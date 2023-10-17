Муж и директор советской Красной Шапочки и талантливый радиоведущий: чем известен Евгений Яковлев

Биография знаменитости
Российский радиоведущий Евгений Яковлев вот уже много лет является успешным диктором и счастливым семьянином. С Яной Поплавской мужчина не только имеет крепкий союз, но и занимает пост ее директора. Это не мешает ребятам наслаждаться обществом друг друга и участвовать в новых и интересных проектах.
Детство будущей звезды
Родился Евгений Анатольевич Яковлев 16 июня 1982 года в сибирском городе Иркутске. В какой школе учился Яковлев, сведений не предоставлено. Зато известно, что «вышку» будущий радиоведущий получил в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса.
Маленький Женя Яковлев. Фото: соцсети
Как выглядел маленький Женя в детстве, наглядно демонстрирует Яна Поплавская в своем аккаунте в соцсетях. Каждый год знаменитость старается публиковать снимки мужа из прошлого. В 2017 году появилась публикация, на которой изображен серьезный малыш в клетчатой рубашке у широкого кустарника, в 2018 году — снимок, где мальчик запечатлен дома на фоне модных игрушек тех лет.
В своем микроблоге Евгений однажды опубликовал удостоверение журналиста. Первый опыт в этой должности будущий радиоведущий получил в газете «Школьный экспресс» в далеком 2000 году.
Начало работы на радио и первые награды
Трудовая биография Евгения широкая. Карьера на радио у Яковлева началась в 2009 году, который стал для него очень продуктивным и успешным. В этот период его заметил один из крупных радиоканалов, позже голос Евгения услышали в радиоэфирах на волнах «Маяка» и «Вестей ФМ». Уроженец Иркутска упоенно отдавал себя работе.
Евгений Яковлев на радиостанции. Фото: соцсети
Такое трудолюбие и целеустремленность быстро заметили. В 2014 году Евгений одержал заслуженную победу в конкурсе «Радиомания» и получил «Бронзовый микрофон». С 2015 года он сконцентрировал свою деятельность на обозревании новостей. Карьера радиоведущего принесла Яковлеву популярность и уважение в профессиональных кругах.
Знакомство с Поплавской
Евгений Яковлев счастлив в личной жизни со знаменитой советской актрисой Яной Поплавской. Разница в возрасте между ними составляет 15 лет, но это никак не помешало им построить крепкую и счастливую семью.
Евгений и Яна познакомились в 2007 году на радио, где оба занимали посты ведущих программ. Долгое время их отношения носили только служебный характер: женщина была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, у мужчины также имелась семья.
Но в 2011 году в личной жизни актрисы произошли изменения — она подала на развод ввиду неверности супруга, с которым отметила серебряную свадьбу. То же случилось и в жизни Яковлева с его первой женой.
Евгений Яковлев с дочкой Лизой. Фото: соцсети
Влюбленные начали жить вместе, познакомили между собой детей от предыдущих браков. Евгений воспитывает дочь Лизу. У Яны — два сына: старший Клим, снимающий кино и клипы, и младший Никита, работающий режиссером монтажа на телеканале «Москва 24».
Несмотря на долгие годы совместной жизни, официально узаконить свои отношения пара не спешила. Но в итоге ребята решили сыграть свадьбу.
Спустя некоторое время муж Яны Поплавской поделился в интервью, что преподнес любимой кольцо с бриллиантом в честь помолвки. По словам актрисы, никакого шумного праздничного гуляния с большим количеством народа ими не планировалось. Летом 2021 года пара планировала расписаться, но из-за коронавирусных ограничений свадьбу пришлось отложить.
Евгений Яковлев и Яна Поплавская. Фото: соцсети
Радиоведущий и артистка живут в загородном доме в Софрино, воспитывают собаку породы бордер-колли по кличке Николь и признаются, что главный секрет их до сих пор романтических отношений — доверие.
В октябре 2022 года Евгений и Яна поженились. Они официально зарегистрировали отношения спустя 15 лет после знакомства и 7 лет совместной жизни.
Евгений Яковлев и Яна Поплавская на своей свадьбе. Фото: соцсети
Евгений Яковлев сейчас
Сейчас Евгений Яковлев остается востребованным радиоведущим. Параллельно диктор ведет собственный бизнес. Он владеет компанией «Мегаполис Медиа», которая создает звуковую рекламу, а также представляет корпоративное онлайн-радио.
Евгений Яковлев и Яна Поплавская на творческом мероприятии. Фото: соцсети
Интересный факт
Радиоведущий продолжает воспитывать дочь Лизу от первого брака и каждые выходные забирает ее в общий дом с Поплавской, где они вместе проводят много времени.