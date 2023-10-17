Знаменитый астролог и предсказатель, ставший героем скандальных ток-шоу: биография Константина Дарагана

Биография звезды

Константин Дараган — российский астролог, теле и радиоведущий. Звезда руководит собственной школой, развивает блоги и дает прогнозы, которые широко тиражируются в прессе. Константина часто зовут на российские шоу, где он озвучивает свои честные прогнозы.

В детстве увлекался буддизмом и эзотерикой

Константин Дараган родился 5 октября 1972 года в Лисичанске и вырос с братом. Отец оставил семью, когда Косте было 9 лет, и мама занималась воспитанием сыновей в одиночку. В детстве мальчик увлекался эзотерикой и йогой, изучал буддизм и занимался карате.

После окончания школы Дараган поступил на факультет ракетостроения Харьковского авиационного института имени Николая Жуковского. Диплом вуза получил в 1995 году и после выпуска работал программистом.