Если небеса иногда являют людям чудо, то Луи Армстронг — одно из них: биография маэстро джаза

Луи Армстронг и его «горячая пятерка»

Находясь в Нью-Йорке, Армстронг записал десятки пластинок в качестве сайдмена, создавая вдохновляющий джаз с другими великими музыкантами, такими как Сидни Беше, и поддерживая многочисленных блюзовых певиц, включая Бесси Смит.

Вернувшись в Чикаго, OKeh Records решили позволить Армстронгу записать свои первые записи с группой под его собственным именем: Louis Armstrong and his Hot Five. С 1925 по 1928 год Армстронг записал более 60 пластинок с the Hot Five, а позже и с the Hot Seven.

Сегодня они обычно считаются самыми важными и влиятельными записями в истории джаза; на этих записях виртуозный блеск Армстронга помог превратить джаз из ансамблевой музыки в искусство солиста. Его соло с остановками в таких номерах, как Cornet Chop Suey и Potato Head Blues, изменили историю джаза, благодаря смелым ритмическим выборам, размашистым фразировкам и невероятным высоким нотам.

Он также начал петь на этих записях, популяризируя бессловесное «скэт-пение» своим чрезвычайно популярным вокалом в песне Heebie Jeebies 1926 года.

The Hot Five и Hot Seven были строго записывающимися группами; в этот период Армстронг каждую ночь выступал с оркестром Эрскина Тейта в театре «Вандом», часто исполняя музыку к немым фильмам. Выступая с Тейтом в 1926 году, Армстронг окончательно перешел с корнета на трубу.

Эрл Хайнс

Популярность Армстронга продолжала расти в Чикаго на протяжении десятилетия, поскольку он начал выступать на других площадках, включая Sunset Café и Savoy Ballroom. Молодой пианист из Питтсбурга Эрл Хайнс воплотил идеи Армстронга в своей игре на фортепиано.

Вместе Армстронг и Хайнс сформировали мощную команду и сделали некоторые из величайших записей в истории джаза в 1928 году, включая их виртуозный дуэт Weather Bird и West End Blues.

Последнее исполнение — одна из самых известных работ Армстронга, открывающаяся потрясающей каденцией, в которой в равной степени присутствуют элементы оперы и блюза; своим выходом West End Blues доказал миру, что жанр веселой, танцевальной джазовой музыки также способен создавать высокое искусство.

«Я не веду себя плохо»

Летом 1929 года Армстронг отправился в Нью-Йорк, где у него была роль в бродвейской постановке «Горячих шоколадок Конни» с музыкой Фэтса Уоллера и Энди Разафа. Армстронг каждую ночь появлялся в шоу Ain't Misbehavin', разгоняя толпы (в основном белых) театралов.

В том же году он записался с небольшими группами, находящимися под влиянием Нового Орлеана, включая the Hot Five, и начал записывать более крупные ансамбли. Вместо того чтобы исполнять строго джазовые номера, OKeh начал разрешать Армстронгу записывать популярные песни того времени, в том числе «Я не могу дать тебе ничего, кроме любви», «Звездная пыль» и «Тело и душа».

Смелые вокальные трансформации Армстронга в этих песнях полностью изменили концепцию популярного пения в американской популярной музыке и оказали длительное влияние на всех певцов, пришедших после него, включая Бинга Кросби, Билли Холидей, Фрэнка Синатру и Эллу Фитцджеральд.

Сатчмо