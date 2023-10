Удивительное сочетание рэпа и роскошного голоса: звездный путь Ники Минаж

Позже Минаж получила номинацию на премию Teen Choice Awards 2016 за роль в фильме «Парикмахерская: следующая стрижка». Она участвовала в ряде рекламных кампаний, включая MAC Cosmetics, Adidas Originals и Pepsi, и имеет собственную линию ароматов. Она является акционером потокового сервиса Tidal. Ее отношения с рэпером Meek Mill закончились в начале 2017 года.

Еще хиты и Queen

Несмотря на все ее другие проекты, Минаж не утратила своей музыкальной направленности. В 2017 году она появилась на множестве синглов, и с одновременным выпуском и успехом No Frauds, Regret in Your Tears и Changed It она побила рекорд по количеству записей в Billboard Hot 100 среди исполнительниц, отметку, ранее принадлежавшую Арете Франклин.

В апреле следующего года Минаж выпустила два новых трека — Chun-Li и Barbie Tingz. Позже в том же году она представила Rich Sex с участием Лила Уэйан и Bed с Арианой Гранде и присоединилась к скандальному рэперу Текаши 6ix9ine с треком FEFE. 8 августа артистка запустила свое радиошоу Queen на радиостанции Apple Music Beats 1; два дня спустя ее четвертый студийный альбом Queen дебютировал под номером 2.