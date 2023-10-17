«Московская осень» Александра Иванова: как певец хулиганил в юности, и почему его не ревнует жена

Сейчас на улицах столицы воцарились пейзажи, описанные в строчках песни Александра Иванова «Московская осень»: «Осень пришла в Москву. Дождь придавил листву. Башней тучу проткнув, моет «Останкино».
Впрочем, не только «Останкино», но и другие достопримечательности Белокаменной. Песня в исполнении Александра Иванова стала своеобразным гимном всех сентиментальных романтиков, находящих очарование даже в слякоти на улице.
А о том, как появилась эта композиция, как романтик Иванов хулиганил в бурной юности, и почему жена не ревнует его к поклонницам – в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Александр Иванов родился 3 марта 1961 года в Москве. Поскольку мальчик часто болел, его отец решил закалять его, приобщал к спорту. Поэтому в детстве Александр играл в футбол, бегал, ходил на лыжах, во втором классе занимался самбо, в пятом – дзюдо и даже получил черный пояс по этому виду спорта.
Александр Иванов в юности. Фото: соцсети
Но уже тогда он параллельно увлекался музыкой, любил слушать Led Zeppelin и Deep Purple, освоил гитару и даже прошел прослушивание для участия в рок-опере «Мальчиш-Кибальчиш».
Армия и первые успехи
После школы Иванов ушел в армию, в танковые войска в городе Плауэне, в Германии. Через год на базе армейского оркестра основал музыкальную группу, которая специализировалась на исполнении рока. Коллектив играл на местных праздниках, фестивалях, построениях.
В армии артист познакомился с Николаем Сафоновым, который впоследствии стал участником группы «Рондо». В тот период Александр и решил посвятить свою жизнь музыке.
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Александр Иванов в молодости. Фото: соцсети
Сразу после армии Александр Иванов вплотную занялся музыкальной карьерой: пел в ВИА «Радуга», сотрудничал с группами «Алло» и «Аэропорт». В 1984 году совместно с Александром Рыжовым и Александром Фирсовым основал группу «Кратер», которая спустя год приняла участие во XII Всемирном фестивале молодежи.
«Рондо»
А в 1986-м – по рекомендации Евгения Хавтана – стал участником коллектива «Рондо», выступающего в стиле глэм-рок. Как вспоминал Иванов, тогда коллектив использовал много ярких цветов, страз, грима. Иногда случалось так, что приходилось выступать в плотных утягивающих колготках или же в ярком японском кимоно.
Клипы коллектива ротировались на телеканале MTV, о российских артистках писали популярные зарубежные издания New York Times и Daily News. Они принимали участие в рок-панорамах Центрального телевидения, выступали в программе «Телемост с Америкой», записали пластинку «Рондо» в фирме «Мелодия», выходили на сцену Московской филармонии.
В 1989 группа гастролировала по Японии, принимала участие в фестивале Armenia Aid, гонорары от которого были направлены на поддержку пострадавших от землетрясения в Армении.
В 1989 году появляются первые хиты коллектива: композиция «Тоже является частью Вселенной» и дуэт «Я буду помнить» Александра Иванова с Владимиром Пресняковым-младшим. Также творческая копилка музыкантов пополнилась песнями «Надувной корабль» и «Баксы доставай».
Александр Иванов в составе группы «Рондо» в конце 80-х. Фото: соцсети
В 90-х группа много гастролирует за рубежом: в США, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме. Альбомы «Я буду помнить» и англоязычный диск в стиле поп-рок «Убей меня своей любовью» были как раз записаны под впечатлением от поездки по Америке. Как вспоминал Александр Иванов в одном из своих интервью, тогда в составе большой делегации СССР коллектив проехал больше 20 американских городов.
В США группу встречали с большой теплотой. Александр рассказывал, что тогда отметил свой день рождения в столице Аляски, городке Джуно. И во время его празднования одна девушка принесла торт, а музыкант решил ее напугать. Выпрыгнул из-за угла, что-то крикнул, она испугалась. А вот дальше произошла совершенно непредвиденная ситуация.
«Торт со свечами попал на голову, и у меня вспыхнули волосы. Пожар потушили, но одна стороны головы была опаленной. И это стало поводом для шуток — все называли меня Паленый», - признавался Александр Иванов.
После поездки в Таиланд группа «Рондо» записала новый альбом «Добро пожаловать в рай» в студии Аллы Пугачевой.
В 1996 году группа отметила свое десятилетие выпуском «Лучшие баллады «Рондо», куда вошли десять песен, и праздничным концертом с участием друзей музыкантов - группы «Парк Горького» – в Московском дворце молодежи.
В 2003 году вместе с музыкантами «Рондо» Александр записал диск «Кода», который на первый взгляд поставил точку в истории коллектива. Но на самом же деле это было многоточие.
В 2019 году группа встретила 35-летие масштабным сольным концертом с участием Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Валерия Сюткина, групп «А-студио» и «Город 312», а также певца Эмина. Ведущим вечера стал Дмитрий Губерниев.
Группа выступает на концертных площадках и сейчас. А в конце января 2021 года Александр Иванов на своем YouTube - канале выложил песню «Стрелой», которая вошла в новый ностальгический альбом «Рондо».
И иногда певец делится своими воспоминаниями с поклонниками, например, в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказывал, как в свое время хулиганили рок-н-ролльщики. Мол, выброшенные телевизоры из гостиничных номеров были лишь самой невинной шалостью из всех возможных.
Александр Иванов с группой «Рондо». Фото: Global Look Press
«Плеснем водой на стену в гостинице, а потом вызываем администратора и охранника снизу: «Ой, смотрите, у нас протекает». А в это время кто-то из музыкантов проводит в гостиницу целую ватагу девчонок, - вспоминал Александр Иванов. - Прятали поклонниц в шкафах, на простынях связанных затаскивали через окно. Чего только не творили по молодости».
Сольная карьера. Хиты «Боже, какой пустяк» и «Московская осень»
Сольная карьера Александра стартовала весьма удачно. В 1997 году он получил «Золотой граммофон» за песню «Боже, какой пустяк», мгновенно ставшую хитом. Эту композицию написал Сергей Трофимов еще в 1989 году и посвятил своему другу, описав мысли человека, считающего себя нереализованным, но который боится что-то менять в этой жизни.
Но долгое время песня «лежала на полке», пока Трофимов не познакомился с Александром Ивановым и не начал с ним сотрудничать. Благодаря этому тандему произведение обрело шанс на счастливую жизнь.
Кстати, на эту песню был снят клип, в котором приняли участие тогдашняя жена Александра Елена и его дочь Карина. Кстати, в 2014 году песня обрела второе дыхание, когда на проекте «Голос» ее исполнил певец Ярослав Дронов, ныне известный как SHAMAN.
Также в 1997 году Александр Иванов выпустил первый сольный альбом «Грешной души печаль», куда вошли песни «Ночь» и «Я постелю тебе под ноги небо», которые полюбились постсоветской аудитории. Кстати, песня про «Небо» была также написана Сергеем Трофимовым.
В 2000 году Александр записал новый альбом «Когда вырастут крылья», куда вошел еще один хит Трофимова «Моя неласковая Русь», впоследствии музыканты практически перестали сотрудничать, по одной из версий – не сошлись в финансовых вопросах.
На диске также можно увидеть песни Михаила Шелега «Мой светлый ангел», «Московская осень», «Дом хрустальный», «Над колокольнями», кавер-версию группы «Лотос» «Счастье на двоих».
Кадр из клипа «Московская осень»
Можно сказать, что «Московская осень» - визитная карточка Александра Иванова. Эту песню питерский шансонье Михаил Шелег написал вскоре после того, как переехал в Москву в 1995 году. И пока ждал в гости на день рождения столичных друзей, набросал мелодию и текст, в котором отразилось его настроение, связанное с одиночеством и хандрой в новом городе.
Композиция понравилась товарищам Михаила. И они стали думать и гадать, кому бы предложить ее для исполнения. Первоначально выбор пал на Влада Сташевского, но он сослался на то, что просто не выучит столько текста.
В итоге через несколько лет «осенняя песня» досталась Александру Иванову и идеально подошла ему по манере исполнения. Кстати, время от времени композицию о том, как: «Дождь моросить устал, а кот прошмыгнул в подвал» исполняет и сам Михаил Шелег.
Александр Иванов. Фото: Global Look Press
В 2005 году Александр Иванов основал звукозаписывающий лейбл A&I. В 2006-м представил новый альбом «Пассажир», на котором можно было услышать песни «Мечты», «Она блефует», «ПМЖ», «День рожденья», «Пятая авеню». В 2008-м был выпущен диск «Неформат», в 2011-м – альбом «Это был я», далее последовали сборники «Пространство» и Drive. В 2015 году состоялась премьера сингла «В облаках у водопада».
В 2017 году на свет появился альбом «Этой весной», а в 2021 году был выпущен диск «Там», куда вошло более 20 композиций.
Участие в телепроекте «Перепой звезду»
Периодически Александр Иванов принимает участие и в телепроектах. Так, например, недавно он участвовал в шоу Первого канала «Перепой звезду». Фишка программы заключается в том, что представители рядовых профессий поют в дуэте вместе с известными артистами. И жюри должно решить, кому же из этого необычного тандема отдать свой голос.
Кадр из программы «Перепой звезду». Фото: Первый канал
Интересно, что участник видит певца только в конце своего выступления. И его реакция на это появление может быть самой неожиданной.
Первая жена Елена и дочь Карина
Первая жена Александра Иванова – Елена, по образованию – балетмейстер. В 1987 году пара женилась, а через год у них родилась дочь Карина. Ныне Карина Иванова – выпускница актерского факультета РАТИ и победительница конкурса красоты «Мисс Москва». Сейчас она снимается в кино и работает за границей.
Карина Иванова. Фото: соцсети
Вторая жена Светлана Федоровская и дети
В 2007 году супруги развелись, а уже в 2008-м певец женился на Светлане Федоровской. Интересно, что своих детей пара назвала в честь друг друга. В 2009 году на свет появился сын Александр, а в 2015-м – дочь Светлана. Дети звездной пары мечтают о творческих профессиях. Так, Саша хочет стать режиссером, а Света грезит о карьере актрисы.
Александр Иванов с женой Светланой и сыном Сашей. Фото: соцсети
В интервью несколько лет назад Светлана шутила, что ее до сих пор называют молодой женой Александра Иванова, хотя на тот момент женщине уже было 42 года. Мол, при таком определении она не зря выбрала род занятий – косметологию.
По признанию Светланы, к фанаткам артиста она не ревнует, объясняя, что Александр Иванов хоть и дамский угодник, но между ними царят понимание и доверие.
Александр Иванов с женой Светланой. Фото: Global Look Press
«Да, я у Саши не первая, но надеюсь, что последняя», - резюмировала Светлана.
Рост и вес
Рост Александра Иванова - 186 сантиметров, вес - 91 килограмм.
Александр Иванов сейчас
12 октября состоялась премьера трека Александра Иванова и Ники Тоники «Значимый другой». А 2 ноября на сцене Дворца культуры «Октябрьский» в Подольске состоится сольный концерт Александра и группы «Рондо».
Александр Иванов. Фото: Global Look Press
Так что исполнитель хита «Московская осень» - в строю при любой погоде и обстоятельствах!