Нежная девушка из Театра армии: творческий путь актрисы Марии Белоненко

Будучи студенткой, звезда сериалов «Выжить после» (СТС) и «Семья» (ТНТ) Мария Белоненко решила резко изменить жизнь и пришла в актерскую профессию. Как оказалось, не зря — хрупкая девушка сразу же заявила о себе, как исполнительница главных ролей на экране, и в театре оказалась более чем востребована.
Юность и начало карьеры
Мария родилась 19 марта 1986 года в Москве. В детстве у нее обнаружился хороший слух, и родители отдали дочь в музыкальную школу на фортепиано. В 11 лет Маша стала посещать еще и танцевальную секцию.
Обладая явными артистическими талантами, после средней школы она все-таки поступила в колледж на специальность «экономист-юрист», а затем продолжила обучение в Финансовой академии при Правительстве РФ. Но чем больше Белоненко углублялась в «серьезную профессию», тем больше понимала, что это не ее путь.
И вот в 2008 году неожиданно для родных Мария поступила в Щепкинское училище, на курс Виктора Коршунова.
Мария Белоненко в юности. Фото: соцсети
В 2012-м она получила актерский диплом и сразу же была принята в труппу Центрального академического театра Российской армии. Еще студенткой она дебютировала на этой сцене в спектакле «Трудовой хлеб». Затем сыграла в постановках «Соловьиная ночь», «Царь Федор Иоаннович» и «Ма-Мурэ».
В итоге молодую актрису ввели на главную женскую роль в спектакль «Давным-давно», где ее партнером выступил мэтр российского театра Владимир Зельдин. Совместная работа и напутствия именитого актера очень много значили для Марии.
Фильмография
У Белоненко пока не так много ролей в кино, но практически все они — главные. В 2011 году с ее участием вышли мелодрамы «Кабы я была царица...» и «Сделка». Затем она сыграла в сериале «ЧС» на НТВ и в спортивной драме «Выстрел» Первого канала. Для последней девушки пришлось влезть в шкуру биатлониста и научиться стрелять.
Мария Белоненко в картинах «Выстрел» и «Майя». Фото: кадры из фильмов 2014 года
В 2014-м ей досталась главная роль в психологическом детективе «Майя» на «Домашнем», затем она стала звездой сериала «Выжить после» канала СТС, который сделал ее узнаваемой для широкой публики.
После некоторого перерыва Мария промелькнула в мелодрамах «Встреча» (2019) и «Надвое» (2022), а потом заехала на одну из главных ролей в комедийный сериал ТНТ «Семья».
При росте в 169 сантиметров и весе около 53 килограммов Белоненко выглядит как девушка-подросток и органично смотрится в образах молоденьких героинь, хотя ей уже за 30.
Мария Белоненко на сцене театра. Фото: teatrarmii.ru
Мария Белоненко сейчас
Актрису можно увидеть на сцене ЦАТРА в спектаклях «Вечно живые», «Король Лир», «Одноклассники», «Саня, Ваня, с ними Римас» и других.
Звезда сериалов скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что Белоненко не замужем, но ранее пресса приписывала ей отношения с коллегой по фильму «Сделка» Александром Солдаткиным. Оба актера никак не комментировали эти слухи.
Мария Белоненко и Александр Солдаткин в фильме «Сделка». Фото: кадр из фильма 2011 года
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Мария признавалась: несмотря на то, что у нее пока еще нет собственных детей, побыть мамой в комедийном сериале «Семья» ей понравилось.
Вдобавок к своей актерской работе Белоненко участвует в парусных гонках, занимается кайтсерфингом, пишет прозу и рисует.