Если небеса иногда являют людям чудо, то Луи Армстронг — одно из них: биография маэстро джаза

К 1932 году Армстронг, который теперь был известен как Сачмо, начал сниматься в кино и совершил свое первое турне по Англии. Хотя музыканты любили его, он был слишком необузданным для большинства критиков, которые дали ему одни из самых расистских и резких отзывов за всю его карьеру.

Однако Сатчмо не позволил критике остановить его, и он вернулся еще большей звездой, когда начал более длительное турне по Европе в 1933 году. По странному стечению обстоятельств именно во время этого тура карьера Армстронга рухнула: годы выдувания высоких нот сказались на устах Армстронга, и после ссоры со своим менеджером Джонни Коллинзом, который уже умудрился втянуть Армстронга в неприятности с мафией, Коллинз оставил его на мели за границей.

Вскоре после инцидента Армстронг решил взять небольшой отпуск и провел большую часть 1934 года, отдыхая в Европе и давая отдых своей губе.

Когда Армстронг вернулся в Чикаго в 1935 году, у него не было ни группы, ни ангажементов, ни контракта на запись. Его губы все еще болели, и все еще были следы его проблем с мафией и с Лил, которая после разрыва пары подала на Армстронга в суд.

Он обратился за помощью к Джо Глейзеру; у Глейзера были свои связи в мафии, он был близок с Аль Капоне, но он полюбил Армстронга с того момента, как встретил его в кафе «Сансет» (Глейзер владел клубом и управлял им).

Армстронг доверил свою карьеру в руки Глейзера и попросил его сделать так, чтобы его проблемы исчезли. Глейзер так и сделал; в течение нескольких месяцев у Армстронга была новая биг-группа, и он записывался для Decca Records.

Первый среди афроамериканцев

За этот период Армстронг установил ряд афроамериканских «первенств». В 1936 году он стал первым афроамериканским джазовым музыкантом, написавшим автобиографию «Качай эту музыку».

В том же году он стал первым афроамериканцем, получившим главную роль в крупном голливудском фильме «Его очередь» в «Пенни с небес» с Бингом Кросби в главной роли. Кроме того, он стал первым афроамериканским артистом, ведущим радиошоу, спонсируемое государством в 1937 году, когда он на 12 недель возглавил шоу Руди Валле «Дрожжи Флейшмана».