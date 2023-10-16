Устраивала настоящее шоу на «Дом-2»: что связывает Екатерину Токареву с Венцеславом Венгржановским

Екатерина Токарева захотела построить любовь с Венцеславом Венгржановским в рамках реалити-шоу. В итоге их странный союз на «Доме-2» поднял рейтинги и приковал зрителей к телеэкранам.

Детство и юность

Екатерина Токарева родилась 28 февраля 1989 года в Ростове-на-Дону. В Сети есть информация, что мама Кати умерла при родах.

Токареву воспитывала другая жена ее отца. У Екатерины выстроились хорошие взаимоотношения с мачехой. А вот папе Токарева постоянно показывала свой непростой характер.