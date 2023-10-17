Соседов назвал желание Галкина* сбежать из Израиля «конвульсиями»: «Может откупиться»

Телеведущий, журналист Сергей Соседов мало интересуется жизнью бывших соотечественников за границей, и не уверен, что гастроли спасут Галкина* от возможного призыва на службу.

«Я не знаю точно, у них в Израиле своя система призыва. Там же и женщины служат. Я думаю, что Галкина* могут призвать, если он гражданин этой страны. Но они его могут найти, где угодно. Он же не сможет все время где-то скитаться, он же будет приезжать в Израиль».

Сергей Соседов добавил, что юморист может найти и другие способы избежать призыва.

«Денег у них навалом. Он может откупиться, с его-то деньгами. Могут быть разные варианты. Там много очень высококлассных специалистов, врачей, айтишников - бывших соотечественников, что всех что ли тотально забирают? Кто-то должен выполнять и работу».

Но особенно о судьбе Галкина* на бывшей родине никто не беспокоится. Сергей Соседов добавил, что вообще ему эта ситуация безразлична:

«Мне совершенно это неинтересно, абсолютно, мне наплевать на них. Их время ушло. Это теперь будут конвульсии, метания. Куда он там едет, кому он там сдался, кто на него ходит - мне фиолетово».

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.