Выдающийся эстет и остроумец: биография писателя Оскара Уайльда

Кем был Оскар Уайльд?

Писатель, драматург и поэт Оскар Уайльд был популярной литературной фигурой в поздневикторианской Англии. После окончания Оксфордского университета он читал лекции как поэт и художественный критик.

В 1891 году он опубликовал «Портрет Дориана Грея» — свой единственный роман, который викторианские критики назвали аморальным, но сейчас считается одним из его самых заметных произведений.

Уальд также выступал как драматург, многие его пьесы были хорошо приняты, включая сатирические комедии «Веер леди Уиндермир» (1892), «Женщина, не имеющая значения» (1893), «Идеальный муж» (1895) и «Как важно быть серьезным» (1895).

В 1895 году его заключили в тюрьму, где он провел два года и умер в бедности через три года после освобождения в возрасте 46 лет.