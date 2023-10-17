Из Пуговки – в звезду ледовых шоу: как Катя Старшова прославилась в «Папиных дочках», но стала фигуристкой

Екатерина Старшова родилась 28 октября 2001 году в Москве в спортивной семье. Ее родители – фигуристы Игорь Старшов и Елена Михайловская. Девочку с 3,5 года поставили на коньки и пророчили ей карьеру фигуристки.
Но чтобы раскрепостить скромную и недоверчивую девчушку, ее отвели центр творчества «Катюша». Там малышка раскрыла свой артистизм, научилась контактировать с окружающими, перестала бояться публики.
Маленькая Екатерина Старшова. Фото: соцсети
Становиться актрисой Катя не собиралась. И на съемочной площадке оказалась совершенно случайно – бабушка по дороге на тренировку завезла дочку на телестудию, где проходил кастинг. И Катя неожиданно для себя прошла отбор и стала юной актрисой.
Никто из родных, как и сама Катя, даже не мог предположить, что это событие разделит ее жизнь на до и после. До школы оставался 1 год, девочка еще ходила в садик. Но теперь стала появляться там реже – у нее начались съемочные смены в сериале «Папины дочки».
«Папины дочки»
В 2007 году Старшову одобрили на роль самой младшей дочки в семье Васнецовых Полины, или Пуговки, как ее все называли. Юная актриса после первого же появления на экране покорила телезрителей и проснулась настоящей звездой.
Екатерина Старшова в сериале "Папины дочки". Кадр из сериала
Кате приходилось учить много страниц текста ежедневно, но она со всей ответственностью подошла к этому. Ей нравилось играть другую девочку на экране, и а окружающие на площадке ей в этом всячески помогали. Причем, частенько малышка сама подсказывала коллегам их реплики, настолько глубоко она была погружена в материал.
Екатерина Старшова в сериале "Папины дочки". Кадр из сериала
Катя вместе с «сестрами» Мирославой Карпович, Дарьей Мельниковой, Анастасией Сиваевой, Елизаветой Арзамасовой снималась в ситкоме 6 лет, «пережила» воссоединение «папы» и «мамы» Васнецовых на экране.
И когда проект закончился, тяжело пережила его окончание. Еще бы, Катя провела полжизни на съемках.
Екатерина Старшова в роли Пуговки в сериале "Папины дочки". Кадр из сериала
Другие проекты
Когда Старшова стала звездой, ей посыпались предложения от других режиссеров. В промежутках между работой в «Папиных дочках» девочка успела сняться в таких картинах, как «Русалка» (2007), «Черная молния» (2009). И, разумеется, приглашалась в шоу и на рекламные съемки.
Например, Катя была задействована в рекламе витаминов, детской косметики «Принцесса», фруктовых пюре, шоколада «Киндер» и других брендов. Обычно – в образе Пуговки.
Екатерина Старшова в рекламе пюре. Кадр из ролика
Актрису Старшову приглашали на шоу «Кто хочет стать миллионером?», «Минута славы», «Танцы со звездами» (2016).
Школу Катя окончила в 2019 году и поступила в МГУ им.Ломоносова на факультет фундаментальной медицины. Правда, в 2022 году она оставила учебу, решив, что профессия провизора – не для нее.
По душе ей больше ледовые шоу, и именно ими она поспешила заняться. Получать высшее образование девушка пока не спешит, и все время и внимание уделяет фигурному катанию, много гастролируя за рубежом.
Екатерина Старшова на льду. Фото: соцсети
Личная жизнь
Старшова сегодня встречается с коллегой по ледовым шоу Василием. Часто фото с бойфрендом Катя публикует в своем аккаунте, и подписчики ждут, что девушка станет невестой. Причем, в 2021 году поползли слухи, что она беременна. Фигуристка тут же опровергла домыслы.
Екатерина Старшова с бойфрендом. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Звезда «Папиных дочек» сегодня блистает на льду. Гастроли и выступления продолжаются, она танцует в балете «Алеко» как сольные партии, так и дуэты. Фото с мероприятий можно найти у фигуристки, рост которой 162 см и вес 45 кг, в микроблоге.
Екатерина Старшова в сериале «Папины дочки. Новые». Фото: пресс-служба телеканала СТС
Осенью 2023 года Старшова появилась в продолжении истории про многодетного отца-одиночку – «Папины дочки. Новые». Разумеется, Пуговка уже выросла, а беглянкой-матерью оказалась ее сестра Даша, которая родила Вениамину Васильеву четверых детей. Взрослая Полина Васнецова теперь помогает своему зятю в воспитании, как и все остальные родственники.