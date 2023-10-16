Зачем бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова скрыла свой возраст — муж Марии Зубковой узнал об этом через год отношений

Юные годы
Марина Банкова, которая широко известная под именем Марии Зубковой, родилась 24 марта 1985 года в Омске. Родители девушки развелись, когда она была подростком. С 14 лет они с братом и мамой живут в Москве. С отцом девушка поддерживала хорошие отношения.
После школы Мария поступила в академию МВД. В детстве увлекалась теннисом, даже стала мастером спорта.
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова. Фото: социальные сети
Карьера
Экс-жена «рыжего Иванушки» работала моделью и актрисой. Снялась в эпизодах фильмов «Москва.Ру», «Любовь-морковь – 3», «Соблазнить неудачника».
Мария успела попробовать себя в роли телеведущей на канале «Твой дом», а также работала пиар-менеджером у теннисистки Светланы Кузнецовой.
Позже звездная бизнесвумен открыла в Москве салон красоты.
Актриса, телеведущая Мария Зубкова. Фото: социальные сети
Брак с Андреем Григорьевым-Апполоновым
В 2002 году Мария познакомилась с певцом Андреем Григорьевым-Апполоновым. Ей тогда было всего 17, но она «прибавила» себе пару лет. Андрей узнал об истинном возрасте возлюбленной только через год их отношений.
Сначала Банкова и Григорьев-Апполонов жили, не расписываясь. В гражданском браке, в конце 2003 года, у пары родился первый сын — Иван. Весной 2008 года на свет появился еще один мальчик — Артемий.
Мария Зубкова с семьей. Фото: социальные сети
Только несколько месяцев спустя, осенью 2008 года, Мария официально стала Григорьевой-Апполоновой.
Оба сына звездной пары увлекались хоккеем. Мария всю себя посвятила воспитанию детей. В свободное время занималась верховой ездой.
Мария Зубкова и Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: социальные сети
Брак Григорьевых-Апполоновых продлился до 2019 года.
Мария и Андрей Зубковы
Несмотря на замужество Марии, они с Андреем Зубковым начали общаться еще в 2018 году. В 2019 году их отношениям больше ничего не мешало — брак Марии и рыжего из «Иванушек» был расторгнут.
Через несколько месяцев, в декабре 2019 года, Мария вышла замуж за своего избранника, который младше ее на 6 лет. А уже в январе 2020-го у них родился сын Александр.
Мария Зубкова и ее муж-баскетболист. Фото: социальные сети
В качестве подарка Мария получила от своего супруга красный Porsche, стоимость которого составляет около 15 млн рублей.
Мария Зубкова с Андреем Зубковым на фоне нового автомобиля. Фото: социальные сети
С бывшим супругом Зубкова поддерживает дружеские отношения. Сам Григорьев-Апполонов рад за Марию. Он принимает участие в воспитании своих детей и считает, что за долгие годы брака они с экс-женой стали как брат с сестрой.
В 2020 году рыжий из «Иванушек» отметил юбилей, ему исполнилось 50 лет. По этому поводу Борис Корчевников посвятил биографии Андрея целых два выпуска. Там Мария поделилась причиной расставания с бывшим мужем. Дело в том, что они оба устали от отношений, почти не пересекались дома, их страсть давно поглотил быт. Расставание отмечали в ресторане.
В начале 2021 года Зубкова подтвердила статус многодетной мамы. Четвертого сына назвали Михаилом.
Мария Зубкова с мужем и сыновьями. Фото: социальные сети
Мария Зубкова сейчас
В настоящее время Мария с семьей живет в элитном подмосковном коттеджном поселке Риита. Ее муж играет за санкт-петербургский «Зенит».
Мария активно ведет соцсети, где часто публикует свои семейные фото. В своем блоге она открыто и часто демонстрирует любовь к родным и супругу.
В постах Зубковой появляется и Андрей Григорьев-Апполонов. В 2022 году их старший сын Иван окончил Международную Кембриджскую школу, филиал в «Сколково». На праздновании выпускного присутствовали оба родителя.