Неблагополучное детство, сложные отношения с мужчинами и внезапная смена имиджа: чем знаменита участница «Дома-2» Алена Опенченко

Биография знаменитости

Скандальная брюнетка Алена Опенченко стала настоящей находкой для «Дома-2». Экстраверт по натуре, девушка с первых дней на проекте чувствовала себя как рыба в воде. Прямолинейностью и наплевательским отношением к нормам морали она вызвала осуждение одних и восхищение других. И, конечно же, зрителю было интересно наблюдать за этой девушкой и ее выходками.

Выросла в неблагополучной семье

Жизненный путь Алены Опенченко начался 5 июня 1998 года в Ростове-на-Дону. О себе девушка рассказывает неохотно, отчасти потому, что ее семью сложно назвать благополучной. Мать бросила ее и брата ради жизни с любовником, а о биологическом отце источники умалчивают.