Оскароносный канадец: как Брендан Фрейзер добился успеха

Ранняя жизнь и образование

Брендан Джеймс Фрейзер родился 3 декабря 1968 года в Индианаполисе, штат Индиана, в семье канадских родителей Питера и Кэрол Мэри Фрейзер. Брендан - младший из четырех братьев и сестер, включая братьев Кевина, Риган и Шона. У него двойное гражданство в США и Канаде.

До того, как Брендан стал звездой, на славу претендовал его дядя по материнской линии Джордж Женеро, который выиграл золотую медаль в стрельбе из лука на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, Финляндия, и позже был включен в Зал спортивной славы Канады.

Питер - бывший журналист, который переехал в Соединенные Штаты, чтобы работать сотрудником дипломатической службы в Правительственном управлении туризма Канады. Из-за его положения семья переезжала каждые несколько лет и проводила время в разных странах. Эти международные путешествия во многом повлияли на молодого Брендана.

Он научился говорить по-французски, живя в Оттаве, провинция Онтарио, и освоил голландский язык в Гааге, Нидерланды. Посещение театральных представлений в Лондоне в детстве в возрасте от 6 до 8 лет впервые пробудило в нем интерес к актерскому мастерству. Позже он изучал это в школе.

Раннее образование Фрейзера включало посещение школы Монтессори в Детройте и школы Святого Сердца в Бельвью, штат Вашингтон. Брендан окончил Upper Canada College, подготовительную школу-интернат для мальчиков в Торонто, провинция Онтарио, в 1987 году, а затем учился в Актерской консерватории при Корнишском колледже искусств в Сиэтле, штат Вашингтон.

В январе 1991 года Фрейзер позаимствовал машину своей матери и поехал из Сиэтла в Голливуд в надежде добиться успеха как актер.