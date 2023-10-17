«Московская осень» Александра Иванова: как певец хулиганил в юности, и почему его не ревнует жена

Сейчас на улицах столицы воцарились пейзажи, описанные в строчках песни Александра Иванова «Московская осень»: «Осень пришла в Москву. Дождь придавил листву. Башней тучу проткнув, моет «Останкино».

Впрочем, не только «Останкино», но и другие достопримечательности Белокаменной. Песня в исполнении Александра Иванова стала своеобразным гимном всех сентиментальных романтиков, находящих очарование даже в слякоти на улице.

А о том, как появилась эта композиция, как романтик Иванов хулиганил в бурной юности, и почему жена не ревнует его к поклонницам – в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Александр Иванов родился 3 марта 1961 года в Москве. Поскольку мальчик часто болел, его отец решил закалять его, приобщал к спорту. Поэтому в детстве Александр играл в футбол, бегал, ходил на лыжах, во втором классе занимался самбо, в пятом – дзюдо и даже получил черный пояс по этому виду спорта.