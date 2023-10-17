Куда пропала с экранов Алиса Признякова, близкая подруга Ольги Кабо

Актриса Алиса Признякова долго шла к популярности и возможности получать роли в громких проектах. Однако, когда ей стали давать играть главных героинь сериалов, звезда свела съемки на нет. Тем не менее, у нее до сих пор немало поклонников, которые следят за жизнью артистки в социальных сетях.

Юность и начало карьеры

Алиса родилась 18 ноября 1973 года в Москве, в семье далекой от искусства. Отец будущей актрисы работал в правоохранительных органах и вышел в отставку в звании полковника. Кроме дочери, родители воспитывали сына Алексея.

В детстве Признякова проявила способности к рисованию, поэтому после окончания школы поступила в художественное училище в столице и получила специальность художника по костюмам. Родные не препятствовали выбору девушки.

Однако эта профессия привела Алису в мир театра, который пленил ее и заставил забыть о рисовании. Она отправилась за новыми знаниями во ВГИК и без труда поступила, попав в мастерскую Анатолия Ромашина.

Однако начинать актерскую карьеру девушке пришлось в «лихих 90-х». Признякова радовалась любой работе на сцене. И только в 2001 году ей удалось присоединиться к труппе Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Актриса блеснула в спектаклях «Веер леди Уиндермир», «Двенадцатая ночь», «Быть или не быть» и «Кабаре за стеклом».