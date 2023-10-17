Продолжал писать свои песни за решеткой: непростая судьба Михаила Звездинского

Трудный подросток
Михаил Звездинский появился на свет с фамилией Дейнекин. Он родился 6 марта 1945 года в подмосковных Люберцах. Фамилию Звездинский носили польские предки Михаила Михайловича, но она звучала немного по-другому— Гвеждинский. Когда шансонье стал заниматься творчеством взял себе фамилию в качестве псевдонима.
Дед Михаила был потомственным дворянином, поэтому в годы репрессий его расстреляли. Он мог уехать за границу, так как знал несколько языком, но сохранил верность родине до последних дней.
Шансонье Михаил Звездинский. Фото: социальные сети
Во время Второй мировой войны отца Звездинского пленили немцы, затем он попал в штрафбат и уже не вернулся из сталинских лагерей.
Михаил Михайлович так и не увидел своего отца. Мать его также арестовали за резкие высказывания в адрес руководителей страны. Из родных у Звездинского осталась лишь бабушка Аделаида Константиновна, которая и воспитала мальчика.
Именно она познакомила внука с музыкой, передала ему свою любовь к старинным романсам.
Михаил Звездинский во время концерта. Фото: социальные сети
Михаил очень интересовался политикой. Испытывая симпатию к белогвардейцам, позже он посвятил им несколько своих произведений.
Бабушка старалась привить внуку определенные ценности, но отсутствие строгой мужской руки сказывалось на его воспитании: Михаил рос непослушным и проблемным ребенком. Он постоянно проводил время в неблагополучных компаниях, неоднократно был исключен из школы.
Примерно в это же время и появилась страсть к музыке. Михаил научился играть на гитаре, а чуть позже окончил музыкальное училище по классу ударных инструментов.
Автор и исполнитель Михаил Звездинский. Фото:Global Look Press
Музыка
С 15 лет Звездинский начал выступать в кафе, ресторанах и местных домах культуры, тем самым зарабатывая неплохие для подростка деньги.
Уже совсем скоро у него был свой репертуар. Накопилось немало песен собственного сочинения, которые поднимали некогда острые темы героизма белогвардейцев, миграции.
Наиболее известными стали песни Звездинского «Вас ждет Париж» и «Поручик Голицын», до сих пор они не теряют своей популярности.
Знаменитый певец Михаил Звездинский. Фото: социальные сети
На самом деле последнюю песню Михаил Михайлович позаимствовал у Георгия Гончаренко, генерала армии Колчака. Кроме Звездинского «Поручика Голицына» исполнили также Александр Малинин, Вилли Токарев, Жанна Бичевская и другие.
В 1962 году Михаил Михайлович на полгода попал за решетку, и так хорошо начавшаяся звездная карьера чуть не закончилась. По мнению шансонье, причиной стал западный джаз, который Звездинский исполнял в это время.
Через четыре года певец опять попал в тюрьму, уже за дезертирство. А в 1973 году его обвинили в изнасиловании итальянки, с которой у него был роман.
Артист Михаил Звездинский. Фото: социальные сети
Но даже, находясь в тюрьме, Михаил Михайлович продолжал писать новые песни. Когда вышел на свободу, сразу выпустил несколько альбомов. В 1980 году Звездинский присоединился к ансамблю «Джокер» и группе «Фаворит».
Но жизнь на воле длилась не долго. Через 2 года артист снова попал в тюрьму за дачу взятки и незаконное частное предпринимательство.
Несмотря на плачевное положение, это сказалось на его творчестве положительно: за время в заключении он написал большое количество композиций, которые стали очень популярными среди любителей шансона.
Михаил Звездинский на финале конкурса «Миссис Москва». Фото: GlobaL Look Press
В 1988 году Звездинский вышел из тюрьмы и вернулся в Москву. Устраивал сольные концерты и начал снимать клипы. Популярность быстро вернулась к шансонье, и его фото стали появляться на афишах.
В 1996 году вышел альбом «Очарована, околдована» под авторством Звездинского, состоящий из 16 треков.
Исполнитель активно занимался творчеством. Его песни, выпущенные после 2010 года, «Белым снегом» и «Эх, Америка», на который Михаил Михайлович создал ремикс в соавторстве с Dj Luciano, особенно полюбились поклонникам.
Исполнитель шансона Михаил Звездинский. Фото: Global Look Press
«Жена декабриста»
С женой Нонной Геннадьевной Михаил Михайлович познакомился в 1979 году. Несмотря на его сложную жизнь, их редкие свидания, в 1981 году жене шансонье удалось забеременеть. У пары родился сын, которого назвали необычным именем Арт, что означает «искусство». Родные и близкие называют его Артемом, это более привычно для нашего слуха.
Редкая супруга пойдет на такую жертву, но жена Звездинского на протяжении долгих лет поддерживала мужа и ждала из мест заключения. В интервью Михаил Михайлович всегда с благодарностью и любовью отзывается о ней и сравнивает Нонну Геннадьевну с женами декабристов.
Михаил Звездинский с женой Нонной. Фото: социальные сети
Михаил Звездинский в настоящее время
Михаил Михайлович Звездинский до сих пор радует поклонников жанра своими песнями. Его можно встретить на юбилеях у коллег, также он частый гость мероприятий «Радио Шансон».
В 2021 году Борис Корчевников в своей передаче «Судьба человека», беседуя с артистом, вспомнили весь трудный, но насыщенный жизненный путь Звездинского.
Михаил Звездинский на своем выступлении. Фото: социальные сети