поэтами-песенниками Олегом Няненковым, Алексеем Стефановым и другими. Позже судьба свела Оксану с профессиональным аранжировщиком Артемом Приписновым, благодаря работе которого на песни исполнительницы обратили внимание слушатели. Одну за другой жизнь подкидывала шансонье интересные и полезные знакомства, которые помогли ей проложить себе путь на сцену.
Оксана Иванова во время концерта. Фото: соцсети
Уроженка Ельца начала активно выступать на концертных площадках столицы и Подмосковья, а в 2014 году на правах генерального продюсера запустила собственный музыкальный проект «Островок Шансона». Цель международной программы — помочь музыкантам пробить дорогу на эстраду, и с этой задачей «Островок Шансона» до сих пор неплохо справляется, с годами набирая обороты.
Спустя год Иванова выпустила первый в своей дискографии сольный альбом, получивший название «Я такая, как есть». Релиз включил в себя 11 песен, среди которых особую популярность у аудитории приобрели композиции «Русская душа», слова и музыку к которой сочинил Олег Няненков, и «У судьбы свои законы».
В 2020 году вокалистка представила на суд публики новую композицию «Устала», где автором слов выступил Стефанов, а над музыкой поработали Оксана Иванова и Никита Локшин. Не менее восторженные отзывы получила чувственная песня «В доме моем».
Сейчас хиты Ивановой с успехом тиражируются в различных сборниках с мэтрами российского шансона, звучат на радиостанциях России, ближнего и дальнего зарубежья.
Оксана Иванова и певец Сергей Шанс. Фото: соцсети
Личная жизнь певицы
Певица не скрывает, что обрела счастье в личной жизни замужем, но о второй половинке, Вячеславе, женщина предпочитает не говорить, акцентируя внимание поклонников на своем творчестве. Известно, что в ноябре 2022 года шансонье отпраздновала оловянную свадьбу — десять лет. В семье воспитывается также дочь Вячеслава Анна.
Первый муж Оксаны был пасынком вора в законе, в то время как племянник отчима — начальником криминальной полиции. После развода с мужем, в отношениях вне брака, девушка родила дочь — Юлию.
На передаче Андрея Малахова Иванова рассказала трагическую историю, как ее молодая семья выживала в 1990-е. Оксана работала дворником, убирала лестничные клетки, трудилась на рынке грузчиком за 500 рублей. Временами в доме совсем не было еды, и однажды кто-то обратился в органы опеки. Женщина рассказывала, что сотрудники органов стали изводить ее, ходя к ним домой по ночам в поисках доказательств ненадлежащего обращения с ребенком.
Суд забрал у Оксаны дочь, которой на тот момент исполнилось 1 год и 5 месяцев. Женщину не лишали родительских прав — подразумевалось, что мать сможет вернуть дитя через год, когда встанет на ноги.
Оксана Иванова с дочерью Юлией и своим знакомым. Фото: соцсети
Иванова приходила в дом малютки и платила нянечкам, чтобы ребенка ей вынесли или хотя бы в окно показали. После одной из таких встреч, увидев, что девочка уже начинает забывать мать, женщина поседела. А однажды, когда Оксана вновь пришла навестить дочь — ей сообщили, что девочки нет. На вопрос, где малышка, сотрудники ответили, что ее увезли в детский дом. Ребенка артистка так и не нашла, но никогда не теряла надежды вновь встретиться с дочкой.
Воссоединение с дочерью
В марте 2022 года Оксана стала гостьей выпуска программы Андрея Малахова «Песни от всей души». В музыкальном шоу поучаствовали Агния Кузнецова, Елена Борзова и Яна Шишко.
В эфире программы Оксана исполнила любимую песню мамы «Во полюшке березонька кудрявая растет». Малахов удивился, что никогда ранее не слышал эту нежную композицию, а Иванова рассказала, как она попала к ней в репертуар.
Также певица поделилась со зрителями горьким рассказом о том, как потеряла дочь. Девочку Иванова не прекращала искать, и по прошествии почти 17 лет ее история попала на телевидение. В январе 2023 года женщина снова оказалась в кадре с Малаховым. Темой выпуска стал поиск пропавшей из дома малютки дочери артистки — журналисты нашли девушку, которая могла оказаться дочерью Оксаны. Впрочем, по документам у нее уже были другая фамилия и другая дата рождения.
Оксана Иванова и ее дочь воссоединились спустя почти 17 лет. Фото: соцсети
Годом ранее жительница Липецка Юлия Калинова узнала, что ее удочерили. Приемная мать девушки рассказывала о биологической, что та часто выпивала и ее лишили родительских прав. Увидев Юлию в студии, Оксана сразу же признала в ней свою дочь. Расставить точки над i был призван тест ДНК, подтвердивший, что девушка действительно является дочерью исполнительницы.
Оксана Иванова после концерта. Фото: соцсети
Интересные факты
1. Как утверждает Оксана, в ее семье только самоучки, без классического музыкального образования, которого, к слову, не довелось получить и Ивановой.
2. В 2018 году Иванова снялась в эпизоде сериала «Конная полиция», который транслировался на телеканале ТНТ.