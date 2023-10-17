Единственная любовь и ангел-хранитель Валерия Гаркалина: судьба педагога Екатерины Гаркалиной

Биография звезды
Екатерина Гаркалина — театральный педагог и заслуженный деятель искусств. Жена звезды кино Валерия Гаркалина была первой и единственной любовью актера. В темные времена безвестности и годы творческого расцвета мужа женщина постоянно поддерживала вторую половинку и старалась постоянно быть рядом. Актер пережил свою любимую на 12 лет, но остался верен своей Катеньке.
Детство знаменитости
Биография Екатерины Викторовны Гаркалиной (девичья фамилия Евзевич) началась 21 апреля 1952 года в Москве. После окончания школы девушка — улыбчивая и кудрявая в юности — поступила в Московский государственный педагогический институт.
Екатерина Гаркалина и Валерий Гаркалин в молодости. Фото: соцсети
Преподавательская деятельность
В молодости Екатерина преподавала в Театре кукол Сергея Образцова. Более 30 лет женщина проработала в учреждении педагогом-методистом, а также занимала должность заведующей экскурсионно-массовым сектором в музее театра — крупном собрании театральных кукол от античности до современности.
Но к актерству и сцене Екатерина никакого отношения не имела. По словам Валерия, Екатерина была домашним и «уютным» человеком. В интервью Гаркалин радовался, что супруга не актриса, ведь после целого дня лицедейства хочется дома от этого отдохнуть. Артист описывал жену как скромную и непретенциозную женщину.
Свадьба Гаркалиных. Фото: соцсети
Знакомство с артистом и вспыхнувшие чувства
Личная жизнь Екатерины Викторовны сложилась счастливо. С мужем Валерием Гаркалиным — звездой комедии «Ширли-мырли» — женщина прожила 32 года.
Брюнетка встретила суженого, когда молодой студент пришел работать в Театр кукол, где она занимала должность преподавателя. Для начинающего актера встреча оказалась судьбоносной, ее без преувеличения можно назвать любовью с первого взгляда. Хотя педагог была старше всего на два года, Валерий на людях обращался к ней на Вы, боясь, что кто-то узнает о романе и возлюбленная лишится работы.
Молодые люди приходили в театр порознь, но, по воспоминаниям Гаркалина, регулярно сталкивались в лифте.
Семейство Гаркалиных с дочкой Никой. Фото: соцсети
Брак оказался крепким, хотя и его иногда штормило от невзгод и проблем. Екатерина помогла артисту преодолеть пагубные привычки и оправиться после перенесенных инфарктов. Благодаря заботе и любви жены Валерий прожил еще 12 лет. После смерти возлюбленной супруг бережно хранил память о ней и больше не женился.
Ника Гаркалина сейчас работает театральным продюсером. Женщина замужем за актером Павлом Акимкиным и воспитывает с супругом сына Тимофея и дочь Екатерину, названную в честь бабушки.
Валерий Гаркалин с женой и дочкой Никой. Фото: соцсети
Умерла Екатерина Викторовна 15 февраля 2009 года в возрасте 56 лет. Причиной смерти стало тяжелое заболевание.
Женщина положила много сил и нервов, чтобы выходить и поддержать мужа после того, как его настигли один за другим два инфаркта. За заботами и волнениями Гаркалина не сразу заметила, что тоже неважно себя чувствует. Когда супруга актера наконец прошла медицинское обследование, выяснилось, что у нее рак кишечника.
Однако даже этого времени Гаркалиной не было дано. Жена артиста быстро сгорела от болезни, а супругу осталось только чувство вины, что ничем не смог ей помочь — так сам Валерий сказал в эфире программы «Судьба человека». Актер знал, что супруга больна, а вот насколько тяжело — нет: женщина скрыла от мужа факт того, что вскоре уйдет, сообщив страшный диагноз только дочери.
Валерий Гаркалин и Екатерина Гаркалина. Фото: соцсети
Интересный факт
По национальности Екатерина Гаркалина — еврейка. Валерий часто шутил, что он еврей по жене и белорус по матери, описывая встречи своих родственников, обязательно сопровождавшиеся обсуждением национальных кухонь этих народов.