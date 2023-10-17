Жизнь между Москвой и Нью-Йорком, безграничная любовь публики и амплуа горячего «испанца»: чем известен Вилли Токарев

Парнем Вилен любил петь казачьи песни, даже собрал небольшой ансамбль таких же, как он, мальчишек и выступал с концертами перед односельчанами. Рано Токарев-младший начал писать и стихи, которые иногда с удовольствием печатал в школьной газете.

Переезд в Каспийск, который родители предприняли после окончания войны, открыл перед парнем новые возможности. Школьник начал брать уроки музыки у местных преподавателей. Но в 1948 году юношу увлекла мечта о заморских странах, и он устроился кочегаром на торговое судно, чтобы путешествовать по миру. В годы молодости Вилен побывал в Китае, Норвегии, Франции.

Армейские годы Токарев провел в войсках связи, а после демобилизации поехал покорять Санкт-Петербург. Пунктом назначения стало музыкальное училище, в которое Вилли поступил на струнное отделение в класс контрабаса. Молодой человек начал писать музыкальные композиции, и его пригласили на работу в оркестр Анатолия Кролла, а позднее в симфоджаз-ансамбль Жана Татляна.