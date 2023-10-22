Шесть самых красивых девушек нашей страны за последние 122 года

2023
Маргарита Голубева. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Маргарите Голубевой 22 года. Помимо короны «Мисс Россия - 2023» она получила 1 млн руб. и путевку на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет через месяц в Сальвадоре. Красавица родом из поселка Токсово Ленинградской области, она старшая из четверых детей в семье. Мама Риты - врач, папа - инженер.
Девушка одновременно учится в двух вузах: на пятом курсе в Российской таможенной академии и на втором в Московском государственном институте культуры на факультете музыкального искусства, где осваивает эстрадно-джазовое пение под руководством завкафедрой Ларисы Долиной.
Рита занимается вокалом с 5 лет. В 2021 году участвовала в шоу «Голос», но дальше слепых прослушиваний не прошла. В 2021-м девушка победила в конкурсе «Мисс Студенчество России», в 2023-м стала первой вице-мисс конкурса «Мисс Европа», принимала участие в неделях моды в Санкт-Петербурге и Москве. Многие находят, что Голубева похожа на юную Оксану Федорову, которая, кстати, была в жюри «Мисс Россия».
2022
Титул первой красавицы Вселенной Анне Линниковой не достался, зато она встретила свою любовь. Фото: личная страница Джексона Хинкла в социальной сети
Короновала Голубеву «Мисс Россия - 2022» 23-летняя модель Анна Линникова. После российского триумфа Анна в минувшем январе участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная», но не прошла и в полуфинал. Мероприятие проходило в США, где Линникова нашла жениха: 24-летний журналист Джексон Хинкл увидел ее на конкурсе, влюбился, познакомился и добился взаимности.
С весны Анна живет с мужем в США. Хинкл - известный политический обозреватель и активный общественный деятель и в своих высказываниях не раз поддерживал Россию. Этой осенью журналист побывал на родине жены, Анна организовала ему массу экскурсий.
Линникова часто бывает дома - она заочно учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Девушка уже несколько лет работает как модель на неделях моды, показах, участвует в рекламных кампаниях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
2002
Оксана Федорова. Фото: Владимир Вяткин/РИА новости
21 год назад Оксана Федорова стала «Мисс Вселенная». Перед этим заняла 1-е место на конкурсах «Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россия». Эффектную брюнетку на «Мисс Вселенная» называли ангелом. До сих пор многие эксперты индустрии красоты считают, что самая идеальная «Мисс Вселенная» была в 2002-м.
45-летняя Федорова замужем, воспитывает сына и дочь, занимается общественной деятельностью - у нее благотворительный фонд «Спешите делать добро!». Этой осенью у Оксаны концерты: она исполняет романсы и барочную музыку.
1996
Александра Петрова. Фото: Александр Овчинников/ТАСС
Александра Петрова из Чебоксар победила в конкурсе «Мисс Россия - 1996» в 16 лет. Побывала на «Мисс Вселенная», а когда ей исполнилось 18, получила контракт с зарубежным модельным агентством. Ей озвучили ряд условий: подстричь роскошные длинные волосы, немного похудеть и овладеть языками. Казалось, впереди блестящая карьера…
Но судьба распорядилась иначе. В личной жизни Александры появился чувашский криминальный авторитет Константин Чувилин - он был добр к Саше, материально обеспечивал ее большую семью.
Петрова собиралась замуж, но была убита в 2000 году. Александра стала случайной жертвой, оказавшись рядом с Чувилиным и его приятелем в роковой момент - киллер убил и криминальных авторитетов, и девушку.
1989
Юлия Суханова. Фото: Игорь Бойко/РИА новости
Это был первый конкурс красоты в СССР. Корону «Мисс СССР - 1989» завоевала десятиклассница из Москвы Юлия Суханова. После победы она переехала в США, где начинала с рекламы йогурта, мороженого и освоения английского, а потом заключила контракты с американским и парижским модельными агентствами. Заработала на загородный дом и квартиру.
Сейчас 51-летняя Юлия - успешная бизнесвумен: ее фирма производит генераторы горного воздуха, а среди ее клиентов даже супруги Бекхэм. А вот семью Суханова не создала, детей у нее тоже нет:
«Была вереница поклонников: допекали и голливудские плейбои, и монакские миллионеры, и персидские принцы. За одного принца чуть не вышла замуж, такая любовь была сумасшедшая! Но не случилось - я сама разорвала с ним связь, хотя дружим мы до сих пор».
1901
Марина Шаляпина. Фото: missrussia.ru
Самый первый конкурс красоты прошел у нас в стране в 1901 году. Афиши сообщали: «С благотворительной целью первый в России конкурс красоты с выдачей премий! Первая премия - бриллиантовая брошь, вторая - бриллиантовый браслет, третья - золотая медаль!»
С 1927 года конкурс «Мисс Россия» вплоть до начала Первой мировой проводился в Париже среди русских девушек-эмигранток. Самая известная красотка начала века - «Мисс Россия - 1931» Марина Шаляпина, дочь Федора Шаляпина, которая была очень образованна и знала пять языков. Дефиле в купальниках тогда не было, все должно было «протекать в обстановке безупречной нравственности».
Шаляпина отвечала за хореографию на съемках фильмов. И удачно вышла замуж - за гендиректора кинодепартамента при министерстве культуры Италии Луиджи Фредди, который организовал первый кинофестиваль в Венеции. После войны Шаляпина-Фредди работала на круизном лайнере - проводила экскурсии, музыкальные встречи. Скончалась Шаляпина в возрасте 97 лет в 2009 году.
«Мисс Россия»:*По мнению жюри конкурсов.