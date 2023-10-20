Оскароносный канадец: как Брендан Фрейзер добился успеха

Кто такой Брендан Фрейзер?
Канадско-американский актер Брендан Фрейзер известен своими ролями в таких фильмах, как трилогия «Мумия», «Джордж из джунглей» и «Кит», за который он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2023 году. Он первый канадец, удостоенный этой чести.
Победа на «Оскаре» завершила триумфальное возвращение Фрейзера к известности после того, как в середине-конце 2000-х число его главных ролей сократилось. Перерыв был частично вызван рядом проблем со здоровьем, но актер также сослался на личные обстоятельства, включая сексуальное насилие, которое, по его словам, он пережил в 2003 году.
Брендан Фрейзер в кадре из к/ф «Мумия: Гробница Императора Драконов» (2008). Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Брендан Джеймс Фрейзер родился 3 декабря 1968 года в Индианаполисе, штат Индиана, в семье канадских родителей Питера и Кэрол Мэри Фрейзер. Брендан - младший из четырех братьев и сестер, включая братьев Кевина, Риган и Шона. У него двойное гражданство в США и Канаде.
До того, как Брендан стал звездой, на славу претендовал его дядя по материнской линии Джордж Женеро, который выиграл золотую медаль в стрельбе из лука на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, Финляндия, и позже был включен в Зал спортивной славы Канады.
Питер - бывший журналист, который переехал в Соединенные Штаты, чтобы работать сотрудником дипломатической службы в Правительственном управлении туризма Канады. Из-за его положения семья переезжала каждые несколько лет и проводила время в разных странах. Эти международные путешествия во многом повлияли на молодого Брендана.
Он научился говорить по-французски, живя в Оттаве, провинция Онтарио, и освоил голландский язык в Гааге, Нидерланды. Посещение театральных представлений в Лондоне в детстве в возрасте от 6 до 8 лет впервые пробудило в нем интерес к актерскому мастерству. Позже он изучал это в школе.
Раннее образование Фрейзера включало посещение школы Монтессори в Детройте и школы Святого Сердца в Бельвью, штат Вашингтон. Брендан окончил Upper Canada College, подготовительную школу-интернат для мальчиков в Торонто, провинция Онтарио, в 1987 году, а затем учился в Актерской консерватории при Корнишском колледже искусств в Сиэтле, штат Вашингтон.
В январе 1991 года Фрейзер позаимствовал машину своей матери и поехал из Сиэтла в Голливуд в надежде добиться успеха как актер.
Брендан Фрейзер, Шон Эстин и Поли Шор. Фото: кадр из к/ф «Замороженный калифорниец» (1992)
«Замороженный калифорниец» и ранние фильмы
Фрейзер быстро получил свою первую роль в Голливуде, сыграв небольшую роль моряка в фильме 1991 года «Воздушный бой» с Ривер Феникс и Лили Тейлор в главных ролях. Его прорыв произошел год спустя, когда он сыграл главную роль в комедийном фильме 1992 года «Замороженный калифорниец».
Фрейзер сыграл замороженного пещерного человека по имени Линк, которого оттаивают двое школьных друзей, и он должен приспособиться к жизни в современном Лос-Анджелесе.
Фрейзер сказал, что для своей невозмутимой игры он черпал вдохновение у некоторых своих действующих героев, таких как Бастер Китон и Билл Ирвин.
Фильм был умеренно успешным, собрав в прокате более 40 миллионов долларов, но с тех пор стал культовой классикой.
Также в 1992 году Фрейзер получил главную роль в драме о совершеннолетии «Школьные узы» вместе с подающими надежды актерами Мэттом Деймоном, Беном Аффлеком и Крисом О'Доннеллом.
В течение следующих четырех лет он снялся в таких фильмах, как «Двадцать баксов» (1993), «С почестями» (1994), «Пустоголовые» (1994), «Темный полдень» (1995) и «Сумерки семейства Голд» (1996), прежде чем его карьера действительно начала набирать обороты.
Брендан Фрейзер. Фото: кадр из к/ф «Школьные узы» (1992)
Успех «Джорджа из джунглей» и «Мумии»
Первым крупным кассовым хитом Фрейзера стал диснеевский фильм 1997 года «Джордж из джунглей», в котором он сыграл человека, воспитанного животными в джунглях, в явной пародии на историю о Тарзане. Фильм собрал в прокате более 174 миллионов долларов и привел к сиквелу на видео в 2003 году.
Фрейзер, который большую часть фильма провел в одной набедренной повязке, рассказал в интервью 2022 года Адаму Сэндлеру, что морил себя голодом, чтобы создать и поддерживать мускулистое телосложение персонажа.
«Мне делали восковую эпиляцию. Мне не хватало углеводов», - сказал он. «Я ехал домой после работы и останавливался, чтобы что-нибудь перекусить. Однажды мне понадобились наличные, и я подошел к банкомату, но не смог вспомнить свой PIN-код, потому что мой мозг дал осечку. Стучу по аппарату. Я не ел в тот вечер».
Актер стал чаще играть главные роли, например, в фильме 1998 года «Боги и монстры» и экранизации мультсериала «Дадли справедливый» 1999 года. Также в 1999 году он сыграл свою самую узнаваемую на сегодняшний день роль авантюриста Рика О'Коннелла в первом фильме экшн-трилогии «Мумия».
Фрейзер чувствовал себя обязанным выполнять свои собственные трюки из-за большой зарплаты за «Мумию» и рассказал, что в 2023 году он чуть не умер на съемочной площадке, исполняя сцену повешения.
«[Координатор трюков] подъезжал, а я падал, и следующее, что я осознал, это то, что мой локоть попал мне в ухо, мир качнулся вбок, в зубах у меня был гравий, и все были очень тихими», - вспоминал он на шоу Келли Кларксон.
Но самоотверженность Фрейзера окупилась, поскольку фильм породил два продолжения — «Мумии возвращается » в 2001 году и «Мумия: Гробница Императора Драконов» в 2008 году - и трилогия в совокупности собрала более 1,4 миллиарда долларов.
Примерно в это же время Фрейзер также продемонстрировал свое актерское мастерство в других жанрах. Он снялся с Элизабет Херли в комедийном фильме 2000 года «Ослепленный желаниями», затем вместе с персонажами Looney Tunes в 2003 году в гибриде мультфильма «Луни Тюнз: снова в деле» и в фильме 2004 года «Столкновение».
Он также выступал в лондонском театре Lyric Theatre в постановке пьесы Теннесси Уильямса «Кот на раскаленной крыше», начиная с 2001 года.
Брендан Фрейзер в кадре из к/ф «Джордж из джунглей» (1997). Фото: Global Look Press
Проблемы со здоровьем
Хотя Фрейзер продолжал сниматься в кино в течение следующего десятилетия, его роли значительно уменьшились в росте. Одним из факторов, способствующих этому, было его слабое физическое здоровье. Годы выполнения трюков сказались на актере ростом 6 футов 3 дюйма.
В 2018 году он рассказал GQ, что перенес две операции, чтобы ослабить давление на спинной мозг, частичную замену коленного сустава и даже операцию по восстановлению голосовых связок. Фрейзер подсчитал, что он находился в больнице в течение семи лет.
«Оскар» за «Кит»
После нескольких своих громких провалов в фильмах, таких как «Месть пушистых» (2010) и «Крайние меры» (2010), Фрейзер начал свое «возрождение» на телевидении. Он появился в шести сериях сериала Showtime «Любовники» в 2016 и 17 годах и сыграл Флетчера Чейса в сериале FX «Траст» в 2018 году. Он также играл Клиффа «Человека-робота» Стила в четырех сезонах супергеройского сериала «Роковой патруль», с 2019 по 2023 год.
Но главная роль, которая по-настоящему укрепила возвращение Фрейзера, была в драматическом фильме 2022 года «Кит», основанном на пьесе 2012 года Сэмюэля Д. Хантера и поставленном режиссером, номинантом на премию «Оскар» Дарреном Аронофски. Фрейзер сыграл страдающего ожирением учителя английского языка по имени Чарли, который пытается восстановить связь со своей дочерью.
Аронофски годами пытался снять фильм, но не мог найти подходящего актера.
«Я рассматривал всех — все разные типы актеров, каждую кинозвезду на планете, — но ничего из этого по-настоящему так и не сработало», - сказал он.
Но после просмотра трейлера к фильму 2006 года «Путешествие на край ночи», в котором Фрейзер сыграл главную роль, он захотел встретиться с актером. Аронофски понял, что Фрейзер подходит на эту роль, после того как прочитал всего пару строк сценария.
Фрейзер надел 200-фунтовый протезный костюм, чтобы дополнить 600-фунтовую фигуру Чарли, для надевания которого потребовалась помощь пяти человек. Весь процесс его макияжа занимал около пяти-шести часов каждый день в начале съемок, хотя в конечном итоге этот срок был сокращен вдвое.
Игра Фрейзера в целом получила высокую оценку. Он получил продолжительную овацию стоя после показа «Кита» на Лондонском кинофестивале 2022 года.
Фрейзер был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме, но проиграл Остину Батлеру за роль Элвиса Пресли. Однако Фрейзер одержал триумфальную победу на церемонии вручения премии «Оскар», став первым канадцем, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль.
После успеха «Кита» Фрейзер должен появиться в фильме режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», который выйдет в октябре 2023 года и основан на реальной истории серии убийств в резервации нации Осейдж в 1920-х годах.
В фильме снимаются Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстоун, а Фрейзер играет адвоката. В другом месте Фрейзер снял комедийный фильм под названием Brothers, дата выхода которого будет объявлена позднее.
Брендан Фрейзер. Фото: кадр из к/ф «Кит» (2022)
Бывшая жена, сыновья и девушка
Фрейзер познакомился с Эфтон Смит, актрисой из Лонг-Айленда, Нью-Йорк, через общую знакомую Вайнону Райдер на вечеринке Четвертого июля в 1993 году. Они оба появились в фильме «Джордж из джунглей» в 1997 году, а год спустя, в сентябре 1998 года, пара поженилась. У пары трое сыновей: Гриффин, родившийся в сентябре 2002 года; Холден, родившийся в августе 2004 года; и Лиланд, родившийся в мае 2006 года.
В 2007 году Фрейзер и Смит объявили, что планируют развестись, и это было окончательно оформлено два года спустя. В рамках их соглашения Фрейзер был обязан выплачивать 900 000 долларов в год в качестве алиментов и поддержки ребенка. Четыре года спустя он обратился в суд с ходатайством об уменьшении выплат и утверждал, что его расходы были больше, чем его уменьшающийся доход.
Смит ответила, обвинив его в «мошенничестве» и сокрытии контрактов на съемки фильмов на общую сумму 9 миллионов долларов на момент их развода. Если изменение и было одобрено, оно никогда не было обнародовано. Выплаты супружеской поддержки Фрейзера в конечном итоге закончились в 2019 году.
В настоящее время Фрейзер встречается с Джин Мур, художницей по прическам и визажу в кино и на телевидении. Они обнародовали свои отношения в сентябре 2022 года, когда впервые появились вместе на Венецианском кинофестивале. Она также присутствовала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2023 году, где Фрейзер упомянул ее — и своих сыновей — во время своей приветственной речи.
Собственный капитал
По данным Celebrity Net Worth, состояние Фрейзера оценивается примерно в 20 миллионов долларов по состоянию на июль 2023 года. Заявленная зарплата Кита в размере 12 миллионов долларов помогла актеру пополнить свой счет после развода и спора об алиментах.
Брендан Фрейзер с партнершей Джинн Мур на премьере художественного фильма «Кит» в Берлине, 25.04.2023 г. Фото: Global Look Press