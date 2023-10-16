Одна из немногих нашла реальную любовь на проекте «Дом-2»: чем запомнилась зрителям Анастасия Бигрина

Анастасия Бигрина стала одной из скандальных персон в реалити-шоу о любви и отношениях.
Детство и юность
Анастасия Бигрина родилась 14 мая 1999 года в Кирово-Чепецке — административном центре Кировской области. В детстве Настя занималась легкой атлетикой.
В 2019 году Бигрина окончила колледж с красным дипломом по специальности «Преподаватель физической культуры».
Еще у Анастасии есть сестра-близнец Елизавета.
Анастасия Бигрина с сестрой. Фото: соцсети
«Дом-2»
Анастасия появилась на проекте «Дом-2» в июле 2021 года. Девушка не скрывала, что пришла построить отношения с Саймоном Марданшиным. Но Саймон покинул проект через день после приезда Анастасии.
Так Бигрина потеряла свои шансы на создание пары с понравившимся ей участником. А еще девушку невзлюбила Кристина Бухынбалтэ. Потому что Анастасия Бигрина попыталась увести у нее Евгения Ромашова.
Саймон Марданшин, Кристина Бухынбалтэ, Евгений Ромашов. Фото: соцсети
Кристина решила наказать разлучницу. Она подстроила так, что Анастасия показалась другим участникам легкодоступной девушкой с развязным поведением.
Чуть позже Анастасия Бигрина вновь дала повод усомниться в своем воспитании. Она провела ночь в отеле без камер вместе с Полиной Малининой, Аленой Опенченко и Глебом Жемчуговым.
Но сама Анастасия не соглашалась с обвинениями.
Анастасия Бигрина на проекте «Дом-2». Фото: соцсети
А позже одна из участниц «Дома-2» Анна Брянская приревновала своего возлюбленного Алексея Адеева к Анастасии Бигриной. Поскольку тот флиртовал с блондинкой.
Именно поэтому Анна Брянская заявила, что у Анастасии Бигриной была близость с Глебом Жемчуговым.
Глеб Жемчугов. Фото: соцсети
Участники «Дома-2» оказались настроены против новенькой Насти. А фанаты Анастасии Роинашвили и Кристины Бухынбалтэ стали обсуждать в Сети Жемчугова и Бигрину.
А в конце августа того же года стало известно, что Анастасия Бигрина, как и другая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель, подрабатывала вебкам-моделью. И так у Анастасии появилось еще больше хейтеров.
Сама Бигрина не смогла отрицать свое прошлое. Она призналась, что жалеет о таком опыте. И на проекте девушка оказалась, чтобы забыть свои ошибки.
Алена Рапунцель. Фото: соцсети
Личная жизнь
В итоге Анастасия Бигрина, как и хотела, нашла свою любовь на проекте «Дом-2». Она вышла замуж за Евгения Ромашова.
Свадьба участников реалити-шоу состоялась 25 июля 2022 года. После свадьбы пара приняла решение уйти из «Дома-2».
Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина. Фото: соцсети
Жизнь на Бали
Анастасия и Евгений отдыхали в Бангкоке, а на Бали пара хотела обвенчаться.
Но билеты Ромашова и Бигриной оказались поддельными. Двое суток молодоженов продержали в неизвестном помещении. А после без паспортов и с охраной их сопроводили в Бангкок.
Анастасия Бигрина и Евгений Ромашов на Бали. Фото: соцсети
В Бангкоке пару заставили купить билеты в Россию. У них не было официальной депортации. Однако Бигриной и Ромашову запретили въезд в Индонезию.