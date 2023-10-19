Красивая, талантливая, обаятельная, с юмором — и все это в одном флаконе: творческий путь Дженнифер Лоуренс

Лоуренс была спортивным ребенком, занималась чирлидингом, хоккеем на траве и софтболом и думала, что могла бы стать врачом, когда вырастет. Она немного занималась моделированием и общественным театром, но никогда не мечтала, что станет актрисой.

Начало актерской карьеры

Когда Дженнифер было 14 лет, она проводила весенние каникулы в Нью-Йорке с семьей. Там незнакомец попросил сфотографировать ее и взял номер телефона ее матери, а затем позвонил на следующий день, чтобы попросить девочку пройти кинопробы.

После этого все произошло быстро: Лоуренс осталась в Нью-Йорке на лето, снимаясь в рекламе для MTV и снимаясь в триллере 2007 года «Дьявол, которого ты знаешь» с Леной Олин. (Фильм был отложен из-за отсутствия проката и в конечном итоге вышел в 2013 году.)