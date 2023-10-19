Если небеса иногда являют людям чудо, то Луи Армстронг — одно из них: биография маэстро джаза

Кем был Луи Армстронг?
Луи Армстронг по прозвищу Сатчмо, Попс, а позже Амбассадор Сатч был уроженцем Нового Орлеана, штат Луизиана. Непревзойденный виртуоз, он получил известность в 1920-х годах, оказав влияние на бесчисленное множество музыкантов как своим дерзким стилем игры на трубе, так и уникальным вокалом.
Харизматичное выступление Армстронга на сцене впечатлило не только мир джаза, но и всю популярную музыку. За свою карьеру он записал несколько песен, в том числе такие, как «Звездная пыль», «Жизнь в розовом цвете» и «Какой чудесный мир».
Луи Армстронг. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Луи Армстронг родился 4 августа 1901 года в Новом Орлеане, штат Луизиана, в районе настолько бедном, что его прозвали «Полем битвы».
У Армстронга было трудное детство: его отец был рабочим на фабрике и бросил семью вскоре после рождения Луи. Его мать часто оставляла его с бабушкой по материнской линии. Армстронгу пришлось бросить школу в пятом классе, чтобы начать работать.
Местная еврейская семья Карнофски дала молодому Армстронгу работу по сбору мусора и доставке угля. Они также поощряли его пение и часто приглашали к себе домой на обед.
В канун Нового года в 1912 году Армстронг выстрелил из пистолета своего отчима в воздух во время празднования Нового года и был арестован на месте. Затем его отправили в Дом для детей-беспризорников.
Там он получил музыкальное образование по игре на корнете и влюбился в музыку. В 1914 году дом освободил его, и он сразу же начал мечтать о жизни, занимаясь музыкой.
Луи Армстронг в детстве. Фото: соцсети
Джо Кинг Оливер
Хотя ему все еще приходилось подрабатывать продажей газет и перевозкой угля в знаменитый городской «квартал красных фонарей», Армстронг начал зарабатывать репутацию прекрасного блюзмена.
Один из величайших игроков на корнете в городе, Джо Кинг Оливер, начал выступать в качестве наставника молодого Армстронга, показывая ему приемы игры на рожке и иногда используя его в качестве замены.
Первая жена
К концу подросткового возраста Армстронг быстро повзрослел. В 1918 году он женился на Дейзи Паркер, положив начало бурному союзу, отмеченному множеством ссор.
За это время Армстронг усыновил трехлетнего мальчика по имени Кларенс. Мать мальчика, двоюродная сестра Армстронга, умерла при родах. О Кларенсе, который стал умственно неполноценным из-за травмы головы, полученной в раннем возрасте, Армстронг заботился всю свою жизнь.
Судьба изменчива
Тем временем репутация Армстронга как музыканта продолжала расти: в 1918 году он заменил Оливера в группе «Кида Ори», тогда самой популярной группе в Новом Орлеане.
Луи Армстронг в молодые годы. Фото: соцсети
Вскоре он смог прекратить заниматься физическим трудом и начал полностью концентрироваться на своем корнете, играя на вечеринках, танцах, похоронах и в местных «хонки-тонках» — небольших барах, в которых обычно проводятся музыкальные представления.
Начиная с 1919 года, Армстронг проводил лето, играя на речных судах с группой под руководством Фэйта Марабла. Именно на речном пароходе Армстронг оттачивал свои навыки чтения музыки и в конечном итоге впервые встретился с другими легендами джаза, включая Бикса Байдербека и Джека Тигардена.
Биг-бенд-джаз
Хотя Армстронг был доволен тем, что остался в Новом Орлеане, летом 1922 года Оливер позвонил ему с предложением приехать в Чикаго и присоединиться к его креольскому джаз-бэнду на втором корнете.
Армстронг согласился, и вскоре он брал Чикаго штурмом как своей удивительно зажигательной игрой, так и ослепительными паузами, которые он делил с Оливером. Он сделал свои первые записи с Оливером 5 апреля 1923 года; в тот день он записал свое первое соло на Chimes Blues.
Вскоре Армстронг начал встречаться с пианисткой из группы, Лилиан Хардин. После того как они поженились в 1924 году, Хардин ясно дала понять, что, по ее мнению, Оливер сдерживает Армстронга. Она подтолкнула своего мужа разорвать отношения с его наставником и присоединиться к оркестру Флетчера Хендерсона, на тот момент лучшей афроамериканской танцевальной группе в Нью-Йорке.
Армстронг присоединился к Хендерсону осенью 1924 года и сразу же дал о себе знать серией соло, которые представили группе концепцию свинг-музыки.
Армстронг оказал большое влияние на Хендерсона и его аранжировщика Дона Редмана, оба из которых начали использовать свингующую лексику Армстронга в своих аранжировках, превратив группу Хендерсона в то, что обычно считается первым джазовым биг-бендом.
Однако южное происхождение Армстронга плохо сочеталось с более городским, северным менталитетом других музыкантов Хендерсона, которые иногда доставляли Армстронгу неприятности по поводу его гардероба и манеры говорить. Хендерсон также запретил Армстронгу петь, опасаясь, что его грубая манера озвучивания будет слишком грубой для искушенной публики в Roseland Ballroom.
Недовольный, Армстронг покинул Хендерсон в 1925 году, чтобы вернуться в Чикаго, где он начал играть с группой своей жены в кафе Dreamland.
Луи Армстронг в молодости. Фото: соцсети
Луи Армстронг и его «горячая пятерка»
Находясь в Нью-Йорке, Армстронг записал десятки пластинок в качестве сайдмена, создавая вдохновляющий джаз с другими великими музыкантами, такими как Сидни Беше, и поддерживая многочисленных блюзовых певиц, включая Бесси Смит.
Вернувшись в Чикаго, OKeh Records решили позволить Армстронгу записать свои первые записи с группой под его собственным именем: Louis Armstrong and his Hot Five. С 1925 по 1928 год Армстронг записал более 60 пластинок с the Hot Five, а позже и с the Hot Seven.
Сегодня они обычно считаются самыми важными и влиятельными записями в истории джаза; на этих записях виртуозный блеск Армстронга помог превратить джаз из ансамблевой музыки в искусство солиста. Его соло с остановками в таких номерах, как Cornet Chop Suey и Potato Head Blues, изменили историю джаза, благодаря смелым ритмическим выборам, размашистым фразировкам и невероятным высоким нотам.
Он также начал петь на этих записях, популяризируя бессловесное «скэт-пение» своим чрезвычайно популярным вокалом в песне Heebie Jeebies 1926 года.
The Hot Five и Hot Seven были строго записывающимися группами; в этот период Армстронг каждую ночь выступал с оркестром Эрскина Тейта в театре «Вандом», часто исполняя музыку к немым фильмам. Выступая с Тейтом в 1926 году, Армстронг окончательно перешел с корнета на трубу.
Эрл Хайнс
Популярность Армстронга продолжала расти в Чикаго на протяжении десятилетия, поскольку он начал выступать на других площадках, включая Sunset Café и Savoy Ballroom. Молодой пианист из Питтсбурга Эрл Хайнс воплотил идеи Армстронга в своей игре на фортепиано.
Вместе Армстронг и Хайнс сформировали мощную команду и сделали некоторые из величайших записей в истории джаза в 1928 году, включая их виртуозный дуэт Weather Bird и West End Blues.
Последнее исполнение — одна из самых известных работ Армстронга, открывающаяся потрясающей каденцией, в которой в равной степени присутствуют элементы оперы и блюза; своим выходом West End Blues доказал миру, что жанр веселой, танцевальной джазовой музыки также способен создавать высокое искусство.
«Я не веду себя плохо»
Летом 1929 года Армстронг отправился в Нью-Йорк, где у него была роль в бродвейской постановке «Горячих шоколадок Конни» с музыкой Фэтса Уоллера и Энди Разафа. Армстронг каждую ночь появлялся в шоу Ain't Misbehavin', разгоняя толпы (в основном белых) театралов.
В том же году он записался с небольшими группами, находящимися под влиянием Нового Орлеана, включая the Hot Five, и начал записывать более крупные ансамбли. Вместо того чтобы исполнять строго джазовые номера, OKeh начал разрешать Армстронгу записывать популярные песни того времени, в том числе «Я не могу дать тебе ничего, кроме любви», «Звездная пыль» и «Тело и душа».
Смелые вокальные трансформации Армстронга в этих песнях полностью изменили концепцию популярного пения в американской популярной музыке и оказали длительное влияние на всех певцов, пришедших после него, включая Бинга Кросби, Билли Холидей, Фрэнка Синатру и Эллу Фитцджеральд.
Сатчмо
Луи Армстронг на сцене. Фото: Global Look Press
К 1932 году Армстронг, который теперь был известен как Сачмо, начал сниматься в кино и совершил свое первое турне по Англии. Хотя музыканты любили его, он был слишком необузданным для большинства критиков, которые дали ему одни из самых расистских и резких отзывов за всю его карьеру.
Однако Сатчмо не позволил критике остановить его, и он вернулся еще большей звездой, когда начал более длительное турне по Европе в 1933 году. По странному стечению обстоятельств именно во время этого тура карьера Армстронга рухнула: годы выдувания высоких нот сказались на устах Армстронга, и после ссоры со своим менеджером Джонни Коллинзом, который уже умудрился втянуть Армстронга в неприятности с мафией, Коллинз оставил его на мели за границей.
Вскоре после инцидента Армстронг решил взять небольшой отпуск и провел большую часть 1934 года, отдыхая в Европе и давая отдых своей губе.
Когда Армстронг вернулся в Чикаго в 1935 году, у него не было ни группы, ни ангажементов, ни контракта на запись. Его губы все еще болели, и все еще были следы его проблем с мафией и с Лил, которая после разрыва пары подала на Армстронга в суд.
Он обратился за помощью к Джо Глейзеру; у Глейзера были свои связи в мафии, он был близок с Аль Капоне, но он полюбил Армстронга с того момента, как встретил его в кафе «Сансет» (Глейзер владел клубом и управлял им).
Армстронг доверил свою карьеру в руки Глейзера и попросил его сделать так, чтобы его проблемы исчезли. Глейзер так и сделал; в течение нескольких месяцев у Армстронга была новая биг-группа, и он записывался для Decca Records.
Первый среди афроамериканцев
За этот период Армстронг установил ряд афроамериканских «первенств». В 1936 году он стал первым афроамериканским джазовым музыкантом, написавшим автобиографию «Качай эту музыку».
В том же году он стал первым афроамериканцем, получившим главную роль в крупном голливудском фильме «Его очередь» в «Пенни с небес» с Бингом Кросби в главной роли. Кроме того, он стал первым афроамериканским артистом, ведущим радиошоу, спонсируемое государством в 1937 году, когда он на 12 недель возглавил шоу Руди Валле «Дрожжи Флейшмана».
Луи Армстронг и Бинг Кросби в фильме «Пенни с небес». Фото: кадр из фильма 1936 года
Армстронг продолжал сниматься в крупных фильмах с такими актерами, как Мэй Уэст, Марта Рэй и Дик Пауэлл. Он также часто выступал на радио и часто бил рекорды кассовых сборов в разгар того, что сейчас известно как «Эра свинга».
Полностью зажившая губа Армстронга дала о себе знать на некоторых из лучших записей карьеры, включая Swing That Music, Jubilee и Struttin' with Some Barbecue.
Жены и разводы
В 1938 году Армстронг окончательно развелся с Лил Хардин и женился на Альфе Смит, с которой встречался более десяти лет. Однако их брак не был счастливым, и они развелись в 1942 году.
В том же году Армстронг женился в четвертый — и последний — раз на Люсиль Уилсон, танцовщице Cotton Club.
Дом Луи Армстронга
Когда Уилсон устала жить на чемодаахн во время бесконечной череды ночевок на одну ночь, она убедила Армстронга купить дом на 107-й улице 34-56 в Короне, Квинс, Нью-Йорк. Армстронги переехали в дом, где им предстояло прожить всю оставшуюся жизнь, в 1943 году.
К середине 40-х эпоха свинга подходила к концу, а эпоха биг-бэндов почти закончилась. Армстронг сократил состав до группы из шести человек, the All Stars; состав часто менялся, но это была группа, с которой Армстронг выступал вживую до конца своей карьеры.
Членами группы в то или иное время были Джек Тигарден, Эрл Хайнс, Сид Кэтлетт, Барни Бигард, Трумми Янг, Эдмонд Холл, Билли Кайл и Тайри Гленн среди других легенд джаза.
Армстронг продолжал записываться для Decca в конце 1940-х и начале 50-х, создав серию популярных хитов, в том числе Blueberry Hill, That Lucky Old Sun, «Жизнь в розе», «Поцелуй, на котором можно воплотить мечту» и «У меня появляются идеи».
Армстронг подписал контракт с Columbia Records в середине 50-х и вскоре записал несколько лучших альбомов в своей карьере для продюсера Джорджа Авакяна, в том числе Луи Армстронг играет W.C. Handy, а Сатч играет Fats. Также для Columbia Армстронг записал один из величайших хитов в своей карьере: джазовую трансформацию песни Курта Вейла Mack the Knife.
Габриэль и Луи Армстронг поют дуэтом колыбельную дяди Сатчмоса. Фото: кадр из немецкого музыкального фильма «Ла Палома» (1959)
Посол Сэтч
В середине 50-х популярность Армстронга за рубежом взлетела до небес. Это побудило некоторых изменить его давнее прозвище Сатчмо на Посол Сатч.
В 1950-х и 60-х годах он выступал по всему миру, в том числе в Европе, Африке и Азии. Легендарный репортер CBS Эдвард Р. Марроу сопровождал Армстронга со съемочной группой в некоторых его поездках по всему миру, превратив полученные кадры в театральный документальный фильм «Сатчмо великий», выпущенный в 1957 году.
Луи Армстронг в музыкальном документальном фильме «Сатчмо великий». Фото: кадр из фильма 1957 года
Хотя его популярность достигла новых максимумов в 1950-х годах, и несмотря на то, что он разрушил так много барьеров для своей расы и был героем для афроамериканского сообщества в течение стольких лет, Армстронг начал терять авторитет в глазах двух сегментов своей аудитории: поклонников современного джаза и молодых афроамериканцев.
Бибоп, новая форма джаза, расцвел в 1940-х годах. С участием молодых гениев, таких как Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер и Майлз Дэвис, молодое поколение музыкантов видело себя художниками, а не артистами эстрады.
Они считали сценический образ и музыку Армстронга старомодными и критиковали его в прессе. Армстронг сопротивлялся, но для многих молодых поклонников джаза он считался устаревшим исполнителем, лучшие дни которого остались позади.
Движение за гражданские права становилось сильнее с каждым годом, с большим количеством протестов, маршей и выступлений афроамериканцев, желающих равных прав. Многим молодым слушателям джаза в то время вечно улыбающееся поведение Армстронга казалось пришедшим из ушедшей эпохи, а отказ трубача комментировать политику в течение многих лет только усилил впечатление, что он был оторван от жизни.
Луи Армстронг в Лондоне, 3 мая 1956 года. Фото: Global Look Press
Девятый литл-рок
Эти взгляды изменились в 1957 году, когда Армстронг увидел по телевидению кризис интеграции центральной средней школы Литл-Рока. Губернатор Арканзаса Орвал Фаубус направил Национальную гвардию, чтобы помешать «Литл-рок Найн» — девяти ученикам-афроамериканцам — поступить в государственную школу.
Когда Армстронг увидел это — а также белых протестующих, осыпающих студентов бранью, — он вышел из себя перед прессой, сказав репортеру, что у президента Дуайта Д. Эйзенхауэра «не хватило духу» позволить Фаубусу управлять страной, и заявив:
«Из-за того, как они обращаются с моим народом на Юге, правительство может катиться к черту».
Луи Армстронг и Трамми Янг выступают в казино «Манхэттен» 3 марта 1957 года. Фото: Global Look Press
Слова Армстронга попали на первые полосы новостей по всему миру. Хотя он наконец высказался после многих лет публичного молчания, в то время он подвергался критике как со стороны чернокожих, так и белых общественных деятелей.
Ни один джазовый музыкант, который ранее критиковал его, не встал на его сторону — но сегодня это рассматривается как один из самых смелых, решающих моментов в жизни Армстронга.
Шэрон Престон
В четырех браках Армстронга детей не было, хотя он очень хотел быть папой.
Луи Армстронг с женой Люсиль Уилсон. Фото: соцсети
В 1954 году разгорелись споры по поводу отцовства Армстронга, когда подруга, с которой музыкант встречался на стороне, Люсиль Свитс Престон, заявила, что беременна от него. Престон родила дочь, Шарон Престон, в 1955 году.
Вскоре после этого Армстронг похвастался ребенком своему менеджеру Джо Глейзеру в письме, которое позже будет опубликовано в книге «Луи Армстронг своими словами» (1999). Однако впоследствии, вплоть до своей смерти в 1971 году, Армстронг никогда публично не заявлял, был ли он на самом деле отцом Шарон.
В последние годы предполагаемая дочь Армстронга, которая теперь носит имя Шарон Престон Фолта, обнародовала различные письма между ней и ее отцом. Письма, датированные еще 1968 годом, доказывают, что Армстронг действительно всегда считал Шарон своей дочерью и что он даже платил за ее образование и дом на протяжении всей своей жизни. Возможно, самое главное, что в письмах также подробно описывается отеческая любовь Армстронга к Шарон.
Хотя официально доказать, существует ли кровное родство между Армстронгом и Шарон, может только тест ДНК — а такого между ними никогда не проводилось, — верующие и скептики могут, по крайней мере, согласиться в одном: сверхъестественное сходство Шарон с легендой джаза налицо.
Более поздняя карьера
Армстронг продолжал изнурительный гастрольный график до конца 50-х, и это настигло его в 1959 году, когда у него случился сердечный приступ во время путешествия в Сполето, Италия. Однако музыкант не позволил инциденту остановить его, и, взяв несколько недель отпуска для восстановления, он вернулся в турне, выступая по 300 вечеров в год вплоть до 1960-х годов.
Луи Армстронг. 1 июня 1960 года. Фото: Global Look Press
В 1963 году Армстронг все еще был популярным по всему миру, но за два года не записал ни одного альбома. В декабре того же года его позвали в студию, чтобы записать заглавный номер для бродвейского шоу, которое еще не открылось: Hello, Dolly!
Пластинка была выпущена в 1964 году и быстро поднялась на вершину чартов поп-музыки, заняв первое место в мае 1964 года и сбив the Beatles с вершины на пике битломании.
Эта вновь обретенная популярность познакомила Армстронга с новой, более молодой аудиторией, и он продолжал делать как успешные записи, так и концертные выступления до конца десятилетия, даже прорвав «железный занавес» с туром по социалистическим странам, таким как ГДР и Чехословакия в 1965 году.
Луи Армстронг на концерте в Берлине 20 марта 1965 года. Фото: соцсети
«Какой чудесный мир»
В 1967 году Армстронг записал новую балладу «Какой чудесный мир». В отличие от большинства его записей той эпохи, в песне нет трубы, и хриплый голос Армстронга помещается посреди череды струнных и ангельских голосов.
В этом номере Армстронг пел от всего сердца, думая при этом о своем доме в Квинсе, но What a Wonderful World не получила большого продвижения в Соединенных Штатах.
Тем не менее мелодия стала хитом № 1 по всему миру, в том числе в Англии и Южной Африке, и в конечном итоге стала одной из самых любимых песен Армстронга после того, как она была использована в фильме 1986 года Робина Уильямса «Доброе утро, Вьетнам».
Последние годы
Луи Армстронг в 1968 году. Фото: Global Look Press
К 1968 году изнурительный образ жизни Армстронга, наконец, доконал его. Проблемы с сердцем и почками вынудили его прекратить выступления в 1969 году. В том же году скончался его давний менеджер Джо Глейзер. Армстронг провел большую часть того года дома, но умудрялся продолжать ежедневно упражняться на трубе.
К лету 1970 года Армстронгу снова разрешили публично выступать и играть на трубе. После успешного ангажемента в Лас-Вегасе Армстронг начал давать ангажементы по всему миру, в том числе в Лондоне и Вашингтоне, округ Колумбия, а также в Нью-Йорке (он выступал в течение двух недель в нью-йоркском Waldorf-Astoria). Однако сердечный приступ через два дня после концерта в Waldorf выбил его из строя на два месяца.
Армстронг вернулся домой в мае 1971 года и хотя вскоре снова возобновил игру и пообещал еще раз выступать перед публикой, он умер во сне 6 июля 1971 года в своем доме в Квинсе, штат Нью-Йорк.
Наследие Сатчмо
С момента его смерти авторитет Армстронга продолжал только расти. В 1980-х и 90-х годах молодые афроамериканские джазовые музыканты, такие как Уинтон Марсалис, Джон Фаддис и Николас Пейтон, начали говорить о важности Армстронга и как музыканта, и как человека.
Серия новых биографий Армстронга предельно ясно показала его роль пионера в области гражданских прав и впоследствии привела доводы в пользу охвата всего творчества его карьеры, а не только революционных записей 1920-х годов.
Дом Армстронга в Короне, Квинс, был объявлен Национальным историческим памятником в 1977 году; сегодня в доме находится Дом-музей Луи Армстронга, который ежегодно принимает тысячи посетителей со всего мира.
Дом-музей Луи Армстронга в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press