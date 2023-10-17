Единственная любовь и ангел-хранитель Валерия Гаркалина: судьба педагога Екатерины Гаркалиной

Биография звезды

Екатерина Гаркалина — театральный педагог и заслуженный деятель искусств. Жена звезды кино Валерия Гаркалина была первой и единственной любовью актера. В темные времена безвестности и годы творческого расцвета мужа женщина постоянно поддерживала вторую половинку и старалась постоянно быть рядом. Актер пережил свою любимую на 12 лет, но остался верен своей Катеньке.

Детство знаменитости

Биография Екатерины Викторовны Гаркалиной (девичья фамилия Евзевич) началась 21 апреля 1952 года в Москве. После окончания школы девушка — улыбчивая и кудрявая в юности — поступила в Московский государственный педагогический институт.