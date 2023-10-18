Выдающийся эстет и остроумец: биография писателя Оскара Уайльда

Кем был Оскар Уайльд?
Писатель, драматург и поэт Оскар Уайльд был популярной литературной фигурой в поздневикторианской Англии. После окончания Оксфордского университета он читал лекции как поэт и художественный критик.
В 1891 году он опубликовал «Портрет Дориана Грея» — свой единственный роман, который викторианские критики назвали аморальным, но сейчас считается одним из его самых заметных произведений.
Уальд также выступал как драматург, многие его пьесы были хорошо приняты, включая сатирические комедии «Веер леди Уиндермир» (1892), «Женщина, не имеющая значения» (1893), «Идеальный муж» (1895) и «Как важно быть серьезным» (1895).
В 1895 году его заключили в тюрьму, где он провел два года и умер в бедности через три года после освобождения в возрасте 46 лет.
Оскар Уайльд, 1882 год. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс Уайльд родился 16 октября 1854 года в Дублине, Ирландия. Его отец, Уильям Уайльд, был известным врачом, который был посвящен в рыцари за свою работу в качестве медицинского консультанта при проведении переписей населения Ирландии. Позже Уильям основал офтальмологическую больницу Святого Марка, полностью за свой личный счет, для лечения городской бедноты.
Мать Уайльда, Джейн Франческа Элджи, была поэтессой, которая была тесно связана с восстанием молодых ирландцев 1848 года, квалифицированным лингвистом, чей известный английский перевод «Сидонии-колдуньи» поморского писателя Вильгельма Мейнхольда оказал глубокое влияние на последующее творчество ее сына.
Уайльд был способным и любознательным ребенком. Он посещал Королевскую школу Портора в Эннискиллене, где влюбился в изучение греческого и римского языков. Он получал приз школы как лучший ученик по классике за каждый из своих последних двух лет, а также вторую премию по рисованию за последний год.
Окончив школу в 1871 году, Уайльд получил стипендию Королевской школы для обучения в Тринити-колледже в Дублине. В конце своего первого года в Тринити, в 1872 году, он занял первое место на школьном экзамене по классической литературе и получил стипендию фонда колледжа — высшую награду, присуждаемую студентам старших курсов.
По окончании учебы в 1874 году Уайльд получил Золотую медаль Беркли как лучший студент Тринити по греческому языку, а также стипендию Демишип для дальнейшего обучения в колледже Магдалины в Оксфорде. В Оксфорде Уайльд продолжал преуспевать в учебе, получая первоклассные оценки от экзаменаторов.
Именно в Оксфорде Уайльд предпринял свои первые настойчивые попытки творческого письма. В 1878 году, в год его окончания, его стихотворение «Равенна» получило Ньюдигейтскую премию за лучшее стихотворное сочинение на английском языке, написанное студентом Оксфорда.
Вход в семейный дом Оскара Уайльда (сегодня Американский колледж в Дублине) на Меррион-сквер в Дублине, в день 117-й годовщины его смерти, 30 ноября 2017 г., Ирландия. Фото: Global Look Press
Начало карьеры
После окончания Оксфорда Уайльд переехал в Лондон, где продолжал заниматься написанием стихов, опубликовав свой первый сборник «Стихотворения» в 1881 году. Хотя книга получила лишь скромную оценку критиков, она, тем не менее, утвердила Уайльда как многообещающего писателя. В следующем, 1882 году, Уайльд отправился из Лондона в Нью-Йорк, чтобы участвовать в лекционном турне по Америке, в ходе которого он прочитал ошеломляющие 140 лекций всего за девять месяцев.
В свободное от лекций время ему удалось встретиться с некоторыми ведущими американскими учеными и литературными деятелями того времени, включая Генри Лонгфелло, Оливера Уэнделла Холмса и Уолта Уитмена. Уайльд особенно восхищался Уитменом.
«В огромной Америке нет никого, кого я так сильно люблю и почитаю», — позже написал он своему кумиру.
По завершении своего американского турне Уайльд вернулся домой и сразу же начал еще один лекционный тур по Англии и Ирландии, который продолжался до середины 1884 года. Благодаря своим лекциям, а также своим ранним стихам Уайльд зарекомендовал себя как ведущий сторонник эстетического движения, теории искусства и литературы, которая подчеркивала стремление к красоте ради нее самой, а не для продвижения какой-либо политической или социальной точки зрения.
29 мая 1884 года Уайльд женился на богатой англичанке по имени Констанс Ллойд. У них было два сына: Кирилл, родившийся в 1885 году, и Вивиан, родившийся в 1886 году.
Через год после свадьбы Уайльда наняли руководить Lady's World, некогда популярным английским журналом, который недавно вышел из моды.
В течение двух лет, редактируя Lady's World, Уайльд оживил журнал, расширив его тематику, чтобы «рассказывать не только о том, что носят женщины, но и о том, что они думают и что чувствуют».
Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс Уайльд (16 октября 1854 – 30 ноября 1900). Фотография сделана в 1882 году Наполеоном Сарони. Фото: Global Look Press
Признанные работы
Начиная с 1888 года, когда он все еще был редактором журнала Lady's World, Уайльд вступил в семилетний период бурного творчества, в течение которого он создал почти все свои великие литературные произведения. В 1888 году, через семь лет после того, как он написал стихи, Уайльд опубликовал сборник детских рассказов «Счастливый принц и другие сказки».
В 1891 году он опубликовал Intentions, сборник эссе, отстаивающих принципы эстетизма, и в том же году опубликовал свой первый и единственный роман «Портрет Дориана Грея». Роман представляет собой поучительную историю о красивом молодом человеке, Дориане Грее, который желает (и получает свое желание), чтобы его портрет состарился, в то время как он сам остается молодым и живет жизнью греха и удовольствий.
Хотя сейчас роман почитается как великое и классическое произведение, в то время критики были возмущены очевидным отсутствием в книге морали. Уайльд яростно защищал себя в предисловии к роману, считающемуся одним из великих заветов эстетизма, в котором он писал: «Этическое сочувствие художнику — непростительная манерность стиля» и «Порок и добродетель являются для художника материалом для искусства».
Первая пьеса Уайльда «Веер леди Уиндермир», вышедшая в феврале 1892 года, приобрела широкую популярность и признание критиков, что побудило Уайльда сделать драматургию своей основной литературной формой.
В течение следующих нескольких лет Уайльд поставил несколько замечательных пьес — остроумных, в высшей степени сатирических комедий о нравах, которые, тем не менее, содержали мрачный и серьезный подтекст. Его наиболее известными пьесами были «Женщина, не имеющая значения» (1893), «Идеальный муж» (1895) и «Как важно быть серьезным» (1895), его самая известная пьеса.
Тюремное заключение
25 мая 1895 года Уайльда приговорили к двум годам тюремного заключения за «непристойное поведение».
В 1987 году он вышел из тюрьмы физически и морально истощенным, без гроша в кармане. Уайльд отправился во Францию, где жил в дешевых отелях и квартирах друзей.
В эти последние годы Уайльд писал очень мало; его единственной заметной работой было стихотворение «Баллада редингской тюрьмы», которое он завершил в 1898 году, о своем пребывании в тюрьме.
Смерть и наследие
Уайльд умер от менингита 30 ноября 1900 года в возрасте 46 лет. Его остроумные, творческие и бесспорно красивые произведения, в частности его роман «Портрет Дориана Грея» и пьеса «Как важно быть серьезным», считаются одними из величайших литературных шедевров поздневикторианского периода.
На протяжении всей своей жизни Уайльд оставался глубоко преданным принципам эстетизма, принципам, которые он излагал в своих лекциях и демонстрировал в своих работах так же, как и любой человек его эпохи. «Все искусство — это одновременно поверхность и символ», — писал Уайльд в предисловии к «Портрету Дориана Грея».
«Те, кто погружается под поверхность, делают это на свой страх и риск. Те, кто читает символ, делают это на свой страх и риск. Искусство действительно отражает зрителя, а не жизнь. Разнообразие мнений о произведении искусства показывает, что это произведение новое, сложное и жизненно важное», — писал Уайльд.
Оскар Уайльд, 1854–1900, ирландский писатель и поэт, мемориал, парк Меррион-сквер, Дублин, Ирландия. Фото: Global Look Press
Мемориал знаменитому ирландскому писателю и поэту XIX века Оскару Уайльду находится на кладбище в Париже. Гробница, высеченная из 20-тонного каменного блока, представляет собой крылатую фигуру, напоминающую летящего вперед Сфинкса с вертикально распростертыми крыльями.
Предполагается, что она основана на поэме Уайльда «Сфинкс» и вдохновлена ассирийскими фигурами из Британского музея. В течение многих лет поклонницы посещали огромный мемориал на крупнейшем парижском кладбище Пре-Лашез, чтобы отдать дань уважения ирландскому драматургу, и оставляли свой след красной помадой. Тысячи поцелуев помадой и граффити покрывают нижнюю половину могилы. Эта практика началась в конце 1990-х годов, когда кто-то решил оставить поцелуй помады на могиле.
Мемориал Оскару Уайльду. Фото: Global Look Press