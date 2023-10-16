Красота — его рук дело: жизнь и карьера звездного визажиста Юрия Столярова

Детство и юность

Юрий Столяров родился 13 августа 1978 года на полуострове Крым в Керчи. Окончил среднюю школу в родном городе и переехал в Москву.

В столице поступил в Московский государственный институт культуры на факультет массмедиа и рекламы.

Столяров интересовался макияжем со школьных лет, но в то время такое увлечение мужчины осуждали. Однако, получая высшее образование, Юрий понял, что его призвание делать женщин красивыми. Когда получил диплом, не стал работать по новой профессии, а погрузился в индустрию красоты.