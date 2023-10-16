Зачем бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова скрыла свой возраст — муж Марии Зубковой узнал об этом через год отношений

Юные годы

Марина Банкова, которая широко известная под именем Марии Зубковой, родилась 24 марта 1985 года в Омске. Родители девушки развелись, когда она была подростком. С 14 лет они с братом и мамой живут в Москве. С отцом девушка поддерживала хорошие отношения.

После школы Мария поступила в академию МВД. В детстве увлекалась теннисом, даже стала мастером спорта.