Бокс стал делом всей жизни: история судьбы Саадат Далгатовой

Детство и юность
Саадат Гаджиевна Абдулаева, ныне Далгатова, родилась 30 октября 1988 года в Дагестане.
В детстве Саадат была творческой личностью: сочиняла стихи, увлекалась музыкой и даже мечтала стать композитором.
Но развиваться в этом направлении не получилось. У родителей девочки не было возможности обеспечить дочери дополнительное образование.
Чемпионка по боксу Саадат Далгатова. Фото: социальные сети
От мечты стать дзюдоисткой также пришлось отказаться: секция располагалась очень далеко от дома Абдулаевых.
После школы, Саадат поступила учиться на юриста и стала подрабатывать в свадебном салоне. Затем закончила магистратуру Московского педагогического университета по направлению дошкольной педагогики и психологии.
Саадат Далгатова на ринге. Фото: социальные сети
Бокс
Занятия боксом Саадат начала уже после своего совершеннолетия. Первый тренер не предвещал ей великой спортивной карьеры: физические данные вкупе с ростом и возрастом не особо подходили для профессиональной реализации. Позже его мнение изменилось кардинально.
Когда спортсменка начала делать первые успехи, тренер сообщил об этом родителям Саадат. До этого они не были в курсе нового занятия своей дочери. В семье поддержали девушку, но решили пока держать это в тайне.
Саадат Далгатова на Чемпионате России. Фото: социальные сети
Саадат переехала в Москву, задумавшись о профессиональной карьере. Там она стала выступать за клуб ЦСКА.
В 2012 году спортсменку пригласили в сборную России. Дагестанская боксерша впервые стала чемпионкой России в весовой категории до 69 кг и защитила это звание еще 5 раз.
Через пару лет Саадат улетела в Южную Корею на первенство мира по боксу среди женщин, где взяла серебряную медаль за второе место.
Спортсменка Саадат Далгатова. Фото: социальные сети
В то время в Дагестане уже все слышали о своей знаменитой землячке, и в 2015 году ей присвоили звание мастера спорта международного класса.
В 2016 году в Болгарии проходил Чемпионат Европы, где Далгатова стала бронзовым призером в своем весе до 69 кг.
На очередном чемпионате в Бурятии в 2019 году спортсменка завоевала бронзовую медаль.
Саадат Далгатова после тренировки. Фото: социальные сети
Личная жизнь
В 2016 году Саадат вышла замуж за мастера спорта по дзюдо и самбо Шамиля Далгатова. Муж спортсменки тоже из Дагестана, но жил в Анапе, куда девушка приезжала на сборы. Там они и познакомились. Через два года в семье Далгатовых произошло радостное событие - у них родилась дочь.
Саадат Далгатова с мужем Шамилем. Фото: социальные сети
В социальных сетях Саадат часто публикует личные фото с мужем, дочерью и родными, а также делится фотографиями с соревнований и тренировок.
На негативные комментарии Далгатова реагирует спокойно: она соблюдает мусульманские обычаи, ее поддерживает семья, друзья радуются ее успехам, а это для спортсменки самое важное.
Саадат Далгатова на берегу Байкала. Фото: социальные сети
Саадат Далгатова сейчас
Далгатова продолжает заниматься боксом. Сейчас она заслуженный мастер спорта.
Перед Олимпиадой в Токио чемпионке России удалось получить лицензию на European Boxing Qualifiers для участия. Позже Далгатова в составе национальной команды выступила на играх в Японии.
Но победить не удалось: в 1/16 финала Саадат уступила победу тайской противнице Байсон Маникон и покинула Олимпиаду. Спортсменка объяснила это сонным состоянием - поединок был ранним утром. В любом случае, участие в Олимпиаде очень значимо для Саадат. Само участие - это уже маленькая победа.
Саадат Далгатова в красном на финале ЦФО. Фото: социальные сети