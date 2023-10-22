Шесть самых красивых девушек нашей страны за последние 122 года

Маргарите Голубевой 22 года. Помимо короны «Мисс Россия - 2023» она получила 1 млн руб. и путевку на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет через месяц в Сальвадоре. Красавица родом из поселка Токсово Ленинградской области, она старшая из четверых детей в семье. Мама Риты - врач, папа - инженер.

Девушка одновременно учится в двух вузах: на пятом курсе в Российской таможенной академии и на втором в Московском государственном институте культуры на факультете музыкального искусства, где осваивает эстрадно-джазовое пение под руководством завкафедрой Ларисы Долиной.

Рита занимается вокалом с 5 лет. В 2021 году участвовала в шоу «Голос», но дальше слепых прослушиваний не прошла. В 2021-м девушка победила в конкурсе «Мисс Студенчество России», в 2023-м стала первой вице-мисс конкурса «Мисс Европа», принимала участие в неделях моды в Санкт-Петербурге и Москве. Многие находят, что Голубева похожа на юную Оксану Федорову, которая, кстати, была в жюри «Мисс Россия».

2022