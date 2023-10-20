Удивительное сочетание рэпа и роскошного голоса: звездный путь Ники Минаж

Кто такая Ники Минаж?
Ники Минаж родилась на Карибах, в пять лет переехала в Нью-Йорк и преодолела трудное детство, чтобы стать успешной исполнительницей хип-хопа. Ее коллега по лейблу Лил Уэйн называет ее «иконой», которая «достигла гораздо большего, чем могла себе представить, и войдет в историю как одна из лучших исполнителей в истории музыки».
Ранняя жизнь
Ники Минаж в детстве. Фото: Global Look Press
Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Марадж) родилась 8 декабря 1982 года в Сент-Джеймсе, Тринидад и Тобаго, и переехала со своей семьей в Квинс, Нью-Йорк, когда ей было пять лет.
Отец Минаж в какой-то момент поджег дом семьи в неудачной попытке убить мать девочки. По словам Минаж, эти ранние трудности помогли ей воспрянуть духом и подняться над жизнью, которую знали ее родители.
«У меня всегда была идея расширения прав и возможностей женщин в глубине души, — рассказала она журналу Details, — потому что я хотела, чтобы моя мать была сильнее, а она не могла этого сделать. Я подумала: «Если я добьюсь успеха, я смогу изменить ее жизнь».
Чтобы достичь этой цели, юная Минаж придумала для себя образы-имена, которые позволили бы ей заново открыть себя. Ранним воплощением был Cookie, затем появилась Harajuku Barbie, прежде чем окончательно остановиться на Ники Минаж.
«Фантазия была моей реальностью», — сказала она. У Минаж явно был талант к выступлению. В возрасте 12 лет она написала свой первый рэп, затем продолжила изучать актерское мастерство в Высшей школе музыки и искусства Ла Гуардиа — школе, которая вдохновила ее на киношную славу.
Но ее актерская карьера не пошла на взлет, и она сменила несколько постоянных мест работы, в том числе была официанткой в Red Lobster, откуда ее уволили за грубость по отношению к клиентам.
Ники Минаж до того, как стала знаменитой. Фото: Global Look Press
Ранняя карьера
Полная решимости добиться успеха в музыкальном бизнесе, Минаж взяла на себя роль бэк-вокалистки для местных нью-йоркских рэперов, включая Full Force. Вскоре она начала писать свой собственный материал.
В конце концов ее нашел генеральный директор the Dirty Money Fendi, который наткнулся на страницу Минаж на MySpace, ему понравилось то, что он услышал, и он подписал ее на свой лейбл.
Эта связь привела Минаж к Лилу Уэйну, который сотрудничала с ней над серией микстейпов, первый из которых, Playtime Is Over, был выпущен в апреле 2007 года.
Ники Минаж и Лил Уэйн. Фото: соцсети
Этот и последующие микстейпы, включая Sucka Free (2008) и Beam Me Up Scotty (2009), продемонстрировали женскую развязность и открытый стиль Минаж.
Она подписала контракт с лейблом Young Money Лила Уэйна в августе 2009 года, став его первой в истории артисткой женского пола. Она укрепила свою растущую репутацию выступлениями на сборнике We Are Young Money (2009), также сотрудничая с Мэрайей Кэри и Робином Тиком.
Дебютный альбом: Pink Friday
К началу 2010 года вокруг дебютного альбома Минаж, выход которого был запланирован на осень, нарастало предвкушение. В апреле того же года она выпустила свой первый сингл Massive Attack, за которым последовал Your Love. Два месяца спустя она стала лучшей хип-хоп-исполнительницей на ежегодной премии BET Awards. Она посвятила награду Лилу Уэйну.
В ноябре того же года вышел альбом Pink Friday, в поддержку которого было выпущено восемь синглов. Он стал трижды платиновым и получил в целом положительные отзывы. Минаж продемонстрировала целый ряд альтер-эго на своих релизах, включая Онику, Ники Левински и Романа Золански.
Ники Минаж на сцене. Фото: Global Look Press
Вражда на шоу American Idol с Мэрайей Кэри
В марте 2012 года Минаж появилась в качестве гостя на популярном телевизионном конкурсе American Idol. Она попросила певицу Дженнифер Лопес, в то время судью шоу, «немного подвинуться», чтобы освободить для нее место за судейским столом. Затем поползли слухи о вражде между Минаж и Лопес, которые Минаж потом опровергла.
Однако позже в том же году Минаж, по-видимому, исполнила свое желание, когда ее объявили судьей на American Idol. Прошло совсем немного времени, прежде чем начался фейерверк между ней и коллегой-судьей Мэрайей Кэри. Пара, казалось, мгновенно невзлюбила друг друга и открыто враждовала во время первых прослушиваний шоу.
Ники Минаж и Мэрайя Кэри в 12-м сезоне American Idol. Фото: Global Look Press
Телезрители смогли увидеть, как эти двое выясняют отношения, когда в начале 2013 года начался показ 12-го сезона шоу. Минаж и Кэри поссорились во время прослушивания в Шарлотте, Северная Каролина, и Минаж вылетела со сцены.
Позже Кэри заявила, что Минаж угрожала ей физической расправой и в результате решила нанять дополнительную охрану, сообщает New York Daily News. Минаж также раскритиковала шоу, написав, что American Idol «это НЕ певческий конкурс».
Pink Friday: Roman Reloaded
Минаж покорила национальную аудиторию своим выступлением на Суперкубке 2012 года. Она выступала вместе с Мадонной в популярном шоу в перерыве матча.
Вскоре Минаж выпустила альбом Pink Friday: Roman Reloaded. Пластинка оказалась сногсшибательным хитом, достигнув вершины поп-чартов, R & B и рэпа. Заразительная танцевальная песня Starships стала первым прорывным синглом.
Вскоре последовал Pound the Alarm, а также Va Va Voom. В том же году она исполнила «Римские каникулы» на церемонии вручения премии «Грэмми».
Ники Минаж. Фото: Global Look Press
С ее следующего альбома The Pinkprint, который вышел 12 декабря 2014 года, было выпущено еще восемь синглов. Список звездных гостей альбома включал Бейонсе, Криса Брауна, Ариану Гранде и Дрейка. Альбом стал дважды платиновым, а в 2016 году она в седьмой раз подряд получила награду «Лучшая исполнительница женского хип-хопа» на BET Awards.
Роли в кино и другие интересы
Минаж также занималась другими направлениями. Она озвучила мамонтенка Стеффи в 2012 году в мультфильме «Ледниковый период» и дебютировала в кино в 2014 году в фильме «Другая женщина» вместе с Кэмерон Диаз.
Ники Минаж в фильме «Другая женщина». Фото: кадр из фильма 2014 года
Позже Минаж получила номинацию на премию Teen Choice Awards 2016 за роль в фильме «Парикмахерская: следующая стрижка». Она участвовала в ряде рекламных кампаний, включая MAC Cosmetics, Adidas Originals и Pepsi, и имеет собственную линию ароматов. Она является акционером потокового сервиса Tidal. Ее отношения с рэпером Meek Mill закончились в начале 2017 года.
Еще хиты и Queen
Несмотря на все ее другие проекты, Минаж не утратила своей музыкальной направленности. В 2017 году она появилась на множестве синглов, и с одновременным выпуском и успехом No Frauds, Regret in Your Tears и Changed It она побила рекорд по количеству записей в Billboard Hot 100 среди исполнительниц, отметку, ранее принадлежавшую Арете Франклин.
В апреле следующего года Минаж выпустила два новых трека — Chun-Li и Barbie Tingz. Позже в том же году она представила Rich Sex с участием Лила Уэйан и Bed с Арианой Гранде и присоединилась к скандальному рэперу Текаши 6ix9ine с треком FEFE. 8 августа артистка запустила свое радиошоу Queen на радиостанции Apple Music Beats 1; два дня спустя ее четвертый студийный альбом Queen дебютировал под номером 2.
Ники Минаж и Juice World. Фото: соцсети
В начале 2019 года Минаж начала тур Nicki Wrld во Франкфурте, Германия, с рэпером Juice World. Наряду со своими многочисленными коллаборациями, артистка выпустила свой первый сольный сингл года Megatron в конце июня.
В сентябре, после выхода Angry Birds Movie 2, в котором она озвучивала одного из персонажей, Минаж опубликовала потрясающий твит о том, что она решила уйти на пенсию, чтобы «иметь свою семью».
Хотя позже артистка пообещала своим поклонникам, что в будущем будет больше музыки, она сделала шаг к исполнению своих семейных желаний, связав себя узами брака с бойфрендом Кеннетом Петти в октябре.
После начала 2020 года совместной работой Меган Трейнор «Приятно познакомиться» Минаж появилась в качестве приглашенного судьи на премьере 12-го сезона сериала RuPaul's Drag Race. Затем она присоединилась к Doja Cat для ремикса Say So, который стал первой песней Минаж, попавшей на первую строчку Billboard Hot 100.
Личная жизнь
Минаж вышла замуж за Петти в октябре 2019 года. В июле 2020 года она объявила, что ждет ребенка. 30 сентября 2020 года у Минаж и Петти родился первенец, сын.
Ники Минаж с мужем Кеннетом Петти и сыном. Фото: соцсети
Минаж ранее встречалась с рэперами Миком Миллом и Сафари Сэмюэлсом.