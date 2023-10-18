От рекламного менеджера до актера: история Никиты Санаева

Мальчик вырос в театре — в прямом смысле этого слова. С детства видел сложности закулисной жизни. Хотя в юности Никита занимался в Севастопольской школе искусств № 14, все-таки решил не идти по пути своих родителей и поступил после школы в Российский экономический университет им. Плеханова. Семья поддержала парня.

Никита к тому времени так и не знал, кем хочет стать. Пошел учиться на менеджера рекламного дела по совету отца. Но творческое начало взяло свое, и через четыре года Санаев объявил родным, что хочет быть актером.