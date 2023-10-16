Красота — его рук дело: жизнь и карьера звездного визажиста Юрия Столярова

Детство и юность
Юрий Столяров родился 13 августа 1978 года на полуострове Крым в Керчи. Окончил среднюю школу в родном городе и переехал в Москву.
В столице поступил в Московский государственный институт культуры на факультет массмедиа и рекламы.
Столяров интересовался макияжем со школьных лет, но в то время такое увлечение мужчины осуждали. Однако, получая высшее образование, Юрий понял, что его призвание делать женщин красивыми. Когда получил диплом, не стал работать по новой профессии, а погрузился в индустрию красоты.
Визажист Юрий Столяров. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Личная жизнь визажиста всегда вызывала обсуждение, поскольку о ней было мало что известно. Некоторое время предполагалось, что у него связь с коллегой по работе Юлией Барановской. В сети неоднократно появлялись их совместные фото.
Но на самом деле Столяров женат и воспитывает дочь.
Юрий Столяров и Клава Кока. Фото: социальные сети
Карьера
Юрий накопил немалый опыт в сфере красоты. В 2007 году его талант оценили в компании Maybelline New York. Он стал представителем бренда в России и занимался его продвижением на рынке. У эксперта появилась возможность обучаться у опытных мастеров индустрии красоты.
Мейкапер Юрий Столяров на съемке «Модного приговора». Фото: социальные сети
Посещая многочисленные мастер-классы, обладая тонким художественным вкусом, чувством цвета и стиля, умение учитывать анатомию лица, совсем скоро Столяров стал одним из лучших специалистов в бьюти-сфере.
В 2011 году он выступал в качестве главного визажиста Недели моды в Москве. Но Юрий не считал это верхом карьерного роста и продолжил повышать свою квалификацию в столицах моды: Париже, Нью-Йорке и Милане.
Юрий Столяров и Даша Гаузер на финале конкурса красоты Мисс BaByliss в Париже. Фото: Global Look Press
Широкой публике Столяров стал известен благодаря участию в популярных ТВ-шоу. Он выступал экспертом по макияжу в «Модном приговоре», «Золушка: перезагрузка», «Макияж в большом городе» и другие.
По концепции программ профессиональная команда создавала для женщин, потерявших радость в жизни, новый образ, в том числе подбирала макияж, чем собственно занимался сам Столяров. Он не только совершал волшебное превращение на экране, но также давал советы, как подчеркнуть лучшие стороны своей внешности и как ухаживать за собой в дальнейшем.
Гуру макияжа Юрий Столяров и Наталья Ионова на съемках. Фото: социальные сети
Юрий знает, как легко с помощью декоративной косметики создать повседневный образ, правильно подобрать вечерний макияж. Своими знаниями Столяров охотно делится в своих Youtube-роликах.
При этом советы визажиста стали популярны не только у обывателей. В 2016 году Юрий Столяров провел показательное обучение для учащихся Высшей школы кино и телевидения. Со своими мастер-классами представитель Maybelline New York гастролирует по городам России.
У Столярова делают макияж и звезды российского шоу-бизнеса такие, как Валерия, Елена Темникова и другие.
Юрий Столяров на церемонии вручения премии Alusso Event Awards 2021 в Golden Palace. Фото: Global Look Press
Увлечения
В свободное от работы время мейкапер любит путешествовать.
Также Столяров занимается экстремальными видами спорта. Он уже дважды прыгал с парашюта, о чем делился со своими подписчиками в соцсетях.
Юрий Столяров в путешествии. Фото: социальные сети
Юрий Столяров в настоящее время
В период пандемии, в начале 2020 года, гуру красоты открыл Академию макияжа Юрия Столярова в онлайн-формате. Здесь начинающие мастера могут получить знания в бьюти-сфере, познакомиться с тонкостями визажа, а профессионалы усовершенствовать свои навыки.
Юрий Столяров и его коллега Евгений Седой. Фото: социальные сети
Также Столяров продолжает участие в телешоу «Перезагрузка (2-й сезон)» и выступает в качестве эксперта на портале Makeup.ru.