Удивительное сочетание рэпа и роскошного голоса: звездный путь Ники Минаж

Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Марадж) родилась 8 декабря 1982 года в Сент-Джеймсе, Тринидад и Тобаго, и переехала со своей семьей в Квинс, Нью-Йорк, когда ей было пять лет.

Отец Минаж в какой-то момент поджег дом семьи в неудачной попытке убить мать девочки. По словам Минаж, эти ранние трудности помогли ей воспрянуть духом и подняться над жизнью, которую знали ее родители.

«У меня всегда была идея расширения прав и возможностей женщин в глубине души, — рассказала она журналу Details, — потому что я хотела, чтобы моя мать была сильнее, а она не могла этого сделать. Я подумала: «Если я добьюсь успеха, я смогу изменить ее жизнь».

Чтобы достичь этой цели, юная Минаж придумала для себя образы-имена, которые позволили бы ей заново открыть себя. Ранним воплощением был Cookie, затем появилась Harajuku Barbie, прежде чем окончательно остановиться на Ники Минаж.

«Фантазия была моей реальностью», — сказала она. У Минаж явно был талант к выступлению. В возрасте 12 лет она написала свой первый рэп, затем продолжила изучать актерское мастерство в Высшей школе музыки и искусства Ла Гуардиа — школе, которая вдохновила ее на киношную славу.

Но ее актерская карьера не пошла на взлет, и она сменила несколько постоянных мест работы, в том числе была официанткой в Red Lobster, откуда ее уволили за грубость по отношению к клиентам.