Продолжал писать свои песни за решеткой: непростая судьба Михаила Звездинского

Трудный подросток

Михаил Звездинский появился на свет с фамилией Дейнекин. Он родился 6 марта 1945 года в подмосковных Люберцах. Фамилию Звездинский носили польские предки Михаила Михайловича, но она звучала немного по-другому— Гвеждинский. Когда шансонье стал заниматься творчеством взял себе фамилию в качестве псевдонима.

Дед Михаила был потомственным дворянином, поэтому в годы репрессий его расстреляли. Он мог уехать за границу, так как знал несколько языком, но сохранил верность родине до последних дней.