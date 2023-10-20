Аристократизм и женственность: биография английской актрисы русского происхождения Хелен Миррен

Кто такая Хелен Миррен?

Хелен Миррен родилась 26 июля 1945 года в Лондоне и работала в театре, прежде чем дебютировать в кино в 60-е годы. Разносторонняя, высококвалифицированная актриса, Миррен снялась во многих фильмах, включая «Калигула», «Экскалибур», «Девушки из календаря» и «Последняя станция».

Ее хвалили за главную роль в сериале «Главный подозреваемый», и она сыграла королеву Елизавету I и Елизавету II, получив «Оскар» за последнюю роль. Позже она получила роль Альмы Ревилл, жены режиссера Альфреда Хичкока, в биографическом фильме 2012 года «Хичкок».

Ранняя жизнь

Отмеченная наградами актриса Хелен Миррен родилась 26 июля 1945 года в Лондоне, Англия. Иллиана Лидия Петровна Миронова — вторая из трех детей Василия Петровича Бэзила Миронова и Кэтлин Роджерс.

Отец Миррен играл на альте в Лондонском филармоническом оркестре. Позже он покинул оркестр, чтобы стать водителем такси и экзаменатором по вождению — обе профессии лучше обеспечивали его семью — и в конце концов закончил работу государственным служащим в Министерстве транспорта. Мать Миррен была дочерью мясника, который поставлял мясо королеве Виктории.