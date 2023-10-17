Нежная девушка из Театра армии: творческий путь актрисы Марии Белоненко

Будучи студенткой, звезда сериалов «Выжить после» (СТС) и «Семья» (ТНТ) Мария Белоненко решила резко изменить жизнь и пришла в актерскую профессию. Как оказалось, не зря — хрупкая девушка сразу же заявила о себе, как исполнительница главных ролей на экране, и в театре оказалась более чем востребована.

Юность и начало карьеры

Мария родилась 19 марта 1986 года в Москве. В детстве у нее обнаружился хороший слух, и родители отдали дочь в музыкальную школу на фортепиано. В 11 лет Маша стала посещать еще и танцевальную секцию.

Обладая явными артистическими талантами, после средней школы она все-таки поступила в колледж на специальность «экономист-юрист», а затем продолжила обучение в Финансовой академии при Правительстве РФ. Но чем больше Белоненко углублялась в «серьезную профессию», тем больше понимала, что это не ее путь.

И вот в 2008 году неожиданно для родных Мария поступила в Щепкинское училище, на курс Виктора Коршунова.