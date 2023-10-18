Как Тигран Салибеков попал на «Дом-2», почему развелся с Юлией Колисниченко и кто ждет от него четвертого ребенка

Тигран Салибеков прославился благодаря участию в «Доме-2». Он родился 1 сентября 1986 года в традиционной осетинской семье в городе Моздок Северной Осетии. С детства увлекался творчеством, выступал в хореографическом ансамбле «Куб», затем пытался заниматься модельным бизнесом.
Тигран Салибеков в детстве. Фото: соцсети
В юности он стал участником конкурса красоты «Мистер Россия», проходившем в Сочи. Привлекательный конкурсант имел подходящий рост — 190 см и вес — 78 кг. Правда, до пьедестала не добрался.
Тигран Салибеков в юности. Фото: соцсети
В 2000-е Тигран, окончив технологический вуз в Пятигорске (по другим источникам — механико-технологический техникум), Салибеков перебрался в Москву, где начал работать барменом в ресторане.
«Дом-2»
Друзья советовали Тиграну отправиться на популярный телепроект «Дом-2», и харизматичный брюнет прислушался. В 2010 году она прошел кастинг и появился в эфире шоу.
Тигран Салибеков на «Доме-2». Фото: соцсети
По правилам проекта, Салибеков обозначил свою симпатию — мол, пришел к Эле Либерман. Но очень быстро переключился на Евгению Феофилактову. Девушка переживала разрыв с Александром Задойновым и не спешила вступать в новые отношения. Тигран ухаживал, дарил подарки, но не добился взаимности.
Евгения Феофилактова. Фото: соцсети
Зато яркого осетина заметила Юлия Колисниченко. Она сама предприняла первые шаги, и вскоре молодые люди объявили себя парой и переехали в городские квартиры.
Бурные отношения с Колисниченко
Тихой гавани у пары сразу не получилось — они очень бурно выясняли отношения, ссорились и мирились так, что это становилось предметом обсуждения на «лобных» собраниях. Юля жутко ревновала Тиграна к другим, ведь он не собрался отказываться от флирта с девушками. А его раздражало присутствие сестры-близняшки своей возлюбленной, Кати.
Юлия Колисниченко. Фото: соцсети
А когда Юля в 2011 году забеременела, Тигран заявил, что не готов к детям и настаивал на аборте. Собрал вещи и ушел с проекта. Однако, затем передумал, вернулся, и влюбленные сыграли свадьбу. В феврале 2012 года они стали родителями, назвали первенца Роланом, ушли с проекта и начали вить гнездышко.
Тигран и Юлия Салибековы стали родителями. Фото: соцсети
Многодетная семья и развод
Сразу после ухода с телестройки Тигран и Юлия Салибековы открыли караоке-клуб «У Тиграна», стали ведущими мероприятий и вели семейные блоги. По мнению поклонников, в семье царила настоящая идиллия. В 2014 году у них родился второй сын Эльдар, а перед этим супруги обвенчались в церкви.
Тигран Салибеков с сыновьями Роланом, Эльдаром и Багратом. Фото: соцсети
Третьим ребенком в семье снова стал мальчик, Баграт родился осенью 2018 года. Со стороны многодетная семья Салибековых казалась идеальной. Но в 2022 году Юлия объявила о разводе. Начали вскрываться многолетние конфликты Юлии с семьей мужа, оказалось, что ее не принимали и даже, по ее словам, настраивали Тиграна против.
К тому же, многодетная мать пожаловалась на деспотичные методы воспитания Тиграна, который, уверяет она, мог наказать мальчишек и сломать их игрушки.
В мае 2022 года суд развел Салибековых, Тигран начал раздел имущества — квартиры, где жил с семьей. Суд встал на сторону отца, и Юлия обвинила бывшего в том, что тот отобрал жилье у сына. И запретила ему приближаться к детям.
Опять «Дом-2»
После развода с матерью своих детей Тигран неожиданно вернулся на «Дом-2». Он признавался, что пришел за новой любовью, а также поправит свое финансовое положение. И заявил, что после развода хотел бы больше не жениться вообще, а жить гражданским браком.
Тигран Салибеков и Юлия Белая. Фото: соцсети
Его избранницей стала Юлия Белая, он уверял, что его намерения самые серьезные. Но связь быстро сошла на нет, и в начале 2023 года Салибеков начал роман с Викторией Лысковец.
Поклонники пытались открыть глаза Вике на ее избранника — мол, он сильно старше, с алиментами и непростым характером. Только девушка не отступила. И в начале октября 2023 года объявила, что ждет от него ребенка.
Тигран Салибеков и Виктория Лысковец. Фото: соцсети
Опять жених
Вопреки заявлениям, Тигран готовится к свадьбе с Лысковец. Он намерен отвести ее под венец до конца 2023 года.