Как наши актеры на съемках ломают кости, получают синяки и теряют ногти

Конечно, со спортсменами актеры едва ли сравнятся по числу травм, но и ценность здоровья на съемочной площадке куда выше. Если в спортивной команде на замену атлету может прийти его коллега, то в кино, где все заточено на одного или двух главных героев, все куда сложнее. Тем более что восстановление и лечение занимают длительный срок.

В подборке «Телепрограммы» - российские артисты, получившие травмы прямо во время работы.

Кристина Асмус