Из Пуговки – в звезду ледовых шоу: как Катя Старшова прославилась в «Папиных дочках», но стала фигуристкой

Становиться актрисой Катя не собиралась. И на съемочной площадке оказалась совершенно случайно – бабушка по дороге на тренировку завезла дочку на телестудию, где проходил кастинг. И Катя неожиданно для себя прошла отбор и стала юной актрисой.

Никто из родных, как и сама Катя, даже не мог предположить, что это событие разделит ее жизнь на до и после. До школы оставался 1 год, девочка еще ходила в садик. Но теперь стала появляться там реже – у нее начались съемочные смены в сериале «Папины дочки».

«Папины дочки»

В 2007 году Старшову одобрили на роль самой младшей дочки в семье Васнецовых Полины, или Пуговки, как ее все называли. Юная актриса после первого же появления на экране покорила телезрителей и проснулась настоящей звездой.