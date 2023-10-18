Как Тигран Салибеков попал на «Дом-2», почему развелся с Юлией Колисниченко и кто ждет от него четвертого ребенка

Тигран Салибеков. Фото: соцсети

Горячий осетин вернулся на телестройку спустя 10 лет.

Тигран Салибеков прославился благодаря участию в «Доме-2». Он родился 1 сентября 1986 года в традиционной осетинской семье в городе Моздок Северной Осетии. С детства увлекался творчеством, выступал в хореографическом ансамбле «Куб», затем пытался заниматься модельным бизнесом.

Тигран Салибеков в детстве. Фото: соцсети

В юности он стал участником конкурса красоты «Мистер Россия», проходившем в Сочи. Привлекательный конкурсант имел подходящий рост — 190 см и вес — 78 кг. Правда, до пьедестала не добрался.

Тигран Салибеков в юности. Фото: соцсети

В 2000-е Тигран, окончив технологический вуз в Пятигорске (по другим источникам — механико-технологический техникум), Салибеков перебрался в Москву, где начал работать барменом в ресторане.

«Дом-2»

Друзья советовали Тиграну отправиться на популярный телепроект «Дом-2», и харизматичный брюнет прислушался. В 2010 году она прошел кастинг и появился в эфире шоу.

Тигран Салибеков на «Доме-2». Фото: соцсети

По правилам проекта, Салибеков обозначил свою симпатию — мол, пришел к Эле Либерман. Но очень быстро переключился на Евгению Феофилактову. Девушка переживала разрыв с Александром Задойновым и не спешила вступать в новые отношения. Тигран ухаживал, дарил подарки, но не добился взаимности.

Евгения Феофилактова. Фото: соцсети

Зато яркого осетина заметила Юлия Колисниченко. Она сама предприняла первые шаги, и вскоре молодые люди объявили себя парой и переехали в городские квартиры.

Бурные отношения с Колисниченко 

Тихой гавани у пары сразу не получилось — они очень бурно выясняли отношения, ссорились и мирились так, что это становилось предметом обсуждения на «лобных» собраниях. Юля жутко ревновала Тиграна к другим, ведь он не собрался отказываться от флирта с девушками. А его раздражало присутствие сестры-близняшки своей возлюбленной, Кати.

Юлия Колисниченко. Фото: соцсети

А когда Юля в 2011 году забеременела, Тигран заявил, что не готов к детям и настаивал на аборте. Собрал вещи и ушел с проекта. Однако, затем передумал, вернулся, и влюбленные сыграли свадьбу. В феврале 2012 года они стали родителями, назвали первенца Роланом, ушли с проекта и начали вить гнездышко.

Тигран и Юлия Салибековы стали родителями. Фото: соцсети

Многодетная семья и развод

Сразу после ухода с телестройки Тигран и Юлия Салибековы открыли караоке-клуб «У Тиграна», стали ведущими мероприятий и вели семейные блоги. По мнению поклонников, в семье царила настоящая идиллия. В 2014 году у них родился второй сын Эльдар, а перед этим супруги обвенчались в церкви.

Тигран Салибеков с сыновьями Роланом, Эльдаром и Багратом. Фото: соцсети

Третьим ребенком в семье снова стал мальчик, Баграт родился осенью 2018 года. Со стороны многодетная семья Салибековых казалась идеальной. Но в 2022 году Юлия объявила о разводе. Начали вскрываться многолетние конфликты Юлии с семьей мужа, оказалось, что ее не принимали и даже, по ее словам, настраивали Тиграна против.

К тому же, многодетная мать пожаловалась на деспотичные методы воспитания Тиграна, который, уверяет она, мог наказать мальчишек и сломать их игрушки.

В мае 2022 года суд развел Салибековых, Тигран начал раздел имущества — квартиры, где жил с семьей. Суд встал на сторону отца, и Юлия обвинила бывшего в том, что тот отобрал жилье у сына. И запретила ему приближаться к детям.

Опять «Дом-2»

После развода с матерью своих детей Тигран неожиданно вернулся на «Дом-2». Он признавался, что пришел за новой любовью, а также поправит свое финансовое положение.  И заявил, что после развода хотел бы больше не жениться вообще, а жить гражданским браком.

Тигран Салибеков и Юлия Белая. Фото: соцсети

Его избранницей стала Юлия Белая, он уверял, что его намерения самые серьезные. Но связь быстро сошла на нет, и в начале 2023 года Салибеков начал роман с Викторией Лысковец.

Поклонники пытались открыть глаза Вике на ее избранника — мол, он сильно старше, с алиментами и непростым характером. Только девушка не отступила. И в начале октября 2023 года объявила, что ждет от него ребенка.

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец. Фото: соцсети

Опять жених

Вопреки заявлениям, Тигран готовится к свадьбе с Лысковец. Он намерен отвести ее под венец до конца 2023 года.

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