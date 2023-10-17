Муж и директор советской Красной Шапочки и талантливый радиоведущий: чем известен Евгений Яковлев

Как выглядел маленький Женя в детстве, наглядно демонстрирует Яна Поплавская в своем аккаунте в соцсетях. Каждый год знаменитость старается публиковать снимки мужа из прошлого. В 2017 году появилась публикация, на которой изображен серьезный малыш в клетчатой рубашке у широкого кустарника, в 2018 году — снимок, где мальчик запечатлен дома на фоне модных игрушек тех лет.

В своем микроблоге Евгений однажды опубликовал удостоверение журналиста. Первый опыт в этой должности будущий радиоведущий получил в газете «Школьный экспресс» в далеком 2000 году.

Начало работы на радио и первые награды

Трудовая биография Евгения широкая. Карьера на радио у Яковлева началась в 2009 году, который стал для него очень продуктивным и успешным. В этот период его заметил один из крупных радиоканалов, позже голос Евгения услышали в радиоэфирах на волнах «Маяка» и «Вестей ФМ». Уроженец Иркутска упоенно отдавал себя работе.