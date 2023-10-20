Аристократизм и женственность: биография английской актрисы русского происхождения Хелен Миррен

Кто такая Хелен Миррен?
Хелен Миррен родилась 26 июля 1945 года в Лондоне и работала в театре, прежде чем дебютировать в кино в 60-е годы. Разносторонняя, высококвалифицированная актриса, Миррен снялась во многих фильмах, включая «Калигула», «Экскалибур», «Девушки из календаря» и «Последняя станция».
Ее хвалили за главную роль в сериале «Главный подозреваемый», и она сыграла королеву Елизавету I и Елизавету II, получив «Оскар» за последнюю роль. Позже она получила роль Альмы Ревилл, жены режиссера Альфреда Хичкока, в биографическом фильме 2012 года «Хичкок».
Ранняя жизнь
Отмеченная наградами актриса Хелен Миррен родилась 26 июля 1945 года в Лондоне, Англия. Иллиана Лидия Петровна Миронова — вторая из трех детей Василия Петровича Бэзила Миронова и Кэтлин Роджерс.
Отец Миррен играл на альте в Лондонском филармоническом оркестре. Позже он покинул оркестр, чтобы стать водителем такси и экзаменатором по вождению — обе профессии лучше обеспечивали его семью — и в конце концов закончил работу государственным служащим в Министерстве транспорта. Мать Миррен была дочерью мясника, который поставлял мясо королеве Виктории.
Хелен Миррен в детстве. Фото: соцсети
Когда будущей актрисе было девять лет, ее отец, чья семья принадлежала к русской аристократии, официально сменил семейную фамилию на Миррен.
Начинающая актриса
Миррен увлеклась театром в раннем возрасте, черпая вдохновение в возрасте 13 лет в любительской постановке «Гамлета».
«Я была потрясена всей этой чрезмерной драмой, — сказала она в интервью британской Times. — Мы выросли без телевизора и никогда не ходили в кино, поэтому после «Гамлета» все, что я хотела сделать, это вернуться в тот мир, где были возможны все эти невероятные вещи».
Родители отстранили Миррен от карьеры и вместо этого ее отправили в среднюю школу Святого Бернарда, католический монастырь, в Саутенд-он-Си. Преподаватель английского языка в школе Святого Бернарда, случайно попавший на рассылку по набору персонала для Национального молодежного театра, убедил Хелен пройти прослушивание в труппу.
Она прошла прослушивание и в возрасте 18 лет была принята в труппу. Однако по настоянию своей матери Миррен поступила в лондонский педагогический колледж, чтобы получить стабильную профессию.
Хелен Миррен в молодости. Фото: соцсети
«Антоний и Клеопатра», «Макбет»
В возрасте 20 лет Миррен сыграла главную роль Клеопатры в постановке 1965 года «Антоний и Клеопатра». Ее игра обеспечила ей место в Королевской шекспировской труппе.
Позже она исполнила роли Кастизы в постановке трагедии «Мститель» 1966 года; Крессида в постановке «Троил и Крессида» 1968 года; и Леди Макбет в постановке «Макбет» Тревора Нанна 1974 года.
Хелен Миррен в роли Клеопатры в фильме «Антоний и Клеопатра». Фото: кадр из фильма 1965 года
«Калигула»
Карьера Миррен в кино началась как продолжение ее театральных выступлений. Она появилась в фильме «Калигула» (1980), в котором также играли Малкольм Макдауэлл и Питер О'Тул. Фильм плохо зарекомендовал себя в прокате и получил скверные отзывы критиков.
Хелен Миррен в фильме «Калигула». Фото: кадр из фильма 1980 года
«Долгая Страстная пятница», «Дневник террориста»
Миррен затем справилась с ролью в гангстерском фильме «Долгая Страстная пятница» (1979), который получил высокие оценки. За этой работой последовал ролью в фантастическом фильме «Экскалибур» (1981), который был основан на легенде о короле Артуре.
Но последовавшая позже ее роль в фильме «Дневник террориста» (1984) принесла Миррен ее первые крупные кинопремии: приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и премию Британской академии кино и телевизионных искусств.
Хелен Миррен и Джон Линч в фильме «Дневник террориста». Фото: кадр из фильма 1984 года
«Белые ночи», «Берег москитов»
В 1985 году Миррен получила роль в фильме «Белые ночи», над которым она вместе с режиссером Тейлором Хэкфордом и вскоре начала встречаться с ним вне съемочной площадки.
В следующем году Миррен появилась в получившем признание критиков фильме «Берег москитов», за которым последовал другой любимый фильм критиков — «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1989).
Харрисон Форд и Хелен Миррен в фильме «Берег москитов» (1986). Фото: Global Look Press
«Главный подозреваемый»
В 1992 году Миррен получила роль детектива-инспектора Джейн Теннисон в сериале «Главный подозреваемый». К моменту завершения шоу в 2006 году Миррен получила пять премий BAFTA и несколько номинаций на премию «Эмми» за свое участие, включая победу в 1996 году в номинации «Лучшая исполнительница главной роли».
Хелен Миррен в сериале «Главный подозреваемый». Фото: кадр из телевизионного фильма
Миррен продолжала блистать и на сцене, получив номинацию на премию «Тони» за роль в 1995 году в фильме «Месяц в деревне», а затем в 2002 году в фильме «Танец смерти» с сэром Иэном Маккелленом в главной роли.
«Безумие короля Георга», «Госфорд-парк»
Найджел Хоторн и Хелен Миррен в фильме «Безумие короля Георга». Фото: кадр из фильма 1996 года
Карьера Миррен в кино также набирала обороты, и в 1996 году она получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за фильм «Безумие короля Георга». Работа также принесла Миррен вторую награду в Каннах за лучшую женскую роль и еще одну премию BAFTA.
Миррен продолжала сниматься в фильмах, получивших признание критиков, включая британскую мистерию «Госфорд-парк» (2001), которая привела к ее второй номинации на премию «Оскар», а также еще одной номинации на «Золотой глобус».
Ряд ее работ, отмеченных наградами, также привлек внимание королевы Елизаветы II, и в 2003 году Миррен была удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи.
«Королева», «Елизавета I»
Хелен Миррен в роли королевы Елизаветы II в фильме «Королева». Фото: кадр из фильма 2007 года
В 2007 году Миррен, наконец, получила репутацию первоклассной актрисы за роль королевы Елизаветы II в фильме «Королева». Эта работа принеслй актрисе первый «Оскар», а также «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
Затем она получила «Золотой глобус» и премию «Эмми» за роль королевы Елизаветы I в мини-сериале HBO «Елизавета I»
«Последнее воскресение», «РЭД»
Джеймс Макэвой и Хелен Миррен в фильме «Последнее воскресение». Фото: Global Look Press
В 2010 году Миррен была номинирована на свою четвертую премию «Оскар» за роль в биографическом фильме о Льве Толстом «Последнее воскресение». За эту игру она также получила свои первые награды Гильдии киноактеров и Independent Spirit Awards.
Вскоре Миррен занялась совсем другим видом кино — динамичным боевиком. В фильме «РЭД» (2010) она снялась вместе с Морганом Фрименом и Брюсом Уиллисом в роли бывшей шпионки, которую снова втягивают в игру, чтобы помочь другу. Позже она повторила эту роль в сиквеле 2013 года.
«Хичкок»
Хелен Миррен и Энтони Хопкинс в фильме «Хичкок». Фото: Global Look Press
Миррен заслужила похвалы за роль Альмы Ревилл, жены режиссера Альфреда Хичкока, в биографическом фильме 2012 года «Хичкок». Она снялась вместе с Энтони Хопкинсом, который играет главного героя фильма, а также актрисами Скарлетт Йоханссон, Джессикой Бил и Тони Коллетт.
«Пряности и страсти», «Трамбо»
В 2014 году Миррен получила еще одну номинацию на «Золотой глобус» за роль в ресторанной комедии «Пряности и страсти». Она вернулась к роли королевы Елизаветы в бродвейской пьесе «Аудиенция», написанной Питером Морганом, который также написал сценарий для «Королевы».
В июне 2015 года Миррен получила свою первую премию «Тони» за спектакль, а позже в том же году получила еще больше наград, став номинанткой на «Золотой глобус» за роль в фильме «Трамбо».
Хелен Миррен и Брайан Крэнстон в фильме «Трамбо». Фото: кадр из фильма 2015 года
«В поисках праздника», «Екатерина Великая»
В 2017 году Миррен снялась вместе с Дональдом Сазерлендом в фильме режиссера Паоло Вирци «В поисках праздника» про пожилую пару в путешествии, получив еще один «Золотой глобус».
Затем она снялась в роли наследницы стрелковой компании Сары Винчестер в фильме ужасов 2018 года «Винчестер. Дом, который построили построили призраки» и сыграла мать Декарда Шоу (Джейсона Стэтхэма) в фильме 2019 года «Хоббс и Шоу».
Позже в том же году Миррен вернулась к драматизму, сыграв русскую императрицу в минисериале Sky Atlantic HBO «Екатерина Великая».
Хелен Миррен в сериале HBO «Екатерина Великая». Фото: кадр из фильма
Муж
Миррен, которая когда-то поклялась, что никогда не выйдет замуж, связала себя узами брака с Тейлором Хэкфордом в 1997 году. Они проживают как в Лос-Анджелесе, так и в Лондоне.
Хелен Миррен и Тейлор Хэкфорд. Фото: соцсети