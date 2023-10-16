Хотела в «ВИА Гру», а оказалась в группе «Фабрика»: как складывалась карьера Александры Поповой

Эта певица заменила известную исполнительницу Сати Казанову в группе «Фабрика». При этом Александру Попову сравнивают сразу с двумя актрисами. Общественность уверена, что внешне артистка похожа на Оливию Уайлд и Ларису Гузееву.

Детство и юность

Александра Попова родилась 28 июня 1991 года. Место рождения девушки – Красный Луч, Украина.

У Саши есть старшая сестра, которая занималась вокалом. На одном из выступлений родственницы Попова спела сама. И так началась музыкальная карьера Александры.

В детстве мама Саши Поповой возила дочь по разным вокальным конкурсам и концертам. Помимо побед на состязаниях по пению, Саша отлично училась школе.

Вот только в возрасте 12 лет Саша лишилась матери. Дальше все победы Попова посвящала именно родительнице.