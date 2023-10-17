Эпатажный капитан «Что? Где? Когда?», дизайнер и мама: кто такая Алена Повышева

Алена Повышева — девушка многогранная. Она и капитан команды знатоков «Что? Где? Когда?», и дизайнер, и пиар-менеджер. А с 2019 года еще и заботливая мама для дочери Юны. Интеллектуалка вдохновляет телезрителей своими яркими образами, появляясь в эфире в экстравагантных вечерних платьях, костюмах и аксессуарах.
Юность и начало карьеры
Алена родилась 23 декабря 1987 года в Минске. Еще в юном возрасте девушка полюбила эпатаж: носила дреды на голове и пирсинг на языке и в ушах. Дерзкой была не только ее внешность — Алена начала увлекаться боксом.
В 2005-м она окончила минскую гимназию, а затем поступила в Белорусский государственный технологический университет, где начала изучать экономику. Но уже через год перевелась в Белорусский государственный университет на кафедру искусств. Диплом получила в 2011-м.
Сначала Повышева работала креативным дизайнером в рекламном агентстве «Апрель». В 2012 году девушка устроилась в Melon Fashion Group ассистентом визуального мерчендайзера. Далее ее карьера строилась в этой компании, Алена поработала на должностях ассистента арт-директора, графического дизайнера, PR-менеджера и продюсера бренда Befree.
Алена Повышева. Фото: соцсети
Также за плечами у знатока 11 лет труда в качестве директора по маркетингу в сети магазинов SELA. В ее задачи входило продумывание фирменного стиля и развитие привлекательности торговых точек.
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная игра захватила девушку еще в гимназии, и в студенческие годы Алена активно продолжала мозговые штурмы. Женская команда с нею во главе заняла второе место в белорусском рейтинге интеллектуалов.
В 2012 году Повышева возглавила мужскую команду молодых знатоков, собранных из разных городов России. Состав коллектива неоднократно менялся, девушке пришлось руководить и своим мужем Юрием Филипповым, и известным эрудитом Максимом Поташевым.
Алена ловко сочетала женскую интуицию с логическим мышлением членов своей команды. Ее умение услышать правильную среди предложенных товарищами заслужило уважение старожилов клуба «ЧГК».
Алена Повышева в «Что? Где? Когда?». Фото: соцсети
В октябре 2016 года Повышева появилась в эфире «Что? Где? Когда?» с ошейником на шее, характерным для любителей интимных игр. В Сети стали активно распространяться фото девушки с другими подобными аксессуарами, в том числе и в качестве мемов. Экстравагантный образ капитана команды даже обсудили в юмористическом шоу «Вечерний Ургант».
Любопытный факт: на следующей игре после демонстрации ошейника камеры показали Алену 28 раз, хотя она даже не сидела за столом, а эфир длился всего 40 минут.
В 2017 году девушка удивила телезрителей новой прической и откровенным вечерним платьем с глубоким декольте. В руках у нее была деревянная трость, которой Алена эффектно размахивала во время ответа. Яркие образы эрудитки принесли ей много новых подписчиков в социальных сетях.
Из игрока в «Что? Где? Когда?» Повышева со временем перешла в статус ведущей. В частности, она провела деловую игру в рамках Петербургского международного экономического форума 2018 года.
Алена Повышева со своей командой и дочкой. Фото: соцсети
Сегодня Алена продолжает активно выступать в интеллектуальном казино. В летней серии 2023 года она представила обновленную команду, в которой ярко блеснул знаниями новичок Павел Ершов. В финальной игре коллектив знатоков победил телезрителей со счетом 6:5, а сама Повышева стала обладательницей «Хрустальной совы» как лучший игрок.
Личная жизнь
Со своим мужем Юрием Филипповым интеллектуалка познакомилась в Беларуси, когда играла за команду родного университета. Однажды они схлестнулись в Минске на чемпионате по «Брейн-рингу», их яркое соперничество закончилось двойной дисквалификацией их команд.
Несколько лет знатоки просто дружили, присматриваясь друг к другу, и в начале 2011 года парень сделал девушке предложение. Свадьба состоялась 8 июля. Жених и невеста присутствовали на торжестве в кедах, хотя Алена при этом нарядилась в белое платье и фату.
Алена Повышева и Юрий Филиппов в день свадьбы. Фото: соцсети
Вместе с мужем эрудитка переехала в Петербург, где Юрий поступил в местный политехнический университет. Они оба продолжили играть в российской версии «ЧГК».
Филиппов выбрал профессию фотографа, Повышева нередко помогала ему на съемках и сама выступала в качестве модели. Пара вела активный образ жизни, часто выезжала на природу для занятий спортом: зимой предпочитая сноуборд, а летом - велосипед.
В 2019 году у супругов родилась дочь Юна. Алена рожала в Военно-медицинской академии. О том, что она стала мамой, случайно сообщили в теленовостях — в репортаже о том в упомянутом медицинском учреждении наладили выдачу свидетельств о рождении.
Муж и дочь Алены Повышевой. Фото: соцсети
Своим подписчикам эрудитка рассказала, что за время беременности набрала 35 килограммов. Вопреки прогнозам, вес самостоятельно не ушел — его пришлось сбрасывать в тренажерном зале еще два года после родов.
По состоянию на осень 2023 года на странице Алены «ВКонтакте» стоит статус «не замужем».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Интересный факт: молодые поклонницы Повышевой считают ее феминисткой. Но сама Алена не согласна с такой характеристикой. По ее мнению, всерьез боролись за права женщин только суфражистки, а современные представительницы феминистического движения занимаются незначительными проблемами.