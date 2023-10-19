Сложная женская судьба, ставшая источником вдохновения и главной музой: биография поэтессы Риммы Казаковой

Биография звезды

Советская поэтесса Римма Казакова была идеалисткой — это именно то качество, которым должен обладать настоящий творческий человек. Коллеги и друзья описывали ее доверчивой и жизнерадостной, стойкой и отходчивой, подчеркивали блестящее чувство юмора. Сама Римма Федоровна призвалась, что ей с характером ей просто повезло.

При всей жизнерадостности Римма прошла через тяжелые испытания и была свидетельницей многих важных общественных и политических событий.

Детство будущей поэтессы

Римма Федоровна Казакова родилась в Севастополе 27 января 1932 года. Изначально девушку звали Рэмо, что означает «революция, электрификация, мировой Октябрь». Но в двадцатилетнем возрасте она решила взять более благозвучное имя Римма. Отец будущей поэтессы был военнослужащим, а мать трудилась на должности секретаря-машинистки.

Детские годы, в том числе непростое военное время, будущая поэтесса провела преимущественно на территории Белоруссии, а затем ее семья переехала в Ленинград. Там девушка поступила в Ленинградский государственный университет на исторический факультет и по завершении учебы получила распределение на Дальний Восток.

Именно в эту пору молодости Казакова решила поменять имя. Как впоследствии признавалась поэтесса, ее родители были чересчур увлеченными коммунистами и потому посчитали Рэмо подходящим именем для дочери, но ехать с ним в российскую глубинку, чтобы преподавать там историю, девушка однозначно не хотела.