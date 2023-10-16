Устраивала настоящее шоу на «Дом-2»: что связывает Екатерину Токареву с Венцеславом Венгржановским

Екатерина Токарева захотела построить любовь с Венцеславом Венгржановским в рамках реалити-шоу. В итоге их странный союз на «Доме-2» поднял рейтинги и приковал зрителей к телеэкранам.
Детство и юность
Екатерина Токарева родилась 28 февраля 1989 года в Ростове-на-Дону. В Сети есть информация, что мама Кати умерла при родах.
Токареву воспитывала другая жена ее отца. У Екатерины выстроились хорошие взаимоотношения с мачехой. А вот папе Токарева постоянно показывала свой непростой характер.
Екатерина Токарева в молодости. Фото: соцсети
Своенравная Катя не слушалась взрослых. Даже замуж она вышла рано, хотя ее просили этого не делать. К слову, брак быстро распался. О первом муже Екатерины ничего неизвестно.
После школы Екатерина Токарева поступила в Южный федеральный университет. В 2013 году она стала дипломированным юристом.
«Дом-2»
В реалити-шоу Екатерина Токарева оказалась после знакомства с Венцеславом Венгржановским. Вначале пара просто общалась по телефону. А потом Токарева приняла для себя решение прийти на проект.
Екатерина Токарева с Венцеславом Венгржановским. Фото: соцсети
Екатерина появилась на проекте 21 февраля 2011 года. Токарева сразу объяснила, кто покорил ее сердце. Несмотря на то, что Венцеслав Венгржановский состоял в отношениях с Кристиной Беловой, он вскоре стал бойфрендом новой участницы.
А у Кати и Кристины произошли две драки из-за Венцеслава.
К слову, Екатерина ссорилась не только с соперницами. С возлюбленным у Токаревой тоже было все сложно: потасовки, крики и претензии каждый день. Зато зрители с нетерпением бежали к экранам, чтобы понаблюдать за необычной парой.
Екатерина проверяла чувства Венцеслава с помощью того, что покидала периметр. Избранник Токаревой последовал за ней. Но потом оба участника снова оказались в «Дом-2».
Через некоторое время влюбленные вернулись в «Дом-2».
Несмотря на слухи о связи Екатерины Токаревой с Глебом Клубничкой, Венцеслав Венгржановский сделал своей девушке предложение руки и сердца.
Глеб Клубничка. Фото: соцсети
Мачеха Екатерины отговаривала Токареву от свадьбы. Но в конце декабря 2011 года участники шоу отпраздновали торжество.
А зрителям свадьба понравилась. Они посмеялись над нарядами Екатерины, на голове которой блестела корона. Венцеслав же был в золотом костюме.
На подаренные молодоженам деньги Венцеслав хотел купить квартиру, но Екатерина настояла на покупке новенького Chevrolet Spark.
Венцеслав Венгржановский и Екатерина Токарева. Фото: соцсети
После регистрации брака семейные страсти не утихали. Екатерина шантажировала мужа беременностью. К слову, она оказалась ложной.
После многих ссор Екатерина и Венцеслав решили составить и подписать брачный контракт. Они указали, что каждый из партнеров имеет право на свободные отношения. Все закончилось разводом в рамках шоу.
А в 2012 году в «Доме-2» оказался некий Юрий Слободян, которым увлеклась Екатерина Токарева. И Хотя Венцеслав пытался вернуть бывшую жену, она сошлась с Юрием. И ссоры повторились.
Екатерина и Юрий покинули проект в 2013 году.
Екатерина Токарева и Юрий Слободян. Фото: соцсети
Личная жизнь
В октябре 2013 года Екатерина и Юрий официально расписались, а через пару лет они еще и обвенчались в церкви.
Екатерина Токарева с сыном. Фото: соцсети
Вместе с мужем Екатерина переехала в Польшу. И в июле 2022 года Токарева родила сына в одном из польских роддомов.