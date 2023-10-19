Канадская миллионерша, ставшая на месяц женой Прохора Шаляпина: что известно о юристе Татьяне Клаудии Девис

Биография знаменитости
Блондинка Татьяна Клаудиа Девис — канадская миллионерша, нажившая состояние благодаря сети юридических фирм. На просторах России о Татьяне заговорили после того, как бизнесвумен неожиданно вышла замуж за певца отечественной эстрады Прохора Шаляпина. Спустя всего месяц после громкой свадьбы Татьяна скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом.
Детство и юность Татьяны
О биографии Татьяны Клаудиа Девис известно совсем мало. Родом она из России, но еще в начале 1990-х состоятельные родители эмигрировали вместе с дочкой в Канаду. Там прошли детство и юность будущей звезды.
В 1998 году Девис окончила с отличием факультет психологии Университета Оттавы, а в 2003 году получила второе образование на юридическом факультете. После успешной сдачи экзаменов Татьяна в 2005 году стала членом коллегии адвокатов Онтарио.
Татьяна Клаудиа Девис в молодости. Фото: соцсети
Собственный бизнес и достижения в юриспруденции
Татьяна возглавляла собственный бизнес — контору «Юридическая фирма Девис», которая специализировалась на широком круге вопросов семейного права. Помимо собственной занятости с большим количеством дел, Девис отвечала за общее руководство и повседневные операции фирмы, а также за координацию маркетинговых усилий. Компания неоднократно признавалась лучшей юридической фирмой на региональной премии Top Choice Awards.
Помимо того, Девис являлась педагогом и профессором в системе колледжей «Эверест». В 2015 году эти образовательные учреждения были лишены лицензии из-за многочисленных фальсификаций и случаев мошенничества в их деятельности.
Татьяна Клаудиа Девис и Прохор Шаляпин на прогулке. Фото: соцсети
Знакомство с российским певцом
Зимой 2020 года стало известно, что 40-летняя канадская миллионерша встречается с российским исполнителем Прохором Шаляпиным, победителем «Фабрики звезд — 6».
Судьбоносное знакомство состоялось в Монако, куда Татьяна пригласила певца выступить на мероприятии. Прохор, ожидавший увидеть «старушку за 80», приятно удивился и применил все свое обаяние, чтобы покорить сердце богатой красавицы.
Вскоре состоятельная иностранка позвонила певцу снова и предложила встретиться в неформальной обстановке.
Татьяна и Прохор в дорогом автомобиле. Фото: соцсети
Первое свидание состоялось в Лос-Анджелесе, и, по признанию Шаляпина, этот отдых прошел незабываемо. Влюбленная Татьяна не жалела денег на ухажера: пара разъезжала по Городу ангелов на лимузинах, пила дорогое вино, отдыхала в люксовых номерах отелей, а Прохор накупил два чемодана обновок, из которых одних только пиджаков 16 штук.
Блондинка не хотела расставаться с музыкантом и предложила Прохору переехать в Канаду, однако певец не согласился покинуть родные пенаты, ведь в России у Шаляпина преданная армия поклонников и далеко идущие творческие планы. Впрочем, отношения на расстоянии исполнителя не смущали, и он уже мечтал об общих детях, которые будут жить и воспитываться в Канаде.
Кроме того, Прохор убедил миллионершу вложиться в недвижимость в Москве, и Татьяна, поддавшись на уговоры, приобрела четыре квартиры на сумму 70 миллионов рублей, записав имущество на имя возлюбленного. Пресса, прознав это, тут же окрестила Шаляпина альфонсом. Но, как рассказал сам музыкант, жилье оформлено на него временно, так как женщина не может пока выехать за рубеж.
Влюбленная пара в Лос-Анджелесе. Фото: соцсети
Как известно, в это же время скандалы вокруг личной жизни Шаляпина не утихали. Некая Виктория Тимофеева, продавщица из Иваново, заявила, что встречалась с певцом 6 лет, и, когда забеременела от певца, любовник бросил девушку, а ребенка признавать отказался.
Сам исполнитель появился на передаче «На самом деле», и с помощью детектора лжи выяснилось, что близость правда была, но шесть лет назад, так что ребенок не может принадлежать музыканту.
Кроме того, бывшая подруга исполнителя Татьяна Гудзева также родила сына Федора и сказала, что отцом ребенка является Прохор. Певец отнесся к новости скептически, однако ДНК-тест, сделанный в рамках программы «На самом деле», оказался положительным.
При этом сама Татьяна Девис не верила в россказни девушек и заявляла, что те только хотят денег от звезды эстрады.
Свадьба Татьяны Девис и Прохора Шаляпина. Фото: соцсети
Звездная свадьба и болезнь Татьяны
В конце августа 2021 года стало известно, что миллионерша из Канады вышла замуж за российского исполнителя Прохора Шаляпина.
По подсчетам, банкет обошелся молодоженам в 15 миллионов рублей. Шаляпин пел для друзей новоиспеченной супруги русские хиты в караоке.
Это было первое замужество Татьяны, а вот 37-летний Прохор уже состоял в браке с российской миллионершей Ларисой Копенкиной, которая была старше жениха на 28 лет. Правда, брак распался спустя год и, по признанию мужчины, был по расчету.
Отдых Прохор и Татьяна собирались провести в Мексике, но поездку пришлось отменить, так как избранница певца заразилась агрессивной формой коронавирусной инфекции.
По версии музыканта, Девис подцепила болезнь от знакомого общего друга, в чьей компании пара накануне ужинала. Тот уже тогда проявлял первые симптомы недомогания. Так как бизнесвумен слегла сразу после посещения концерта, в источниках писали, что женщина могла подцепить заразу там.
Татьяна Девис и Прохор Шаляпин на отдыхе. Фото: соцсети
Смерть Татьяны Девис
30 сентября 2021 года Прохор Шаляпин сообщил о смерти Татьяны. Артист разместил в соцсетях серию свадебных снимков, где пообещал всегда помнить и любить жену, причиной смерти которой стали последствия CoViD-19. Как оказалось, родители Девис неделю не сообщали Прохору о смерти его жены — она скончалась 25 сентября.
Позже в программе «Прямой эфир» Шаляпин рассказал: 29 августа его жену подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому. Он до последнего не верил, что все закончится смертью избранницы. После случившегося на Прохора обрушилась волна хейта: многие не верили, что бизнесвумен действительно умерла. На похоронах певец не присутствовал из-за ковидных ограничений.
Скандал с наследством
В 2022 году родители Татьяны подали заявление в суд для получения наследства, указав, что они являются единственными наследниками покойной, поскольку юрист, как оказалось, была не замужем и ушла из жизни не оставив завещания. Судья, исходя из сообщений в Интернете о свадьбе женщины с Прохором Шаляпиным, затребовал дополнительную информацию насчет бракосочетания.
В ответ на запрос, родители умершей и организатор свадеб в Лас-Вегасе, заявили, что свадьба Девис с Шаляпиным не была настоящей, во время нее не было выдано свидетельство о браке, а само торжество было задумано как мероприятие для СМИ с целью продвижения реалити-шоу на русском языке. Предполагаемый супруг Шаляпин подтвердил, что свадьба не была официальной, и он не предъявляет претензий на наследство.
Суд также не смог установить никакой информации о юридической практике покойной, не было найдено ни ее компьютера, ни каких-либо записей о деятельности ее фирмы. Кроме того, суд обнаружил, что у Девис остались долги на сумму в $ 2,2 млн, включая ипотечные кредиты.