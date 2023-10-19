Сложная женская судьба, ставшая источником вдохновения и главной музой: биография поэтессы Риммы Казаковой

Биография звезды
Советская поэтесса Римма Казакова была идеалисткой — это именно то качество, которым должен обладать настоящий творческий человек. Коллеги и друзья описывали ее доверчивой и жизнерадостной, стойкой и отходчивой, подчеркивали блестящее чувство юмора. Сама Римма Федоровна призвалась, что ей с характером ей просто повезло.
При всей жизнерадостности Римма прошла через тяжелые испытания и была свидетельницей многих важных общественных и политических событий.
Детство будущей поэтессы
Римма Федоровна Казакова родилась в Севастополе 27 января 1932 года. Изначально девушку звали Рэмо, что означает «революция, электрификация, мировой Октябрь». Но в двадцатилетнем возрасте она решила взять более благозвучное имя Римма. Отец будущей поэтессы был военнослужащим, а мать трудилась на должности секретаря-машинистки.
Детские годы, в том числе непростое военное время, будущая поэтесса провела преимущественно на территории Белоруссии, а затем ее семья переехала в Ленинград. Там девушка поступила в Ленинградский государственный университет на исторический факультет и по завершении учебы получила распределение на Дальний Восток.
Именно в эту пору молодости Казакова решила поменять имя. Как впоследствии признавалась поэтесса, ее родители были чересчур увлеченными коммунистами и потому посчитали Рэмо подходящим именем для дочери, но ехать с ним в российскую глубинку, чтобы преподавать там историю, девушка однозначно не хотела.
Римма Казакова в подростковом возрасте. Фото: соцсети
В ЗАГСе выпускнице пединститута заявили, что у нее хорошее революционное имя и менять его не стоит. Но Казакова настаивала. В заявлении она написала, что Рэмо — это аббревиатура сродни ВЦСПС, ЦПКО и тому подобному, а не человеческое имя. В результате сотрудники загса все же сдались под напором молодой преподавательницы и позволили ей стать Риммой.
Начало творческого пути
Отправившись работать по распределению, Римма трудилась в Хабаровске, в окружном Доме офицеров на должности лектора-консультанта, а затем получила пост редактора в Дальневосточной студии кинохроники. Период, когда поэтесса жила на Дальнем Востоке, примечателен тем, что там в 1958 году был опубликован первый сборник ее стихов, получивший название «Встретимся на Востоке».
Римма Казакова раздает автографы. Фото: соцсети
Хабаровский край стал настоящим вдохновением для молодой Казаковой, несмотря на суровый ритм жизни в тайге. Из-за работы девушка должна была часто отправляться в командировки и общаться с местными, живущими на Дальнем Востоке с детства. Эти люди помогли юной поэтессе вызвать в воображении необходимые образы.
Хотя Римма хорошо относилась к собственной профессии и любила историю, все же постепенно она поняла, что главным делом своей жизни хочет сделать поэзию. В 1959-м, через год после издания ее первой книги, Казакова стала членом Союза писателей СССР.
Вступление в ряды КПСС и почетные должности
Желая усовершенствовать стиль, Римма Федоровна поступила на Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР и в 1964-м успешно их окончила.
В 1976 году талантливую и уже получившую популярность поэтессу назначили секретарем правления Союза писателей, и вскоре после этого, в 1977 году, она вступила в ряды КПСС. На должности секретаря правления Союза писателей Казакова проработала до 1981 года. А в 1999 году ее избрали первым секретарем Союза писателей Москвы.
Римма Казакова и Белла Ахмадулина с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским. Фото: соцсети
К этому периоду биографии Римма уже обосновалась в столице. Но, как признавалась поэтесса, застать ее в Москве было труднее всего. Дороги, их дух, красоты разных уголков родной страны и всего мира, возможность пообщаться с новыми людьми много значили для Казаковой и стали основой, движущей силой ее творчества.
По мотивам своих путешествий поэтесса написала такие шедевры, как «Из кубинского дневника», «Мне опять на Восток», «Токио», «А в Лондоне туман», «Под чужими небесами», «Прибалтика», «Среднеазиатские страницы», «Митинг в тропиках», «Карловы Вары». В стихотворениях Римма Федоровна, с одной стороны, рассказывала о местах и людях, которые там живут. С другой стороны, она делилась собственными размышлениями по поводу увиденного талантливо передавала атмосферу.
Но наиболее известными в ее творчестве стали произведения о любви, дружбе, верности, материнстве и других вечных темах.
Римма Казакова на литературных чтениях. Фото: соцсети
В 90-х годах Казакова стала все больше лирики посвящать социальным вопросам. Так появилась книга «Наугад», в которую вошли стихотворные рассуждения поэтессы о том времени, состоянии общества в целом и каждого человека в частности, о настроениях и идеях, бытующих в стране.
Непростое время после распада СССР Римма Федоровна описывала порой даже резко, использовала контрастные метафоры, но так поэтессе удавалось передать свое отношение к происходящему. К теме родины она время от времени возвращалась на разных этапах творчества, ей посвящены «Вожди», «Для России нехитрым был выбор…» и «Гимн России».
Тексты песен и сотрудничество с главными звездами советской и постсоветской эстрады
Поэтесса стала автором текстов многих популярных на советском и постсоветском пространстве песен: «Ты меня любишь», «Мадонна», «Музыка венчальная», «Нет пути назад», «Игра», «Ариадна», «Поздняя женщина» и многих других.
Ее стихи были положены на музыку таких композиторов, как Игорь Крутой, Александра Пахмутова, Владимир Шаинский.
Георгий Радов и Римма Казакова. Фото: соцсети
Общественная деятельность и помощь молодым поэтам
Публицистическая жилка Риммы Казаковой проявлялась не только в том, что ее стихи все чаще становились своеобразными откликами на происходящие в обществе события.
Будучи секретарем правления Союза писателей, она увлеченно организовывала Дни литературы различных народов, общегосударственные пушкинские праздники поэзии, традиционные поэтические вечера, проводившиеся в Политехническом музее. Также Римма Федоровна проводила совещания для начинающих молодых писателей.
Личная жизнь поэтессы
Первым мужем Риммы Казаковой был писатель-публицист Георгий Радов, с которым она прожила вместе восемь лет. Как впоследствии признавалась поэтесса, семья у них получилась далекая от идеальной: муж периодически поднимал руку на супругу и устраивал пьяные дебоши. Единственным настоящим утешением был сын Егор — единственный ребенок Риммы Федоровны.
Римма Казакова с сыном Егором. Фото: соцсети
После развода с Радовым поэтесса вновь попыталась устроить личную жизнь и вышла замуж во второй раз — за стоматолога, который был моложе ее. О нем знаменитость практически ничего не рассказывала в интервью. На архивных фото видно, что Римма Федоровна была моложавой и никогда не выглядела на свой возраст. Поначалу она была счастлива во втором браке, но вскоре муж начал ей изменять, и семья распалась.
У общительной и трудолюбивой Казаковой было немало друзей в поэтических кругах родной страны. В число ее близких подруг вошла и Белла Ахмадулина. Возможно, отчасти именно друзья помогали Римме Федоровне справляться с невзгодами судьбы. Так, ее сын Егор в армии пристрастился к запрещенным веществам. Во втором браке он женился на девушке с шизофренией.
К счастью, Римме удалось помочь единственному ребенку справиться с тяжелой зависимостью, и в последних интервью она упоминала, что жизнь Егора наладилась. Однако поэтесса так и не узнала, что сын пережил ее всего на несколько месяцев.
Римма Казакова и ее взрослый сын Егор. Фото: телеканал ТВЦ
Римма Казакова ушла в мир иной 19 мая 2008 года, на тот момент ей было 77 лет. Она скончалась в санатории села Юдино, причиной смерти врачи назвали острую сердечную недостаточность. Поэтессу похоронили на Ваганьковском кладбище.
За годы своей жизни Римма Казакова была удостоена многих наград и званий: ордена Кирилла и Мефодия I степени, ордена Дружбы народов, Трудового Красного Знамени.