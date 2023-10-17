Куда пропала с экранов Алиса Признякова, близкая подруга Ольги Кабо

Актриса Алиса Признякова долго шла к популярности и возможности получать роли в громких проектах. Однако, когда ей стали давать играть главных героинь сериалов, звезда свела съемки на нет. Тем не менее, у нее до сих пор немало поклонников, которые следят за жизнью артистки в социальных сетях.
Юность и начало карьеры
Алиса родилась 18 ноября 1973 года в Москве, в семье далекой от искусства. Отец будущей актрисы работал в правоохранительных органах и вышел в отставку в звании полковника. Кроме дочери, родители воспитывали сына Алексея.
В детстве Признякова проявила способности к рисованию, поэтому после окончания школы поступила в художественное училище в столице и получила специальность художника по костюмам. Родные не препятствовали выбору девушки.
Однако эта профессия привела Алису в мир театра, который пленил ее и заставил забыть о рисовании. Она отправилась за новыми знаниями во ВГИК и без труда поступила, попав в мастерскую Анатолия Ромашина.
Однако начинать актерскую карьеру девушке пришлось в «лихих 90-х». Признякова радовалась любой работе на сцене. И только в 2001 году ей удалось присоединиться к труппе Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Актриса блеснула в спектаклях «Веер леди Уиндермир», «Двенадцатая ночь», «Быть или не быть» и «Кабаре за стеклом».
Молодая Алиса Признякова в фильмах «Авария - дочь мента» и «Волкодав». Фото: кадры из фильмов 1989 и 1991 годов
Фильмография
Алиса начала сниматься 1987 году. Появилась в небольших ролях в молодежных драмах «Куколка» (1988) и «Авария - дочь мента» (1989), в криминальном фильме «Исчадье ада» (1991), сыграла проститутку в боевике «Волкодав» (1991).
В 1993-м вышли мелодрамы «Дорога в рай» и «Русский роман» с ее участием, снятые в сотрудничестве с немецкими киношниками. Затем в фильмографии актрисы значится несколько лет застоя.
В «нулевых» она ворвалась в сериалы: «Марш Турецкого», «Тайны дворцовых переворотов», «Каменская», «Оперативный псевдоним», «На углу у Патриарших», «Сармат» (отметилась эффектной постельной сценой топлес), «В круге первом», «Свой-чужой», «Иго любви», «Фотограф», «Новая жизнь сыщика Гурова» и «Краткий курс счастливой жизни».
Также сыграла в полнометражных боевиках «Дневник камикадзе» и «Раскаленная суббота» (оба 2002), исторических фильмах «Золотой век» (2003), «Золотая голова на плахе» (2004) и «Сага древних булгар» (2004), мелодрамах «Повелитель эфира» (2003) и «Про любоff» (2010).
Алиса Признякова в сериалах «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» и «Оперативный псевдоним. Код возвращения». Фото: кадры из сериалов
Затем актрисе стали давать главные роли в сериалах: «Одиссея сыщика Гурова» (2012), «Верни меня» (2013), «Плюс Любовь» (2014). Но волна успеха закончилась, еда начавшись. После женщина сыграла в мелодраме «Пластмассовая королева» 2016 года, и на этом ее карьера в кино снова застопорилась.
Тем не менее, в 2021 году Алисе Викторовне присвоили звание заслуженной артистки РФ.
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Актрисы Любовь Тихомирова, Алиса Признякова и Нонна Гришаева на «Кинотавре-2007». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Вокруг Призняковой ходило немало слухов о ее отношениях с мужчинами. Например, актрисе приписывали роман с самим Никитой Михалковым. В прессе даже рассуждали о том, что именитый режиссер является отцом ребенка Алисы.
Доподлинно известно, что у артистки были серьезные отношения с неким состоятельным ювелиром, чье имя женщина хранит в тайне. В тот период он родила сына Даниэля.
В результате беременности Признякова существенно набрала вес, но уже через два месяца вернулась к прежним формам. Актриса тщательно следит за фигурой: посещает бассейн и тренажерный зал, занимается йогой. Диеты, по ее словам, звезда сериалов не практиковала.
Алиса Признякова и Ольга Кабо с сыновьями-крестниками. Фото: соцсети
Став мамой, Алиса окружила наследника любовью и заботой, не жалея для мальчика ни времени, ни денег. Со временем она перешла на тихую семейную жизнь и перестала давать интервью журналистам.
Стоит добавить, что актриса годами остается верна своему стилю: она никогда не делала коротких стрижек, кардинально не меняла цвет волос. На ее страницах в соцсетях нередко можно увидеть фотографии с курортов Турции, Маврикия, России и других стран.
Алиса Викторовна часто выбирается с подругами в свет, посещая юбилейные вечера своих коллег и художественные выставки. Одной из ее близких приятельниц является актриса Ольга Кабо. Женщины породнились, став крестными матерями сыновей друг друга.
Алиса Признякова в 2023 году. Фото: соцсети