Звезда российского шансона, которая спустя 17 лет разлуки нашла родную дочь: биография певицы Оксаны Ивановой

Биография певицы

Оксана Иванова — российская певица-шансонье, чье творчество полюбилось слушателям благодаря бессмертным хитам «В доме моем» и «Русская душа». Сейчас в репертуаре Оксаны Ивановой десятки авторских песен, написанных талантливыми поэтами и композиторами. Артистка регулярно становится участником телевизионных шоу, ее композиции звучат на радио и отчетных концертах.

Выросла в творческой и музыкальной семье

Оксана Иванова родилась 20 мая 1975 года в старинном городе Ельце Липецкой области. Папа Оксаны умер, когда ей было 14 лет. Мама работала на табачной фабрике и от природы обладала сильным вокалом, причем могла взять такой диапазон, что стекла дрожали. Когда семья собиралась вместе, без застольных песен не обходилось — играл на гитаре и пел голосом, схожим с Федором Шаляпиным, и дедушка.

Любительница эстрадных и народных песен всегда брала дочку на концерты, прививая ребенку любовь к искусству и хороший вкус. Девочка, которая внешне сильно походила чертами лица на мать, переняла и ее вокальные данные.