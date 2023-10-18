Как Анита Цой покорила Килиманджаро, влюбилась в нелюбимого мужчину и сменила «Маску»

Однажды певица Анита Цой участвовала в покорении горы Килиманджаро. Но на самой вершине она увидела и красоту Земли, и смерть. Из-за резкой смены давления в параллельной группе туристов погиб француз.

«Тогда я поняла, что каждый должен заниматься своим делом. Мы все были в ужасе от произошедшего. Уже на земле мы все напились, так как были счастливы, что спустились своими ногами», - вспоминала певица в одном из своих интервью.

Если говорить иносказательно, то Анита Цой покорила уже немало творческих вершин. Но все же главным своим достижением певица считает семью.

Настоящее имя

Настоящее имя Аниты Цой – Анна Ким.

Детство и родители

Она появилась на свет в Москве 7 февраля 1971 года. Когда девочке было два года, ее отец ушел из семьи. Семью на своих плечах тянула мама – доктор химических наук Элоиза Санхымовна Юн, чьей зарплаты хватало только на самые первостепенные нужды.

В детском саду и школе Анита была «гадким утенком». Дети обижали ее, давали очень обидные прозвища, связанные с национальностью. Интересно, что в параллельном с Анитой классе училась Кристина Орбакайте.

Кроме того, Анита ходила в музыкальную школу, где сразу попала в спартанские условия, поскольку ее учитель отличался жесткой методикой преподавания и за промахи бил ученицу смычком по рукам. И однажды таким образом девочке сломали руку.

Несмотря на подобные обстоятельства, Анита получила музыкальное образование, окончила обучение по классу скрипки и фортепиано, научилась играть на гитаре и флейте.