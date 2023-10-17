Жизнь между Москвой и Нью-Йорком, безграничная любовь публики и амплуа горячего «испанца»: чем известен Вилли Токарев

Биография певца
Вилли Токарев — легендарный советский и российский артист эстрады, звезда русской эмиграции, автор популярных песен в жанре шансон. Исполнитель оказался одним из первых, кто активно продвигал на западной, а позднее и на российской сцене это музыкальное направление. Поклонников певец покорил удивительным обаянием, улыбкой и неизменным позитивным настроем.
Сын коммуниста и потомок кубанских казаков
Вилен Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышеве в семье потомственных кубанских казаков. Отец артиста стал истинным коммунистом, прошел войну и впоследствии работал на руководящей должности в цехе по производству ракетной техники. Имя сыну Иван Токарев дал в честь вождя пролетариата — ВИЛен.
Вилли Токарев в юности. Фото: соцсети
Парнем Вилен любил петь казачьи песни, даже собрал небольшой ансамбль таких же, как он, мальчишек и выступал с концертами перед односельчанами. Рано Токарев-младший начал писать и стихи, которые иногда с удовольствием печатал в школьной газете.
Переезд в Каспийск, который родители предприняли после окончания войны, открыл перед парнем новые возможности. Школьник начал брать уроки музыки у местных преподавателей. Но в 1948 году юношу увлекла мечта о заморских странах, и он устроился кочегаром на торговое судно, чтобы путешествовать по миру. В годы молодости Вилен побывал в Китае, Норвегии, Франции.
Армейские годы Токарев провел в войсках связи, а после демобилизации поехал покорять Санкт-Петербург. Пунктом назначения стало музыкальное училище, в которое Вилли поступил на струнное отделение в класс контрабаса. Молодой человек начал писать музыкальные композиции, и его пригласили на работу в оркестр Анатолия Кролла, а позднее в симфоджаз-ансамбль Жана Татляна.
Вилли Токарев в звукозаписывающей студии. Фото: соцсети
По национальности Вилли — русский, но из-за эмоциональности и открытости, а также волос смоляного цвета Токарева часто принимали за испанца или итальянца. Такая версия происхождения воспринималась артистом как шутка, хотя однажды испанская делегация, прибывшая в Советский Союз, «узнала» в певце соотечественника. Яркой страницей в творческой биографии исполнителя стало знакомство с Борисом Рычковым, для оркестра которого Вилен исполнял партии контрабаса.
Джазовые музыканты в те годы были не в почете у власти, и поэтому на них устраивались гонения. В связи с этим Токарев решил на некоторое время уехать из Ленинграда подальше. Для нового места жительства артист выбрал город Мурманск, где начал сольную карьеру.
Эмиграция, карьера в США и работа курьером
Не желая останавливаться, Токарев в 40 лет решил в корне изменить жизнь и эмигрировал в Штаты. Как вспоминал позднее артист, на момент переезда в Америку у него было только пять долларов в кармане. На первое время исполнителя согласился приютить Толстовский фонд, который возглавляла наследница Льва Николаевича Александра Львовна. А через месяц Вилли оказался предоставлен сам себе, работал курьером, уборщиком.
Вилли Токарев в США. Фото: соцсети
При этом музыкант не переставал мечтать о славе, но для достижения этой цели пришлось долго и упорно трудиться. Советскому артисту предстояло многому учиться с нуля — прежде всего английскому, без которого невозможно было устроиться на хорошо оплачиваемую работу.
В свободное от работы время артист создавал новые песни, описывая в них реалии новой жизни. На деньги, заработанные за несколько лет, — 25 тысяч долларов — Вилли удалось записать первый альбом «А жизнь, она всегда прекрасна». Пластинка не пользовалась большой популярностью, но музыкант не отчаивался, копил на следующий диск. Через два года вышел сборник «В шумном балагане», который принес исполнителю успех среди русскоязычного населения Нью-Йорка и Майами.
В 80-е годы Вилли Токарев под собственным лейблом One Man Band записал более 20 сольных дисков. По популярности исполнитель конкурировал с такими артистами эмиграции, как Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский.
Вилли Токарев и Любовь Успенская. Фото: соцсети
Возвращение в России и триумфальное турне
Первое выступление исполнителя в России состоялось в конце 80-х не без помощи Аллы Пугачевой. Артист дал более 70 концертов в городах Союза, и везде его ждали аншлаги. Через год Вилен Иванович вновь повторил триумфальное турне. Звезду Брайтон-Бич начали узнавать на родине.
Первыми хитами, прославившими Токарева в России, оказались песни «Рыбацкая» и «Небоскребы». Позднее на вторую музыкальную композицию артист выпустил клип. В 90-е годы певец постоянно курсировал между Москвой и Нью-Йорком. В 2005 году Вилли принял решение окончательно осесть в столице России и купил квартиру.
Наиболее популярными альбомами того периода в дискографии артиста оказались Adorero, «Я вас любил» и «Шалом, Израиль!». В 2014 году состоялись масштабные празднования по поводу 80-летнего юбилея исполнителя. Вилли Токарев провел для поклонников концерты в Сан-Пауло, Лос-Анджелесе, Москве, Таллине, Ростове-на-Дону, Одессе.
Вилли Токарев поет. Фото: соцсети
Появление в кино и на телевидении
Помимо музыкальной карьеры Вилли не отказывался от возможности появиться на телеэкране. В новом веке с участием артиста в камео вышли фильмы «Олигарх», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Третейский судья», «Капитанские дети». В популярной картине «Дневной дозор» Токарев предстал в образе гостя на вечеринке.
В 2017 году в программе «Разбор полета» «Эха Москвы» певец рассказал о творческих планах и о семье. А летом 2018 года Вилли Токарев стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».
Личная жизнь исполнителя
Вилли, обладая феноменальным обаянием и харизмой, всегда нравился женщинам, что отразилось на личной жизни исполнителя. Помимо официальных браков одно время он жил в свободном плавании. Первый раз артист женился еще в Ленинграде в молодости. В семье родился сын, которого назвали Антоном. Токарев-младший пошел по стопам отца и занялся песенным творчеством в стиле шансон.
Вилли Токарев с третьей женой и детьми. Фото: соцсети
Первый брак Вилли Токарева почти сразу распался, и второй раз связать себя официальными отношениями артист эстрады решился только в 1990 году. Со второй женой Вилли вновь прожил недолго, несмотря на то что у него появился сын Алекс. Певец благородно вел себя с экс-супругами, оставляя тем совместно нажитое имущество.
С третьей женой Юлией Бединской Вилли встретился случайно на станции метро. Завязавшееся знакомство между студенткой ВГИКа и мэтром шансона вскоре переросло в любовь, и, несмотря на разницу в возрасте в 43 года, пара отправилась в загс. В браке с Джулией (как называл артист избранницу) у Токарева родились двое детей
Вилли Токарев перед концертом. Фото: соусети
Вилен Иванович скончался 4 августа 2019 года на 85-м году жизни. Об этом прессе сообщил сын исполнителя Антон. Как писали журналисты, незадолго до ухода певец обращался в московский онкологический центр.
Второго июля 2019 года Токарева госпитализировали. Родственники не стали раскрывать причину смерти исполнителя, хотя позднее в некоторых источниках появилась информация, что музыкант был неизлечимо болен.