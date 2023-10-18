От рекламного менеджера до актера: история Никиты Санаева

Творческая семья
Никита Санаев из семейной династии актеров. Любовь его родителей зародилась в театре. Отец Никиты, Сергей Викторович, переехал в Севастополь из Саранска. Мать Елена после окончания ГИТИСа работала в Севастопольском академическом драматическом театре им. Луначарского. Их судьбы сплелись. 28 сентября 1991 года в дружной и любящей паре родился сын Никита.
Молодой актер Никита Санаев. Фото: социальные сети
Мальчик вырос в театре — в прямом смысле этого слова. С детства видел сложности закулисной жизни. Хотя в юности Никита занимался в Севастопольской школе искусств № 14, все-таки решил не идти по пути своих родителей и поступил после школы в Российский экономический университет им. Плеханова. Семья поддержала парня.
Никита к тому времени так и не знал, кем хочет стать. Пошел учиться на менеджера рекламного дела по совету отца. Но творческое начало взяло свое, и через четыре года Санаев объявил родным, что хочет быть актером.
Актер Никита Санаев. Фото: социальные сети
Талант от родителей достался Никите в двойной порции. Он с легкостью прошел вступительные испытания во ВГИК и ГИТИС. Но решил идти по проторенной родителями дорожке и поступил в Российский институт театрального искусства.
На третьем курсе Санаев получил повестку в армию. Как настоящий уроженец города воинской славы, принял перемены с честью. Поэтому начинал учебу в мастерской Владимира Андреева, а заканчивал у Алексея Бородина. Службу актер проходил в качестве ведущего концертов в Академическом ансамбле песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.
Никита Санаев на выпускном. Фото: социальные сети
Первые и значимые роли
Играть в театре Санаев стал еще студентом. Он активно участвовал в постановках, играл на одной площадке с Полиной Виторган в «Утиной охоте». К моменту получения диплома, в 2017 году, Никита уже выступал в Театре им. М.Н. Ермоловой. А еще раньше начал сниматься в кино.
Еще в 2013 году Санаев получил первый опыт съемок: исполнил роль Миши в 4-серийном фильме «Слишком красивая жена», который транслировался на канале «Россия 1».
Актер Никита Санаев в «Утиной охоте». Фото: социальные сети
После этого снялся в похожих мелодрамах — «Теща-командир» и «Крылья Пегаса». Но все это было для него несерьезным: подобные проекты смотрели только домохозяйки и пенсионеры. После этого молодой актер появился в детективе «Тайны госпожи Кирсановой».
Но недолго заставила себя ждать и первая значимая роль в его фильмографии, которая, кстати, досталась Никите Санаеву совершенно случайно.
Актер Никита Санаев. Фото: социальные сети
После армии Санаев с приятелем за компанию решил сняться в массовке у Романа Каримова, о котором раньше Никита ничего не знал. Он так отыграл свою мини-роль, что ему посоветовали пойти на актерский — ведь никто не догадывался, что у Санаева позади три курса ГИТИСа.
На самом деле эти съемки были технической версией фильма «Днюха», а когда режиссер начал снимать полный метр, на роль Кирилла, не раздумывая, пригласил Никиту.
Никита Санаев (в центре справа) и режиссер Роман Каримов (в центре слева). Фото: социальные сети
В 2020 году Санаев продолжил сотрудничество с Каримовым. В комедии «Неадекватные люди – 2», снятой как продолжение кинохита 2010 года, сыграл мажора Артема. Задачей Никиты было воплотить новый романтический интерес Кристины — персонажа Ингрид Олеринской.
Санаеву нравится работа с Романом Каримовым, потому что он дает актерам свободу, право импровизации. Внимание и дотошность Каримова к каждому эпизоду делает любую комедию серьезной работой.
Никита Санаев и Ингрид Олеринская. Фото: кадр из комедии «Неадекватные люди – 2»
Увлечения и личная жизнь
Насыщенная актерская жизнь не оставляет свободного времени на личную. Во всяком случае, широкой публике ничего не известно об избраннице Никиты.
Родители на своем примере научили его взаимоуважению и любви не только к друг другу, но и к работе. Санаев живет с этой простой истиной: в полном взаимопонимании со своей профессией.
В редкие, свободные от работы часы Никита смотрит сериалы. Одни из любимых — «Пацаны», «Игра престолов» и «Патрик Мелроуз».
Никита Санаев на сноуборде. Фото: социальные сети
Актер активно ведет свои соцсети, там он постит фото и видео со съемок, анонсы премьер с его участием. Личными фото Санаев делится редко.
Никита всегда увлекался спортом, был подвижным и активным. Он умеет фехтовать и ездить верхом. В детстве список его занятий был не менее впечатляющим: он занимался бальными танцами, самбо, плаванием, корабельным моделированием и даже посещал школу юнг.
Никита Санаев на занятиях по бальным танцам. Фото: социальные сети
Никита Санаев сейчас
В 2022 году Никита появился в роли Фила в сериале «Суперпозиция» — смеси боевика и научной фантастики. Актер описывает его как «множество миров, драк, погонь и любви».
Вместе с Санаевым в проекте участвовали Константин Лавроненко, Павел Табаков, Лукерья Ильяшенко и Марина Зудина. Премьера на интернет-платформах состоялась 10 ноября 2022 года.