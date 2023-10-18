Знаменитый зять рыжего из «Иванушек»: о жизни, любви и творчестве Андрея Григорьева-Апполонова – младшего

Детство и юность
Андрей Григорьев-Апполонов – младший, настоящее имя которого Андрей Бурдуков, появился на свет 31 октября 1982 года в Иркутске.
Мать певца, Вера Владимировна, состояла в организации по защите памятников и занималась инвентаризацией икон.
Артист в своих соцсетях вспоминает суровые иркутские зимы: сугробы по шею, так замерзшие до каменного состояния варежки, что их можно было ставить на пол вертикально.
В 2010 году Андрей окончил факультет социологии в Московском государственном университете им. М. Ломоносова почти на отлично.
Кроме учебы увлекался горнолыжным спортом и даже стал кандидатом в мастера.
Личная жизнь
С артистом-тезкой Бурдуков был знаком давно, Андрей Григорьев-Апполонов стал его крестным отцом. В 2000 году у Андрея Бурдукова закрутился роман с Юлией, сестрой солиста «Иванушек». Хотя избранница старше его на 17 лет, это не помешало влюбленным быть вместе.
Андрей Григорьев-Апполонов – младший с женой Юлией. Фото: социальные сети
В 2015 году Андрей и Юлия поженились, но их семейное счастье было недолгим. Супруга Григорьева-Апполонова – младшего скончалась от астмы. Ее муж в это время занимался в спортзале в Москве. В день смерти супруги Андрей выложил пост в соцсети.
День свадьбы Андрея Григорьева-Апполонова – младшего и Юлии. Фото: социальные сети
Музыка
Потерю любимого человека Андрей очень тяжело переживал. Чтобы снова почувствовать вкус жизни, он в 2018 году совместно с племянником Григорьего-Апполонова – старшего, Сергеем, создал группу #APPolonovGang. Первый клип сняли на песню «Я и ты», в котором сыграла Александра Куцевол — гражданская жена Олега Яковлева.
Второй сингл — Beginning Hurts — вышел на английском языке. Он выбился на первое место на чешском и немецком радио и долгое время удерживал свои позиции. Клип же не стал популярным, слишком сильно артисты пытались подстроиться под тренды, и из этого не вышло ничего хорошего.
Солист #APPolonovGang Андрей Григорьев-Апполонов – младший. Фото: социальные сети
Группа #APPolonovGang появилась на Союзе кинематографистов 19 ноября 2019 года в Центральном доме кино на вечере памяти Игоря Сорина «Продолжение жизни». Мероприятие было значимым, в нем также участвовали «Иванушки International», группа «Фабрика», артисты Теона Дольникова, Нонна Гришаева, Григорий Гладков и другие известные персоны.
18 февраля 2020 года #APPolonovGang выступили во Всероссийском клубе юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова.
Андрей Григорьев-Апполонов – младший на выступлении. Фото: кадр из видео в социальных сетях
3 ноября 2020 года вышел их трек «Горит Луна», а через 10 дней появился альбом «Смотри». По словам Андрея, группа работала практически круглосуточно, чтобы выдержать все песни в одном стиле.
«Дом-2»
В апреле 2020 года Григорьев-Апполонов – младший прошел кастинг на проект «Дом-2» и проявил симпатию к Александре Узерцовой. На Лобном месте проголосовали за него. Немного позже новый участник пригласил на шоу Надин Зданявичене, с которой они познакомились в Германии. Из-за нее у Андрея возник конфликт с Алексеем Безусом, который быстро погасили.
Андрей Григорьев-Апполонов – младший и Надин Зданявичене. Фото: кадр из телешоу «Дом-2».
Григорьев-Апполонов – младший ушел из «Дома-2» 8 мая, но они с Надин остались вместе. По словам Андрея, он был ярким участником, но его слили завистники. После своего ухода певец стал постоянным гостем и экспертом шоу «Бородина против Бузовой».
Вскоре у Андрея с Надин возник разлад на финансовой почве. Девушка одолжила артисту 5 млн рублей на покупку дома на Рублевке, который стоил 37 млн, и хотела себе долю. Немного позже Григорьева-Апполонова – младшего уже увидели с бывшей участницей «Дома-2» Селеной Майер.
Певец Андрей Григорьев-Апполонов – младший и участница телепроекта «Дома-2» Надин Зданявичене. Фото: кадр из реалитишоу «Дом-2»
Скандалы
В октябре 2019 года Андрей открыто раскритиковал выпуск телешоу «Прямой эфир», посвященный умершему Олегу Яковлеву.
Артист даже предлагал подписать петицию Натальи Рудовой об отмене этой передачи Андрея Малахова из-за того, что на шоу, по его словам, пригласили больных фанаток. Одна из них выдавала себя за мать покойного Олега Яковлева, а другая представилась лучшей подругой, которую на самом деле Олег при жизни выгонял со своих концертов.
Андрей Григорьев-Апполонов – младший на отдыхе. Фото: социальные сети
В декабре 2019 года он опять был замечен в скандале, где сам стал главным героем.
В эфире программы «На самом деле» Андрей Григорьев-Апполонов – старший обвинил зятя в плохом отношении к умершей сестре, назвал его альфонсом. Проверка на детекторе лжи подтвердила, что Андрей Григорьев-Апполонов – младший использовал фамилию жены для пиара.
Семья Григорьевых-Апполоновых. Фото: социальные сети
9 февраля 2021 года вышел выпуск передачи «Прямой эфир», где обсуждали личную жизнь Олега Яковлева, который по завещанию оставил все имущество своему другу Роману Радову.
Журналистка Евгения Кириченко сообщила, что вдова артиста, Александра Куцевол, и ее родители прописаны в квартире умершего солиста «Иванушек» и выселяться не будут.
Андрей принял участие в шоу и заявил, что Радов выгнал вдову артиста Александру Куцевол с похорон, а Кириченко сама любила Яковлева, поэтому и выступает против Александры.
Андрей Григорьев-Апполонов – младший и Тамара Збигневская. Фото: кадр из телешоу «На самом деле»
27 апреля 2021 года Андрей снова засветился в эфире программы «На самом деле».
Бывшая девушка артиста Селена Майер, которую тот бросил ради 61-летней бизнесвумен Тамары Збигневской, сообщила, что носит его ребенка, и согласилась сделать ДНК-тест. Юрист Тимур Кадиев привел доказательства того, что у бывшей участницы «Дома-2» был другой мужчина.
Тест подтвердил, что Григорьев-Апполонов – младший не является отцом будущего ребенка Селены.
Российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов – младший. Фото: социальные сети