Эпатажный капитан «Что? Где? Когда?», дизайнер и мама: кто такая Алена Повышева

Алена Повышева — девушка многогранная. Она и капитан команды знатоков «Что? Где? Когда?», и дизайнер, и пиар-менеджер. А с 2019 года еще и заботливая мама для дочери Юны. Интеллектуалка вдохновляет телезрителей своими яркими образами, появляясь в эфире в экстравагантных вечерних платьях, костюмах и аксессуарах.

Юность и начало карьеры

Алена родилась 23 декабря 1987 года в Минске. Еще в юном возрасте девушка полюбила эпатаж: носила дреды на голове и пирсинг на языке и в ушах. Дерзкой была не только ее внешность — Алена начала увлекаться боксом.

В 2005-м она окончила минскую гимназию, а затем поступила в Белорусский государственный технологический университет, где начала изучать экономику. Но уже через год перевелась в Белорусский государственный университет на кафедру искусств. Диплом получила в 2011-м.

Сначала Повышева работала креативным дизайнером в рекламном агентстве «Апрель». В 2012 году девушка устроилась в Melon Fashion Group ассистентом визуального мерчендайзера. Далее ее карьера строилась в этой компании, Алена поработала на должностях ассистента арт-директора, графического дизайнера, PR-менеджера и продюсера бренда Befree.