Красивая, талантливая, обаятельная, с юмором — и все это в одном флаконе: творческий путь Дженнифер Лоуренс

Кто такая Дженнифер Лоуренс?
Актриса Дженнифер Лоуренс в 14 лет получила роль в телесериале «Билла Ингвал», за которой последовали роли в фильмах «Пылающая равнина», «Зимняя кость», «Люди Икс: первый класс» и «Голодные игры». Позже она повторила свою роль Китнисс Эвердин в фильмах «И вспыхнет пламя» и «Сойка-пересмешница» в двух частях.
Лоуренс получила премию «Оскар» за свою работу в пьесе Дэвида О. Рассела «Мои надежды» (2012) и продолжила работать с режиссером над «Аферой по-американски», а также получила «Золотой глобус» за все эти проекты.
Дженнифер Лоуренс после вручения премии «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Мой парень - псих». 24 февраля 2013 г., Голливуд, Калифорния. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Дженнифер Шрейдер Лоуренс родилась 15 августа 1990 года в пригороде Луисвилла, штат Кентукки. У нее есть два старших брата, Блейн и Бен, а ее родители, Карен и Гэри, владели фермой недалеко от города.
Дженннифер Лоуренс в детстве. Фото: соцсети
Лоуренс была спортивным ребенком, занималась чирлидингом, хоккеем на траве и софтболом и думала, что могла бы стать врачом, когда вырастет. Она немного занималась моделированием и общественным театром, но никогда не мечтала, что станет актрисой.
Начало актерской карьеры
Когда Дженнифер было 14 лет, она проводила весенние каникулы в Нью-Йорке с семьей. Там незнакомец попросил сфотографировать ее и взял номер телефона ее матери, а затем позвонил на следующий день, чтобы попросить девочку пройти кинопробы.
После этого все произошло быстро: Лоуренс осталась в Нью-Йорке на лето, снимаясь в рекламе для MTV и снимаясь в триллере 2007 года «Дьявол, которого ты знаешь» с Леной Олин. (Фильм был отложен из-за отсутствия проката и в конечном итоге вышел в 2013 году.)
Дженнифер Лоуренс в 2008 году. Фото: Global Look Press
Вскоре после этого Лоуренс и ее семья переехали в Лос-Анджелес, где у нее были небольшие роли в сериалах «Медиум», «Дефективный детектив» и «Детектив Раш», прежде чем она получила роль в телесериале «Билла Ингвал». Во время работы над сериалом она также появилась в художественных фильмах, включая «Дом покера» и «Пылающая равнина», вместе с Шарлиз Терон и Ким Бейсингер.
После отмены «Билла Ингвала» Лоуренс продолжила сниматься в получившем признание критиков фильме «Зимняя кость» в 2010 году, который принес ей номинации на премию «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров.
Дженнифер Лоуренс в роли Ри Долли в фильме «Зимняя кость». Фото: Global Look Press
В 2011 году Лоуренс появилась в фильме «Бобер» с Мелом Гибсоном, Джоди Фостер и Антоном Ельчиным. Кроме того, она сыграла роль Мистик в фильме «Люди Икс: Первый класс».
«Голодные игры»
В 2012 году Лоуренс стала сенсацией кассовых сборов в роли Китнисс Эвердин, главной роли в «Голодных играх», экранизации романа-бестселлера Сюзанны Коллинз.
Дженнифер Лоуренс в фильме «Голодные игры». Фото: кадр из фильма 2012 года
Действие происходит в постапокалиптическом государстве, персонаж Лоуренс должна участвовать в событии, в котором 24 подростка сражаются насмерть в качестве телевизионного развлечения.
Фильм побил рекорды кассовых сборов в первый уикенд, и Лоуренс повторила свою роль в 2013 году в «Голодных играх: и вспыхнет пламя», а также в двухсерийном фильме «Сойка-пересмешница» (2014 и 2015).
По состоянию на конец 2015 года франшиза заработала в мировом прокате более 2,8 миллиарда долларов.
«Оскар» и «Мой парень - псих»
Среди других релизов 2012 года, выпущенных Лоуренс, были триллер «Дом в конце улицы» с Элизабет Шу в главной роли и две драмы с Брэдли Купером: «Падение» и «Мой парень - псих», который принесли Лоуренс множество номинаций на премии и «Золотой глобус» («лучшая женская роль в комедии или мюзикле»).
Она забрала домой «Оскар» за лучшую женскую роль на церемонии вручения премии «Оскар» в феврале 2013 года. Лоуренс, казалось, переполняли эмоции, когда она принимала эту награду.
Дженнифер Лоуренс в фильме «Афера по-американски» 2013 года. Фото: Global Look Press
Лоуренс продолжила работать с режиссером «Моего парня» Дэвидом О. Расселом над фильмом 2013 года «Афера по-американски», сыграв эмоционально сложную жену мошенника (Кристиан Бэйл). В фильме снялись Эми Адамс и Купер. Лоуренс получила свой третий «Оскар» за эту роль и получила свой второй «Золотой глобус».
В 2014 году она снова снялась вместе с Купером в малоизвестной драме «Серена», а затем вновь покорила кинозрителей ролью мистического мутанта в фильме «Люди Икс: дни минувшего будущего».
«Джой», «Пассажиры» и «мама!»
Позже Лоуренс, Купер и Рассел подписали контракт на перенос истории изобретательницы чудо-швабры Джой Мангано на большой экран, а Лоуренс сыграла главную роль. «Джой» выпустили в США на Рождество 2015 года, и вскоре Лоуренс получила свой третий «Золотой глобус».
Несколько дней спустя она получила еще один «Оскар». В 25 лет она стала самой молодой исполнительницей в истории, получившей четыре номинации на премию «Оскар».
Продолжая свой громкий успех, в 2016 году Лоуренс снялась в фильме «Люди Икс: Апокалипсис» и научно-фантастическом фильме «Пассажиры». Затем она совершила впечатляющий скачок в жанре ужасов с фильмом «мама!», получившая признание критиков (2017), а затем снялась в роли агента российской разведки в триллере «Красный воробей» (2018).
Дженнифер Лоуренс и Киран Хайндс в фильме «Красный воробей». Фото: кадр из фильма 2018 года
Во время пандемии коронавируса Лоуренс вместе с Леонардо Ди Каприо снялась в черной комедии «Не смотрите наверх». Фильм был назван одним из десяти лучших фильмов 2021 года Национальным советом по рецензированию и Американским институтом кино и получил четыре номинации на «Оскара», включая «лучший фильм».
На съемке фильма 2021 года «Не смотрите наверх». Участники: Джона Хилл, Дженнифер Лоуренс, Скотт Мескуди, Леонардо Ди Каприо, Тайлер Перри, Мэрил Стрип и Адам Маккей. Фото: Global Look Press
Эссе о разнице в заработной плате
В октябре 2015 года Лоуренс написала эссе, которое было опубликовано в феминистском информационном бюллетене Лены Данэм «Ленни» под названием «Почему я зарабатываю меньше, чем мои коллеги мужчины?»
Дженнифер Лоуренс. Фото: Global Look Press
Однако Лоуренс призналась, что не боролась за более высокую зарплату, потому что боялась того, как ее воспримут.
По-своему пылко Лоуренс пришла к выводу, что больше не будет терпеть несправедливую оплату из-за страха быть менее любимой. Ее эссе вызвало большой ажиотаж в средствах массовой информации по поводу сохраняющихся проблем гендерного разрыва в оплате труда.
Личная жизнь
С 2011 по 2013 год она встречалась со своим партнером по фильму «Люди Икс» Николасом Холтом. Годом позже у нее были периодические отношения с Крисом Мартином из Coldplay, которые, как сообщается, закончились летом 2015 года.
Актриса продолжала встречаться с режиссером фильма «мама!» Дарреном Аронофски, прежде чем в ноябре 2017 года во время выступления с Адамом Сэндлером в сериале «Актеры об актерах» призналась, что к их расколу привело давление профессиональных обязательств.
В феврале 2019 года Лоуренс подтвердила помолвку с директором нью-йоркской художественной галереи Куком Марони. В октябре того же года они связали себя узами брака в Ньюпорте, штат Род-Айленд. В феврале 2022-го Дженнифер родила сына.
Дженнифер Лоуренс с мужем Куком Марони и сыном. Фото: соцсети
Актриса также основала Фонд Дженнифер Лоуренс, который использует независимые благотворительные инициативы, общественные мероприятия, пожертвования и аукционы для помощи другим организациям, которые обслуживают подвергшуюся насилию молодежь, людей с ограниченными умственными способностями и тех, кто нуждается в медицинской помощи.