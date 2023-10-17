Знаменитый астролог и предсказатель, ставший героем скандальных ток-шоу: биография Константина Дарагана

Биография звезды
Константин Дараган — российский астролог, теле и радиоведущий. Звезда руководит собственной школой, развивает блоги и дает прогнозы, которые широко тиражируются в прессе. Константина часто зовут на российские шоу, где он озвучивает свои честные прогнозы.
В детстве увлекался буддизмом и эзотерикой
Константин Дараган родился 5 октября 1972 года в Лисичанске и вырос с братом. Отец оставил семью, когда Косте было 9 лет, и мама занималась воспитанием сыновей в одиночку. В детстве мальчик увлекался эзотерикой и йогой, изучал буддизм и занимался карате.
После окончания школы Дараган поступил на факультет ракетостроения Харьковского авиационного института имени Николая Жуковского. Диплом вуза получил в 1995 году и после выпуска работал программистом.
Костя Дараган в молодости. Фото: соцсети
С 1998-го Константин преподавал на гуманитарном отделении в альма-матер и разработал авторские лекции по культурологии, религиоведению, информационно-аналитической деятельности, истории искусства, философии и другим направлениям. Параллельно писал кандидатскую диссертацию по социальной философии. В 2005-м педагог стал доцентом, а спустя десятилетие уволился из ВУЗа.
Интерес к астрологии и сотрудничество с бизнесменами
Интересоваться астрологией Константин начал еще в студенчестве, а с 1995 года стал проводить консультации. Он отучился в харьковском филиале Московской школы астрологии, пригодилось и философское образование Харьковского авиационного института.
На заре карьеры Дараган сотрудничал с бизнесменами, иногда организовывал выездные семинары в Одессе, Луганске, Харькове и других городах. В 2001 году начал консультировать представителей крупной промышленности и государственного аппарата Украины, через два года запустил обучающие онлайн-курсы по астрологии.
Константин Дараган на семинаре в 2006 году. Фото: соцсети
С 2007 года выездные семинары астролога стали еженедельными. Константин объездил Россию, Казахстан, Литву, Чехию, Кипр и другие страны. С 2015 года Дараган начал постепенно отказываться от личных консультаций, оставив только старых заказчиков, и сменил вектор в сторону преподавания.
Еще одна сфера деятельности выпускника ХАИ — публицистика. Константин пишет прогнозы, статьи, рецензии на книги. Также сам является автором нескольких печатных изданий, таких как «Астрология самореализации», «Астрология трансформации личности», «Астрология любви и брака» и других.
Константин Дараган. Фото: соцсети
Сейчас уроженец Лисичанска живет и работает в Москве. Он преподает офлайн в собственной школе астрологии, а также предлагает онлайн-тренинги. Параллельно развивает блоги, часто проводит прямые эфиры с подписчиками. Также регулярно обновляет официальный сайт, где делится фактами из собственной биографии, фотографиями, интервью, дает прогнозы на будущее.
Предсказания
Осенью 2022 года Константин стал гостем авторского Интернет-шоу Юлии Меньшовой. Центральной темой интервью послужили предсказания Дарагана «Мир 2040. Долгосрочный астрологический прогноз будущего цивилизации», опубликованные еще осенью 2013 года.
Уже тогда астролог предвидел, что Россия начнет перестройку мира, а также в ближайшие десятилетия станет одним из центров влияния.
Константин Дараган с сыном Тимофеем. Фото: соцсети
В публикации «Мир 2040» Дараган также предсказал падение доллара, замену нефти как основы мировой экономики энергией, массовую деурбанизацию. Кроме того, в выпуске обсудили прогноз 2019 года, в котором астролог предугадал моду на ношение масок из-за пандемии.
Личная жизнь
Астролог женат, растит сына Тимофея. Личную жизнь Константин афиширует крайне редко и искренне удивляется, что в поисковых запросах поклонники чаще интересуются не его профессиональными достижениями, а женой.
Константин Дараган и Андрей Малахов. Фото: соцсети
Дараган сейчас
Летом 2023 года Константин стал героем шоу «Малахов», заинтересовав публику новыми предсказаниями. По его мнению, весь мир в 2020 году вошел в новую политическую эпоху, и эта перестройка будет длиться около 20 лет.
Предсказания относительно положения России на мировой политической арене у Дарагана носили по большей части позитивный характер.
Осенью 2020-го стал гостем Ксении Собчак в вечернем шоу Первого канала «Док-Ток», в котором дал прогноз на эру Водолея.