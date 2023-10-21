Как наши актеры на съемках ломают кости, получают синяки и теряют ногти

Конечно, со спортсменами актеры едва ли сравнятся по числу травм, но и ценность здоровья на съемочной площадке куда выше. Если в спортивной команде на замену атлету может прийти его коллега, то в кино, где все заточено на одного или двух главных героев, все куда сложнее. Тем более что восстановление и лечение занимают длительный срок.
В подборке «Телепрограммы» - российские артисты, получившие травмы прямо во время работы.
Кристина Асмус
Казалось бы, не чуждая спорту (профессионально занималась художественной гимнастикой) звезда «Интернов» и «Текста» Кристина Асмус не должна ломаться, как печенье «Юбилейное». Но буквально каждый год в соцсетях актрисы появляется фото в гипсе. С завидной регулярностью она ломает ноги. 2021, 2022, 2023-й - то правая, то левая, то колено, то голеностоп. То в ортезе, то с костылем, то с лангеткой.
Асмус постоянно «встает не с той ноги». Будто проклятие какое! Последний казус тоже случился на съемках.
- Заработала я все это безумие в Выборге, - сообщила в соцсетях артистка. - За кадром готовилась к крупному плану. Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг... Врачей тревожит серьезное смещение. А дальше все как в тумане... Большая синяя стопа, рентген, гипс и слова от нескольких независимых врачей, что без операции тут никак.
Тем не менее под нож Кристина ложиться пока не собирается и играет спектакле в Театре Ермоловой в гипсе.
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Тихон Жизневский
Прославившийся после роли майора Грома Тихон Жизневский тоже любит «подвижные игры» и во время съемок в детективных проектах экшен-сцены предпочитал отыгрывать сам. До первой серьезной травмы.
Фото: личная страница Тихона Жизневского в социальной сети
- На съемках «Майора Грома» порвал мышцу, а потом ее дорвал, - вспоминал Жизневский. - Сперва появилась гематома, пришлось менять график съемок, все перестраивать, переделывать. Ребята это устроили очень оперативно, за что им большое спасибо. Но дерусь в фильме я сам.
Теперь Тихон не стесняется прибегать к услугам профессиональных дублеров и каскадеров. К примеру, в сценах, где Гром борется с огненными струями Чумного Доктора, избежать ожогов артисту помогли постановщики.
- Там, где показано, как я щитком закрываюсь от пламени, - настоящий огонь, - рассказывал Тихон. - Они пуляли какой-то специальный воспламеняющийся химический состав. Он холоднее, чем обычный огонь, но все равно от него жар очень чувствительный.
Александр Панкратов-Черный
Фото: кадр из фильма
Стойкости 74-летнего Александра Панкратова-Черного можно только позавидовать. В 2019 году артист пережил инсульт (по его признанию, «рухнул пластом»), а теперь снимается в седьмом сезоне исторического сериала «По законам военного времени», на съемках которого тоже изрядно пострадал.
- Снимали под землей, стреляли из ППХ (пистолет-пулемет Хорошмана), - вспоминал потом народный артист России. - Была сильная отдача, меня ударило, я оглох.
И все же, несмотря на травму, артист не взял больничный и продолжил съемки. А впоследствии во время сцены очередной перестрелки со взрывами сломал два ребра. Подводить товарищей не стал - и снова доснялся, будучи травмированным.
- Простоя в кинопроизводстве допускать нельзя, это очень дорогое удовольствие, особенно сегодня, - раскрыл секрет своей мужественности Александр Васильевич.
Алексей Воробьев
Фото: кадр из фильма
Преследуют травмы и спортивного актера и певца Алексея Воробьева. Есть у них загадочная закономерность. Как только артист снимается в крупном проекте - травма. Бывает же такое! В 2012 году участник «Евровидения» загремел в итальянскую клинику после сильного удара головой во время съемок фильма I Calcianti («Вставай и бейся») про флорентийский футбол (своеобразный вид спорта с элементами регби, боевых единоборств и борьбы).
Актер поделился, что в проекте было очень много драк и во время одной из них ему рассекли лицо. А недавно на съемках другого футбольного фильма - на этот раз про русских футболистов («Больше, чем спорт») - Алексей травмировал палец ноги.
- Для съемки нам приходится много часов подряд в полную силу играть против профессиональных команд, - пояснил Воробьев. - Так что болит все тело. У меня, после того как на тренировке мне наступили бутсой на стопу, слез ноготь. Но это не проблема: я так все детство и юность пробегал на поле, - отметил он. - Теперь по утрам приползаю в спортзал прихрамывая. И кряхтя поднимаюсь по ступенькам.
Андрей Чадов
Фото: личная страница Андрея Чадова в социальной сети
На съемках адаптации американского сериала «Бесстыдники» травмировался и Андрей Чадов, сыгравший главную роль. По сюжету его девиантный герой Денис во время свидания погнался за вором, который попытался стянуть сумку у его девушки Кати (Виктория Заболотная). Чадов настолько правдоподобно отыграл эпизод, что на полном ходу влетел в официантку с подносом - и осколками разбитого бокала артисту посекло лицо. Пришлось оказывать помощь.
- Если честно, первые минуты две был шок, - сказал Андрей. - А потом мы принялись хохотать, потому что очень уж нелепой получилась вся эта ситуация с подносом.