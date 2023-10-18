Самый высокооплачиваемый игрок НБА: звездный путь Леброна Джеймса

Леброн Джеймс родился 30 декабря 1984 года в Акроне, штат Огайо. В раннем возрасте Джеймс проявил природный талант к баскетболу. Он был принят в среднюю школу Сент-Винсент-Сент-Мэри, чтобы присоединиться к их баскетбольной команде в 1999 году. Всего за четыре года Джеймс набрал 2657 очков, 892 подбора и 523 передачи.

Будучи новичком, Джеймс в среднем набирал 18 очков за игру. Он помог команде завоевать титул чемпиона штата в третьем дивизионе, набрав 25 очков в матче чемпионата. Молва о его выдающихся баскетбольных навыках распространилась, и Джеймс получил несколько наград за свою игру.

Будучи второкурсником средней школы, Джеймс был выбран в первую сборную США USA Today. Он был первым второкурсником, когда-либо выбранным для получения этой награды. Его команда также второй год подряд выиграла титул чемпиона штата в третьем дивизионе.

В следующем учебном году Джеймс был назван лучшим баскетболистом года по версии журнала Parade для мальчиков из средней школы и игроком года в Gatorade. После окончания юниорского сезона Джеймс был настолько сильным игроком, что подумывал о переходе в профессионалы.

Решив закончить свое образование, Джеймс провел потрясающий выпускной год на корте. Он набирал в среднем 31,6 очка за игру, помогая своей команде завоевать третий титул чемпиона штата. Команда средней школы Сент-Винсент-Сент-Мэри также заняла первое место в национальном рейтинге в том году. Джеймс вскоре стал одним из ведущих игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

«Кливленд Кавальерс»

С его впечатляющим послужным списком неудивительно, что Джеймс был первым игроком, выбранным на драфте НБА 2003 года сразу после окончания средней школы. «Кливленд Кавальерс» подписали мощного молодого форварда, и он оказался ценным дополнением к испытывавшей тогда трудности команде. Команда завершила предыдущий сезон на восьмом месте в Восточной конференции.