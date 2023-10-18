Самый высокооплачиваемый игрок НБА: звездный путь Леброна Джеймса

Кто такой Леброн Джеймс?
Леброн Джеймс — американский баскетболист клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Джеймс впервые привлек внимание любителей спорта как лучший баскетболист средней школы в стране.
Благодаря своему уникальному сочетанию габаритов, атлетизма и видения корта он стал четырехкратным MVP НБА. Приведя «Майами Хит» к титулам в 2012 и 2013 годах, Джеймс вернулся в «Кливленд» и помог команде завоевать свой первый титул чемпиона в 2016 году.
Ранняя жизнь и карьера баскетболиста в средней школе
Леброн Джеймс в детстве. Фото: соцсети
Леброн Джеймс родился 30 декабря 1984 года в Акроне, штат Огайо. В раннем возрасте Джеймс проявил природный талант к баскетболу. Он был принят в среднюю школу Сент-Винсент-Сент-Мэри, чтобы присоединиться к их баскетбольной команде в 1999 году. Всего за четыре года Джеймс набрал 2657 очков, 892 подбора и 523 передачи.
Будучи новичком, Джеймс в среднем набирал 18 очков за игру. Он помог команде завоевать титул чемпиона штата в третьем дивизионе, набрав 25 очков в матче чемпионата. Молва о его выдающихся баскетбольных навыках распространилась, и Джеймс получил несколько наград за свою игру.
Будучи второкурсником средней школы, Джеймс был выбран в первую сборную США USA Today. Он был первым второкурсником, когда-либо выбранным для получения этой награды. Его команда также второй год подряд выиграла титул чемпиона штата в третьем дивизионе.
В следующем учебном году Джеймс был назван лучшим баскетболистом года по версии журнала Parade для мальчиков из средней школы и игроком года в Gatorade. После окончания юниорского сезона Джеймс был настолько сильным игроком, что подумывал о переходе в профессионалы.
Решив закончить свое образование, Джеймс провел потрясающий выпускной год на корте. Он набирал в среднем 31,6 очка за игру, помогая своей команде завоевать третий титул чемпиона штата. Команда средней школы Сент-Винсент-Сент-Мэри также заняла первое место в национальном рейтинге в том году. Джеймс вскоре стал одним из ведущих игроков Национальной баскетбольной ассоциации.
«Кливленд Кавальерс»
С его впечатляющим послужным списком неудивительно, что Джеймс был первым игроком, выбранным на драфте НБА 2003 года сразу после окончания средней школы. «Кливленд Кавальерс» подписали мощного молодого форварда, и он оказался ценным дополнением к испытывавшей тогда трудности команде. Команда завершила предыдущий сезон на восьмом месте в Восточной конференции.
Леброн Джеймс в 2003 году. Фото: соцсети
В сезоне-2003/04 Джеймс вошел в историю, когда стал первым игроком франшизы Cavalier, получившим награду новичок года НБА. Он также стал самым молодым игроком — ему было всего 20 лет, — удостоившимся этой чести.
Кроме того, Джеймс, набиравший в среднем 20 очков за игру на тот момент, стал одним из трех новичков, совершивших этот подвиг, что поставило его в одну компанию с Майклом Джорданом и Оскаром Робертсоном.
Джеймс продолжил профессионально выступать в НБА в следующем сезоне, увеличив свое среднее количество очков за игру до 27,2. Он снова вошел в историю НБА в 2005 году, когда стал самым молодым игроком, набравшим более 50 очков в одной игре.
В 2006 году Джеймс помог своей команде победить «Вашингтон Уизардс» в первом раунде плей-офф. Оттуда «Кавальерс» приняли «Детройт Пистонс» в полуфинале Восточной конференции. Джеймс набирал в среднем 26,6 очка за игру в этом постсезонном матче, но этого было недостаточно для победы его команды. В то время как его команда не была на вершине рейтинга, сам Джеймс продолжал получать особое признание за свои способности.
В 2006 году Джеймс заключил новое контрактное соглашение с «Кавальерс». В следующем сезоне команда оказалась более сильными соперниками, победив «Детройт» и выиграв Восточную конференцию. Однако в финале НБА против «Сан-Антонио Сперс» «Кавальерс» потеряли свою заявку на чемпионство в четырех матчах подряд.
В сезоне-2007/08 Джеймс продолжал помогать «Кавальерс» улучшать их положение в Восточной конференции. Команда дошла до полуфинала, где потерпела поражение от «Бостон Селтикс» в семи матчах. С точки зрения индивидуальной результативности Джеймс провел звездный год, превзойдя таких игроков соперника, как Коби Брайант и Аллен Айверсон, набирая в среднем 30 очков за игру, что является самым высоким показателем в регулярном сезоне НБА.
Леброн Джеймс в игре «Сан-Антонио» играет с «Кливлендом» в AT&T Cente, 27 февраля 2009 года. Фото: Global Look Press
В начале сезона-2008/09 спортивные журналисты и болельщики начали говорить о будущем Джеймса в спорте. У него была возможность стать свободным агентом в 2010 году, и было много дискуссий о том, где Джеймс окажется в конечном итоге. Некоторые журналисты назвали «Нью-Йорк Никс» потенциальным претендентом на восходящего игрока.
Джеймс сделал несколько ссылок на свой предстоящий статус свободного агента, но он был уверен, что преуменьшит значение этого вопроса.
«Я сосредоточен на команде, в которой нахожусь прямо сейчас, и на победе в чемпионате... На данный момент я не думаю о том, чтобы что-то менять», — сказал Джеймс журналистам.
«Майами Хит»
Вскоре после того, как Джеймс стал свободным агентом, он объявил, что присоединится к «Майами Хит» в сезоне-2010/11. Его поклонники в Кливленде были не слишком довольны, и многие сочли его уход предательством по отношению к родному городу.
Вскоре после объявления Джеймса владелец контрольного пакета акций «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт написал открытое письмо, в котором назвал решение Джеймса «эгоистичным», «бессердечным» и «трусливым предательством». Невозмутимый, Джеймс занял второе место в лиге в своем первом сезоне с «Хит», набирая 26,7 очка за игру.
Сезон-2011/12 принес большой успех Джеймсу и «Майами Хит». Благодаря победе своей команды над «Оклахома СитиТандер» в финале НБА суперзвездный форвард наконец-то завоевал свой первый титул. В решающем матче 5 Джеймс набрал 26 очков, сделал 11 подборов и 13 передач.
«Я принял трудное решение покинуть «Кливленд», но я понял, какое у меня будущее, — сказал Джеймс в интервью FOX Sports после игры. — Я знал, что у нас блестящее будущее [в Майами]».
Леброн Джеймc, октябрь 2012 года. Фото: Global Look Press
В сезоне-2012/13 Джеймс снова вошел в историю НБА: 16 января 2013 года в возрасте 28 лет он стал самым молодым игроком, набравшим 20 000 очков, сменив Брайанта из «Лейкерс», который совершил этот подвиг в 29 лет, и став всего лишь 38-м игроком в истории НБА, добившимся такого отличия. Джеймс сделал бросок в прыжке на последних секундах игры, набрав в общей сложности 20 001 очко и приведя «Хит» к победе над «Уорриорз» со счетом 92:75.
Успех следовал за «Хит» до конца сезона-2012/13: после упорной серии из шести матчей против «Индиана Пэйсерс», приведшей к победе в Восточной конференции, «Майами» в семи матчах обыграл «Сан-Антонио Сперс» и выиграл свой второй подряд чемпионат НБА.
Леброн Джеймс в матче «Майами Хит» с «Индиана Пэйсерс» 22 мая 2013 года. Фото: Global Look Press
В кульминации сезона-2013/14 «Майами» вернулись в финал НБА, чтобы снова встретиться лицом к лицу со «Сперс», на этот раз проиграв «Сан-Антонио» после пяти игр.
Возвращение в «Кливленд Кавальерс»
В июле 2014 года, после расторжения контракта с «Хит» и рассмотрения других команд, Джеймс объявил, что возвращается в «Кавальерс».
Из-за проблем со спиной и коленом Джеймс пропустил 13 из 82 матчей регулярного чемпионата в сезоне-2014/15. Тем не менее он был таким же доминирующим, как и всегда, когда был здоров, набирая в среднем 25,3 очка и 7,4 передачи за игру.
Леброн Джеймс объезжает нападающего «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалу во время игры.12 февраля 2014 г., Окленд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Джеймс вывел «Кавальерс» в финал НБА, став первым игроком почти за 50 лет, добравшимся до раунда чемпионата в течение пяти сезонов подряд. Однако травмы звездных товарищей по команде Кевина Лава и Кайри Ирвинга разрушили его надежды на завоевание третьего титула, и «Кавальерс» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в шести матчах.
В сезоне-2015/16 «Кавс» преодолели отвлекающий фактор смены тренера в середине сезона и пробились в плей-офф, чтобы выиграть матч-реванш с «Уорриорз», что стало шестым подряд выходом «Кинг Джеймс» в финал НБА. Возможно, это главное достижение в его карьере — он вернул свою команду после поражения со счетом 3:1, набрав 41 очко в обеих играх 5 и 6, прежде чем сделать трипл-дабл в игре 7, подарив «Кавс» их первое чемпионство в истории франшизы.
Джеймс, признанный лучшим игроком финала, сказал: «Я вернулся, чтобы принести чемпионат в наш город. Я знал, на что я способен. Я знал то, чему научился за последние пару лет, что я ушел, и я знал, что если мне придется — когда я вернусь, — я знал, что у меня есть нужные ингредиенты и правильный план, чтобы помочь этой франшизе вернуться туда, где мы никогда не были. Вот к чему все это было».
В следующем году Джеймс снова проявил себя и при необходимости брал инициативу в свои руки, проведя «Кавс» через Восточную конференцию и проведя невероятное седьмое выступление подряд в финале НБА. На этот раз, с добавлением бывшего MVP Кевина Дюранта, «Уорриорз» оказались слишком грозными для Джеймса и его товарищей по команде, завоевав чемпионство в пяти матчах.
Несмотря на все свои достижения, Джеймс добился еще одного дебюта в начале сезона НБА – 2017/18: после того, как он накричал на судью во время победы в конце ноября над «Хит», он был удален впервые за 1082 игры в карьере.
Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз», 26 ноября 2021 года, в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Global Look Press
Суперзвезде, вероятно, часто хотелось кричать в ходе неудачной кампании, поскольку сделка в межсезонье, в результате которой Ирвинг был отправлен в Бостон на Исайю Томаса, не принесла плодов и вынудила Cavs заключить еще одну крупную сделку перед перерывом на матч всех звезд.
После лучших в карьере 9,1 результативных передач в регулярном сезоне Джеймсу пришлось приложить немало усилий, чтобы вывести команду из первого раунда плей-офф, набрав блестящие 45 очков и разгромив «Пэйсерс» в 7-м матче. Спустя два раунда «Кэвс» снова были на пределе возможностей от «лоскутных Селтикс», но Джеймс набрал 81 очко за последние две игры, одержал победу в серии и вышел в финал НБА в восьмой раз подряд.
Первая игра матча-реванша против «Голден Стэйт» завершилась безрезультатно, благодаря 51-очковой атаке Джеймса, но защитник «Кливленда» Дж.Р. Смит необъяснимым образом пропустил время, сравняв счет в основное время, прежде чем «Уорриорз» вырвали победу в овертайме. Это был лучший шанс «Кавс» превзойти своих соперников, поскольку «Уорриорз» уверенно выиграли следующие три игры и завоевали свой третий титул за четыре года.
Позже, когда посыпались вопросы о его будущем в команде, Джеймс рассказал, что доигрывал серию со сломанной правой рукой после удара кулаком по доске после поражения в первом матче.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
1 июля 2018 года Джеймс объявил, что переходит к следующей главе своей карьеры, подписав 4-летний контракт стоимостью 153,3 миллиона долларов с «Лос-Анджелес Лейкерс», легендарной франшизой, среди величайших игроков которой были Брайант, Карим Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон.
Фреска художника Густаво Зермено на здании в Лос-Анджелесе: «Лос-Анджелес Лейкерс» с изображением Леброна Джеймса. Фото: Global Look Press
Хорошее настроение испарилось к середине сезона, когда «Лейкерс» провели 17 матчей без своей травмированной звезды.
В конце февраля 2019 года, когда команда все еще испытывала трудности, Джеймс обвинил своих товарищей по команде в потере внимания из-за слухов о торговле, сказав:
«Если вы все еще позволяете отвлекающим факторам влиять на вашу игру, это неподходящая франшиза, частью которой вы должны быть, и вам следует просто прийти и сказать: «Послушайте, я не могу этого сделать».
Когда «Лейкерс» официально выбыли из борьбы за выход в плей-офф в марте 2019 года, это побило личные рекорды Джеймса в 13 сезонах подряд и восьми матчах подряд в финале НБА. Завершая трудный первый сезон в Лос-Анджелесе, «Лейкерс» объявили, что их звезда пропустит последние шесть игр из-за затянувшейся травмы паха.
Следующий сезон начался намного лучше, во многом благодаря появлению в составе атлетичного здоровяка Энтони Дэвиса. Возглавил восхождение «Лейкерс» на вершину турнирной таблицы Джеймс, который стал первым игроком, оформившим трипл-дабл в матчах против всех 30 команд НБА в ноябре 2019 года.
В следующем месяце Джеймс добавил еще одну награду к своему постоянно растущему списку, получив награду AP «Спортсмен десятилетия среди мужчин».
Чемпионаты и кольца
Джеймс участвовал в восьми чемпионатах НБА подряд с сезона-2010/11 по сезон-2018/19. За это время он завоевал три чемпионских кольца: дважды с «Хит» (2011/12 и 2012/13) и один раз с «Кавальерс» (2015/16).
Матчи всех звезд и MVP
Джеймс впервые был выбран для участия в матче всех звезд НБА в 2005 году и в дальнейшем получал место в ежегодном розыгрыше в каждом из следующих 15 сезонов.
В январе 2018 года НБА объявила, что Джеймс и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри возглавили список избирателей и будут капитанами на матче всех звезд этого года.
В 2006 году Джеймс был назван самым ценным игроком Матча всех звезд НБА — подвиг, который он повторит в 2008 и 2018 годах. Джеймс также четырежды становился самым ценным игроком НБА: в сезонах 2008/09, 2009/10, 2011/12 и 2012/13.
Леброн Джеймс. Фото: Global Look Press
Статистика и очки
В январе 2018 года, в возрасте 33 лет, Джеймс превзошел Брайанта в качестве самого молодого игрока, набравшего 30 000 очков за карьеру, и стал седьмым игроком в истории НБА, достигшим этого рубежа. Этот подвиг поставил его чуть более чем на 8000 очков ниже исторического рекорда Абдул-Джаббара в 38 387 очков.
В 2019 году Джеймс превзошел рекорд Джордана за карьеру в 32 292 очка и поднялся на четвертое место в списке за все время. В январе 2020 года он превзошел Брайанта в 33 643 балла и опустился на третье место, за ночь до шокирующей гибели своего предшественника в вертолетной катастрофе.
После 16 сезонов в НБА статистика Джеймса включала средние показатели за игру в регулярном чемпионате:
Олимпийские игры
Джеймс выступал за олимпийскую сборную США по баскетболу на трех летних Олимпийских играх — в 2004, 2008 и 2012 годах. Джеймс дебютировал на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, Греция. Он и его товарищи по команде завоевали бронзовые медали, победив Литву. Аргентина забрала домой золото, обыграв в финале Италию.
Летом 2008 года Джеймс отправился в Пекин, Китай, чтобы играть с такими игроками, как Брайант, Джейсон Кидд и Дуэйн Уэйд, в олимпийской сборной США по баскетболу. На этот раз сборная США привезла домой золото, победив Испанию в финальном раунде.
Олимпийские чемпионы 2008 года Коби Брайант, Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Кармело Энтони представляют свои золотые медали. Фото: Global Look Press
Джеймс участвовал в своих третьих Олимпийских играх в 2012 году, на летних Олимпийских играх в Лондоне, вместе с Дюрантом, Брайантом, Кармело Энтони и несколькими другими ведущими игроками. Сборная США по баскетболу завоевала золотую медаль — второе олимпийское золото Джеймса подряд.
Контракт с Nike
В 2003 году Джеймс подписал несколько сделок по индоссаменту, включая сделку с Nike на 90 миллионов долларов, которая может принести ему более 1 миллиарда долларов в течение его жизни.
Среди других спонсоров — Intel, Verizon, Coca-Cola, Beats by Dre и Kia Motors.
Заработная плата
В сезоне-2016/17 Джеймс заработал 31 миллион долларов, что делает его третьим игроком, заработавшим столько после Джордана и Брайанта. Суперзвезда НБА подписал четырехлетний контракт на сумму 153,3 миллиона долларов с «Лейкерс» в июле 2018 года. Он также является совладельцем продюсерской компании SpringHill Entertainment и инвестировал в Blaze Pizza.
В феврале 2019 года журнал Forbes оценил годовой доход Джеймса в 88,7 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым игроком НБА пятый год подряд.
Жена и дети
1 января 2012 года Джеймс сделал предложение своей школьной возлюбленной Саванне Бринсон. Пара поженилась на частной церемонии с участием около 200 гостей в Сан-Диего 14 сентября 2013 года.
У Джеймса и Бринсон двое общих сыновей и одна дочь. В октябре 2004 года Джеймс приветствовал своего первого сына — Леброна-младшего. 14 июня 2007 года Бринсон родила их второго сына, Брайса Максимуса Джеймса. Их третий ребенок, дочь Жури Джеймс, родилась 22 октября 2014 года.
Леброн Джеймс с женой и детьми. Фото: соцсети
Фонд семьи Леброна Джеймса
За пределами НБА Джеймс работал, чтобы помогать другим. Он основал Семейный фонд Леброна Джеймса в 2004 году вместе со своей матерью Глорией, чтобы помогать нуждающимся детям и семьям с одним родителем.
Леброн Джеймс с мамой. Фото: соцсети
Среди своих многочисленных программ организация строит игровые площадки в экономически неблагополучных районах и проводит ежегодный велопробег.
«Космический джем – 2»
Леброн Джеймс в фильме «Космический джем – 2». Фото: кадр из фильма 2021 года
Джеймс снялся в фильме «Космический джем – 2», продолжении хита 1996 года с Джорданом в главной роли.
«Сотрудничество с Space Jam — это нечто большее, чем просто то, что я и Looney Tunes собрались вместе и сняли этот фильм, — сказал Джеймс The Hollywood Reporter. — Это намного больше. Мне бы просто хотелось, чтобы дети поняли, насколько сильными они могут себя чувствовать и насколько сильными они могут быть, если просто не откажутся от своей мечты».