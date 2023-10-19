Неблагополучное детство, сложные отношения с мужчинами и внезапная смена имиджа: чем знаменита участница «Дома-2» Алена Опенченко

Биография знаменитости
Скандальная брюнетка Алена Опенченко стала настоящей находкой для «Дома-2». Экстраверт по натуре, девушка с первых дней на проекте чувствовала себя как рыба в воде. Прямолинейностью и наплевательским отношением к нормам морали она вызвала осуждение одних и восхищение других. И, конечно же, зрителю было интересно наблюдать за этой девушкой и ее выходками.
Выросла в неблагополучной семье
Жизненный путь Алены Опенченко начался 5 июня 1998 года в Ростове-на-Дону. О себе девушка рассказывает неохотно, отчасти потому, что ее семью сложно назвать благополучной. Мать бросила ее и брата ради жизни с любовником, а о биологическом отце источники умалчивают.
Алена Опенченко в школе. Фото: соцсети
Вместе с братом, перебивающимся случайными подработками, Алена жила с бабушкой. Старый дом, требующий ремонта, и крошечная пенсия родственницы, которой не всегда хватало даже на еду, — вот те реалии, в которых прошла юность будущей участницы «Дома-2». Позже из-за долгов в их жилище не стало света и газа. Чтобы свести концы с концами, Опенченко приходилось соглашаться на любую работу.
Несмотря на обстоятельства, Алена ясно понимала: чтобы улучшить качество жизни, нужно учиться. Зеленоглазая брюнетка поступила в Донской государственный технический университет.
Участие в скандальном телешоу и жесткие жизненные принципы Опенченко
Бедность, скука или что-то другое побудило Алену подать заявку на участие в реалити-шоу «Дом-2», но руководство проекта оценило кандидатуру, и 12 июля 2021 года Опенченко появилась в эфире. На тот момент студентка ДГТУ едва достигла 23-летнего возраста.
Алена Опенченко на проекте «Дом-2». Фото: соцсети
Девушка раскованно чувствовала себя перед вездесущими камерами и свободно говорила на такие откровенные темы, что даже мужчин бросало в краску. Такое поведение вызвало шквал критики в адрес новенькой, однако та и не думала принимать негатив близко к сердцу.
Свое мировоззрение Алена продемонстрировала во всей красе, едва появившись на проекте. В первый же день студентка ДГТУ призналась в симпатии к Алексею Авдееву и в тот же вечер разделила с ним комнату. Вопреки ожиданиям, в кровать нового знакомого девушка не пустила — спали в разных.
Впрочем, долго ростовчанка с Авдеевым не пробыла и уже вскоре переключилась на Артема Мартинчика, а когда с новенькой стал заигрывать Глеб Жемчугов — попробовала повстречаться и с ним. В соцсетях участница заявила, что симпатизирует новому ухажеру и не прочь выйти за него замуж.
Глеб Жемчугов и Алена Опенченко на телестройке. Фото: соцсети
Правда, и эти отношения быстро сошли на нет, а любвеобильная Опенченко на одну ночь стала девушкой Саймона Марданшина, который буквально на следующий день покинул проект.
Освоившись на проекте, студентка решила повысить планку и обратила внимание на ведущего шоу Влада Кадони. Тот, правда, оказался крепким орешком и вежливо отказал Опенченко на ее недвусмысленное предложение переспать.
Осенью 2021 года на проект пришел Никита Балыкин, заставивший сердце роковой красавицы дрогнуть. Совсем неромантичная роковая брюнетка вдруг расцвела от пробудившихся в ней теплых чувств. Молодые люди съехались, а Алена привязалась к новому избраннику и раскрыла сердце как никогда прежде.
Алена Опенченко и другой участник «Дома-2», Михаил Козлов. Фото: соцсети
Чувства к Балыкину и смена имиджа
Трудно представить, что личная жизнь участника реалити-шоу будет покрыта тайной и не вызывать интереса. Сердечные дела Алены Опенченко интересуют поклонников «телестройки» не меньше, чем жизни остальных героев проекта.
На шоу Алена поначалу развлекалась, не имея цели построить полноценные и крепкие связи. Девушка называет себя модным словом «чайлдфри», но при этом не исключает, что в будущем захочет детей.
После появления в программе Никиты Балыкина мировоззрение Алены претерпело изменения: из роковой сердцеедки Опенченко превратилась в женственную и ранимую натуру. Ростовчанка призналась, что никогда не думала встретить на проекте человека, которого получится полюбить.
Алена Опенченко со своим избранником Никитой Балыкиным. Фото: соцсети
О себе зеленоглазая брюнетка говорит, что любит жить на полную катушку, не оглядываясь на мнение других. Такие взгляды привлекли к Алене не только единомышленников, но и рекламодателей. Сейчас телезвезда раскручивает на странице в соцсетях брендовую одежду и украшения, позируя в рекламируемом товаре на фото.
Опенченко сейчас
В 2022 году Алена завоевала статус постоянной участницы «Дома-2». Внутри периметра ее непростые отношения с Никитой Балыкиным продолжали развиваться.
В январе пара испытывала проблемы интимного характера, точнее, Алена едва не довела бойфренда до истерики за его оплошность. Зато в эфире от 31 марта снова зашел разговор о свадьбе. Правда, если раньше Алена подчеркивала, что не собирается замуж, то теперь сам Никита заявил, что не хочет официально оформлять союз с возлюбленной.
Алена Опенченко и ее новый имидж. Фото: соцсети
Отдельно стоит отметить внешность девушки. Если в 2021 году Алена не контролировала свой вес и представала с угревой сыпью на лице, то в 2022 ростовчанка всерьез взялась за себя и похорошела на глазах. Она подлечила кожу и сбросила лишних 9 кг — теперь этот параметр составляет 52 кг при росте 164 см.
Алена Опенченко. Фото: соцсети
Летом 2023 года Алена кардинально сменила имидж: превратилась в коротко стриженную брюнетку, а потом и вовсе в блондинку и стала носить еще более вызывающую одежду. Поклонники теледивы разделились на два лагеря: одним изменения во внешнем виде кумира пришлись по вкусу, а другие оставили гневные комментарии под последними постами Опенченко в соцсетях.