Как Анита Цой покорила Килиманджаро, влюбилась в нелюбимого мужчину и сменила «Маску»

Однажды певица Анита Цой участвовала в покорении горы Килиманджаро. Но на самой вершине она увидела и красоту Земли, и смерть. Из-за резкой смены давления в параллельной группе туристов погиб француз.
«Тогда я поняла, что каждый должен заниматься своим делом. Мы все были в ужасе от произошедшего. Уже на земле мы все напились, так как были счастливы, что спустились своими ногами», - вспоминала певица в одном из своих интервью.
Если говорить иносказательно, то Анита Цой покорила уже немало творческих вершин. Но все же главным своим достижением певица считает семью.
Настоящее имя
Настоящее имя Аниты Цой – Анна Ким.
Детство и родители
Она появилась на свет в Москве 7 февраля 1971 года. Когда девочке было два года, ее отец ушел из семьи. Семью на своих плечах тянула мама – доктор химических наук Элоиза Санхымовна Юн, чьей зарплаты хватало только на самые первостепенные нужды.
В детском саду и школе Анита была «гадким утенком». Дети обижали ее, давали очень обидные прозвища, связанные с национальностью. Интересно, что в параллельном с Анитой классе училась Кристина Орбакайте.
Кроме того, Анита ходила в музыкальную школу, где сразу попала в спартанские условия, поскольку ее учитель отличался жесткой методикой преподавания и за промахи бил ученицу смычком по рукам. И однажды таким образом девочке сломали руку.
Несмотря на подобные обстоятельства, Анита получила музыкальное образование, окончила обучение по классу скрипки и фортепиано, научилась играть на гитаре и флейте.
Анита Цой в детстве. Фото: Global Look Press
Первые песни Анита начала писать еще в третьем классе и уже тогда поняла, что будет заниматься музыкой. Однако после школы поступила в МГУ на юриста, но все же в итоге вернулась к истокам.
Первые успехи
В 19 лет Анита начинает выступать в хоре «Поющие ангелы» корейской пресвитерианской церкви и подумывает о записи первого альбома на студии «Союз», однако денег на такое «предприятие» не было. Тогда девушка попросила их у мужа – начинающего политика Сергея Цоя, но тот оказался непреклонен, поскольку хотел, чтобы жена хранила тепло семейного очага, а не занималась шоу-бизнесом.
После очередного такого отказа юная артистка пошла на хитрость. Сообщила супругу, что хочет проведать родственников в Южной Корее и попросила у него 5 000 долларов на поездку. А сама вложила их в закупку товаров, которым некоторое время торговала на рынке в Лужниках.
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Анита Цой в молодости. Фото: соцсети
Авантюра удалась, и Анита заработала необходимую сумму. В 1997 году вышел первый альбом певицы с символичным названием «Полет», который принес ей долгожданный зрительский успех и премию «Овация» в номинации «Открытие года».
Затем в дискографии артистки появились еще два альбома: «Черный лебедь» и I ll remember You. Уже в 2003 году Анита Цой становится заслуженной артисткой страны, чьи песни и клипы постоянно ротируются на радио и телевидении.
Расцвет карьеры
В 2007 году артистка гастролировала с ярким шоу «На восток», с 2011 по 2015 годы завоевала сразу пять «Золотых граммофонов».
Много шума наделал клип Аниты Цой на песню «Победа», посвященную Чемпионату мира по футболу. Клип, в создании которого приняли участие 600 человек, был снят всего лишь за неделю. Кстати, режиссером видео выступил Никита Пресняков.
Кадр из клипа «Полет»
В 2020 году Анита Цой вновь заставила общественность заговорить о себе. Так, она представила клип на свою песню «В голове» продолжительностью целых девять минут – этакий драматический кинороман с участием Настасьи Самбурской, Екатерины Волковой, Маркусом Ривой и Сергеем Комаровым.
А 2021 год ознаменовался грандиозным шоу Аниты Цой в Кремле под названием «Пятый океан», посвященный ее 50-летию. Идея проекта принадлежит самой певице, она разрабатывала ее на протяжении года.
Кстати, в том же году артистка получила травму – трещину в кости стопы, из-за чего какое-то время передвигалась в инвалидной коляске. Но, к счастью, сейчас у нее со здоровьем все в порядке.
Бизнес и благотворительность
Анита Цой активно занимается благотворительностью, помогает детским домам, домам инвалидов, людям, пострадавшим от терактов. Длительное время в сфере ее интересов также значился сетевой маркетинг в компании Agel, в котором она была как простым дистрибьютором, так и региональным директором компании. А в 2010 году артистка основала Центр восточной медицины «Амрита».
На недавнем Международном Экономическом форуме певица также объявила, что запустила фермерский стартап под названием «Цойкины рецепты». Она продает консервированные овощи, фрукты и ягоды, которые выращивает в теплицах.
Анита Цой. Фото: Global Look Press
«Так как я родилась и живу в России, то хорошо знакома с русской кухней, поэтому у нас в ассортименте среди 12 представленных продуктов на сегодняшний день есть русские маринованные огурцы, русские маринованные помидоры, русская кабачковая икра, русское, русское, русское…
Но также я кореянка. И самое топовое у нас блюдо – это кимчи», - рассказала в одном из своих интервью Анита Цой.
По словам артистки, кимчи получаются при помощи объединения старорусской и корейской кухни. Интересно, что рецепты «солений-варений» артистка не хранит в секрете, а, наоборот, делится ими с подписчиками в соцсетях.
Кино и телепроекты
Анита Цой постоянно участвует в телепроектах и снимается в фильмах. Так, в 2005 году она появилась в эпизоде фильма «Дневной дозор», принимала участие в съемках документальной ленты «День А». Интересно, что в биографии Аниты есть и появление во французском мюзикле «Михаил Строгов» по книге Жюля Верна. Мюзикл был поставлен в Париже.
А уж телепроектов, в которых засветилась Анита Цой, известная своей активностью, просто не счесть. Например, многим зрителям запомнилось ее участие в шоу «Цирк со звездами», когда артистка сорвалась с двухметровой высоты, но несмотря на свое падение повторила трюк – свое сальто в воздухе.
Правда, после съемок того выпуска уже не стала геройствовать – какое-то время соблюдала строгий постельный режим. В шоу Анита, конечно, вернулась и, кстати, попробовала себя не только в акробатике, но и клоунаде.
Анита Цой и Алексей Тихонов в шоу «Ледниковый период». Фото: Global Look Press
Также Анита Цой появлялась в проекте пародий «Один в один», где вместе со своими коллегами перевоплощалась в самых разных артистов – как «классиков», так и «современников», каталась на коньках в шоу «Ледниковый период» в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым, вела реалити-шоу «Свадебный размер» на канале «Doмашний», появилась в финале программы «Кондитер», участники которого должны были приготовить десерт из манго и маракуйи, а также позолоченного дракона и бамбука из шоколада.
А вот в шоу «Маска» на канале НТВ Анита Цой практически стала легендой. Так, ее имя называлось на протяжении всех четырех сезонов проекта.
Жюри предполагало, что Анита прячется то в одной, то в другой маске. Чаще всего конспирологией занимался Филипп Киркоров. Но напрасно Филипп искал Аниту на протяжении трех лет, артистки нигде не было. И только в четвертом сезоне проекта ее нашли наконец в костюме Хомяка.
Как рассказывала в интервью Teleprogramma.pro сама Анита Цой, на выбор ей предложили большое количество масок. Но когда певица увидела Хомяка, то поняла, что нашла своего героя.
Анита Цой в образе Хомяка в проекте «Маска». Фото: телеканал НТВ
«Он добрый, большой, сильный, смелый, с удивительно тонким чувством юмора, прекрасным голосом. Сразу было видно, что Хомяк любит детей и жить не может без музыки, а уж без вкусняшек — тем более, - рассказывала Анита о своем персонаже нашему изданию.
- И, конечно же, он из мира большого шоу! Поэтому и блестит красотой своих наушников и ожерелья».
А еще Анита Цой призналась, что ее муж очень искренне болел за Хомяка. (Он знал правду). Каждое воскресенье прилипал к телевизору и смотрел шоу с таким же интересом, с каким обычно смотрит хоккей. И эти совместные просмотры еще больше сплотили пару. Кстати, о муже…
Муж и сын Сергей
Начало семейной жизни певицы напоминало настоящую мелодраму, в духе романа «Анжелика – маркиза ангелов». Дело в том, что ее практически насильно заставили выходить замуж за будущего супруга Сергея Цоя, который на тот момент окончил факультет журналистики Ростовского университета. Анита познакомилась с ним на курсах корейского языка.
Мама девушки сочла, что Сергей – хорошая партия для ее дочери и действительно не прогадала: спустя два года парень стал пресс-секретарем тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Поначалу это был действительно брак по расчету. Как признавалась Анита, первое время она нарочно подталкивала супруга к решению о разводе: постоянно ссорилась с ним, демонстрировала свой непростой характер. Мужчина самоотверженно терпел выходки супруги и только окружал ее вниманием. И в итоге Анита Цой действительно полюбила его и чуть не потеряла после рождения сына Сергея.
Анита Цой выходит замуж. Фото: соцсети
После появления ребенка на свет артистка располнела до 105 килограммов. Вполне понятно, что ее супруга не устраивало такое положение дел. В отношениях началось охлаждение, дело чуть не дошло до развода.
«Я лила слезы у подруги и мамы, но с годами поняла, что он поступил правильно. Я решила похудеть. Муж увидел мои старания. Он вернулся в семью и все стало хорошо», – в одном из своих интервью вспоминала Анита Цой.
Анита Цой с сыном Сергеем. Фото: соцсети
Летом 2020 года супруги отметили 30-летие со дня свадьбы. Как рассказывала артистка, во время коронавируса их отношения с супругом вышли на новый этап.
Ведь, как и многим российским семьям, в период самоизоляции им пришлось провести немало времени вместе. Как рассказывала сама певица, первое время они ругались, как молодожены, но потом период притирки завершился. И супруги даже стали гулять, держась за руки.
Анита Цой и Сергей Цой вместе больше 30 лет. Фото: Global Look Press
Кстати, коронавирус все равно настиг обоих. Какое-то время супруги провели в больнице в соседних палатах. Сергей Цой регулярно ходил проведывать жену. По словам Аниты, эта ситуация позволила понять, что когда-то ее мама поступила правильно, насильно выдав замуж за этого мужчину. Теперь любимого мужчину.
Рост и вес
По некоторым данным, рост артистки – 157 сантиметров, а вес – 52 килограмма. Хотя, как признается сама певица, ее вес то и дело меняется, но каждый раз она ставит перед собой цель похудеть на 20 килограммов.
Анита Цой. Фото: Global Look Press
Анита Цой сейчас
Сейчас Анита Цой продолжает активно участвовать в телепроектах. Так, недавно она появилась в шоу «Перепой звезду» на Первом канале, в рамках которого артисты поют в дуэте с представителями других профессий, обладающих богатыми вокальными данными.
Ну и конечно, выступает на сцене. Ближайшее выступление артистки состоится 27 октября в Москве, на площадке Magnus Locus.
О своих творческих новостях Анита рассказывает в социальных сетях. И, кстати, там она общается со своими подписчиками, что также становится еще одним штрихом к портрету жизнелюбивой Аниты Цой.