Бокс стал делом всей жизни: история судьбы Саадат Далгатовой

Бокс

Занятия боксом Саадат начала уже после своего совершеннолетия. Первый тренер не предвещал ей великой спортивной карьеры: физические данные вкупе с ростом и возрастом не особо подходили для профессиональной реализации. Позже его мнение изменилось кардинально.

Когда спортсменка начала делать первые успехи, тренер сообщил об этом родителям Саадат. До этого они не были в курсе нового занятия своей дочери. В семье поддержали девушку, но решили пока держать это в тайне.