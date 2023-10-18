Как Тигран Салибеков попал на «Дом-2», почему развелся с Юлией Колисниченко и кто ждет от него четвертого ребенка

Третьим ребенком в семье снова стал мальчик, Баграт родился осенью 2018 года. Со стороны многодетная семья Салибековых казалась идеальной. Но в 2022 году Юлия объявила о разводе. Начали вскрываться многолетние конфликты Юлии с семьей мужа, оказалось, что ее не принимали и даже, по ее словам, настраивали Тиграна против.

К тому же, многодетная мать пожаловалась на деспотичные методы воспитания Тиграна, который, уверяет она, мог наказать мальчишек и сломать их игрушки.

В мае 2022 года суд развел Салибековых, Тигран начал раздел имущества — квартиры, где жил с семьей. Суд встал на сторону отца, и Юлия обвинила бывшего в том, что тот отобрал жилье у сына. И запретила ему приближаться к детям.

Опять «Дом-2»

После развода с матерью своих детей Тигран неожиданно вернулся на «Дом-2». Он признавался, что пришел за новой любовью, а также поправит свое финансовое положение. И заявил, что после развода хотел бы больше не жениться вообще, а жить гражданским браком.