Хотела в «ВИА Гру», а оказалась в группе «Фабрика»: как складывалась карьера Александры Поповой

Эта певица заменила известную исполнительницу Сати Казанову в группе «Фабрика». При этом Александру Попову сравнивают сразу с двумя актрисами. Общественность уверена, что внешне артистка похожа на Оливию Уайлд и Ларису Гузееву.
Детство и юность
Александра Попова родилась 28 июня 1991 года. Место рождения девушки – Красный Луч, Украина.
У Саши есть старшая сестра, которая занималась вокалом. На одном из выступлений родственницы Попова спела сама. И так началась музыкальная карьера Александры.
В детстве мама Саши Поповой возила дочь по разным вокальным конкурсам и концертам. Помимо побед на состязаниях по пению, Саша отлично училась школе.
Вот только в возрасте 12 лет Саша лишилась матери. Дальше все победы Попова посвящала именно родительнице.
Александра Попова в детстве, с папой и мама артистки. Фото: соцсети
Будучи подростком, Александра пропагандировала здоровый образ жизни, пела и участвовала в конкурсах. А после школы Саша Попова отучилась на стоматолога.
Музыкальная карьера
После университета Александра решила выйти на большую сцену и для этого она попробовала свои силы в шоу «Хочу в ВИА Гру», организатором которого был Константин Меладзе.
На первом этапе конкурса Попова исполнила песню группы «Бумбокс» – «Вахтерам». Ее сразу заметили члены жюри.
Александра Попова во время выступления в шоу «Хочу в ВИА Гру»
Александра дошла до финального этапа. Но победу певица не получила.
Позже продюсер Игорь Матвиенко стал искать себе третью солистку на место Кати Ли, которая не смогла заменить Сати Казанову. И Александра Попова идеально подошла для коллектива. Она была юной певицей с яркой внешностью, средним ростом и изящной фигурой.
Катя Ли и Сати Казанова. Фото: Global Look Press
Саша Попова добилась своего: она стала записывать песни и выступать в составе группы «Фабрика». Фото девушки появлялись на страницах модных журналов, а клипы с ее участием показывали на всех музыкальных каналах страны.
Ирина Тонева, Саша Савельева и Александра Попова. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Когда Саша переехала в Москву и стала выступать в составе «Фабрики», ее молодой человек последовал за ней из Донецка.
Их роман длился пять лет, а потом Александра появилась на программе «Давай поженимся». Во время шоу она остановила выбор на 43-летнем французе, учителе физкультуры.
Сейчас Попова не раскрывает подробности личной жизни.
Избранник Александры Поповой. Фото: кадр программы «Давай поженимся»
К слову, в последнее время у Саши началась сольная музыкальная карьера. Также в своих социальных сетях Александра Попова показывает, как придерживается правильного питания и занимается спортом.