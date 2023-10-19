Канадская миллионерша, ставшая на месяц женой Прохора Шаляпина: что известно о юристе Татьяне Клаудии Девис

Биография знаменитости

Блондинка Татьяна Клаудиа Девис — канадская миллионерша, нажившая состояние благодаря сети юридических фирм. На просторах России о Татьяне заговорили после того, как бизнесвумен неожиданно вышла замуж за певца отечественной эстрады Прохора Шаляпина. Спустя всего месяц после громкой свадьбы Татьяна скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом.

Детство и юность Татьяны

О биографии Татьяны Клаудиа Девис известно совсем мало. Родом она из России, но еще в начале 1990-х состоятельные родители эмигрировали вместе с дочкой в Канаду. Там прошли детство и юность будущей звезды.

В 1998 году Девис окончила с отличием факультет психологии Университета Оттавы, а в 2003 году получила второе образование на юридическом факультете. После успешной сдачи экзаменов Татьяна в 2005 году стала членом коллегии адвокатов Онтарио.