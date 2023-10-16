Одна из немногих нашла реальную любовь на проекте «Дом-2»: чем запомнилась зрителям Анастасия Бигрина

«Дом-2»

Анастасия появилась на проекте «Дом-2» в июле 2021 года. Девушка не скрывала, что пришла построить отношения с Саймоном Марданшиным. Но Саймон покинул проект через день после приезда Анастасии.

Так Бигрина потеряла свои шансы на создание пары с понравившимся ей участником. А еще девушку невзлюбила Кристина Бухынбалтэ. Потому что Анастасия Бигрина попыталась увести у нее Евгения Ромашова.