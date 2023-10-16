Его стихия — радио: кто такой Максим Привалов и почему ему приписывают романы с первыми красавицами шоу-бизнеса

Максим Привалов. Фото: Global Look Press 

40-летний ведущий легко покорил столицу благодаря бархатному голосу и харизме.

Этого телеведущего подозревали в романе с Юлией Барановской. Однако Максим Привалов не раскрывает карты, в кого он влюбляется.

Детство и юность 

Максим Привалов родился 17 июля 1983 года в Калининграде. 

Когда Максим Привалов был еще мальчиком, его отец работал военным строителем. Именно поэтому семья Приваловых переехала вначале в Тулу, а затем в Ярославль, где Максим пошел в первый класс.

Одновременно Привалов стал посещать художественную школу. После окончания среднего общеобразовательного учреждения Максим Привалов поступил на театральный факультет в ЯГТИ. Он выбрал специальность «Драматический театр и кино».

Максим Привалов с родителями в детстве. Фото: соцсети 

На третьем курсе Максим Привалов решил, что его карьера будет связана с радио. Но потом будущая знаменитость стал работать и на телевидении. А с переездом в Москву Максим Привалов пробовал сниматься в кино.

Личная жизнь 

Брутальному ведущему часто приписывали романы с разными артистками и другими красавицами. Однако сам Привалов не желает делиться личной жизнью. Хотя социальные сети Максим ведет.

Максим Привалов на работе и дома. Фото: соцсети 

Карьера

Максим Привалов в начале нулевых решить покорять столицу. К слову, у него получилось. С 2006 по 2019 он работал на Love Radio.

В 2015 году Максим Привалов вместе с певицей Еленой Темниковой стал ведущим вечернего шоу «Пара напрокат».

А потом Елену Темникову сменила Кристина Граник. В прямом эфире они разговаривали об отношениях, браке и семье. А еще Максим Привалов вел программы «Мечтаю познакомиться» и Big Love Chart.

Также Максим Привалов был ответственным за Big Love Show вместе с исполнительницами Анной СедоковойОльгой Бузовой, Глюкозой.

А в 2017 году Максим Привалов стал работать на НТВ и вести программу «Деловое утро». К этому времени у Привалова был опыт работы на ТНТ, «Культуре», «Муз-ТВ», MTV, «Столице» и «Мире». Летом 2018 года Привалов оказался ведущим программы «Стол заказов» «Русского радио».

Максим Привалов в роли ведущего в финале национального конкурса «Мисс Россия 2019». Фото: Global Look Press 

Максим Привалов сейчас

В 2019 году на «Русском радио» появилось новое шоу «Пятница с Юлией Барановской». Заменой Олегу Верещагину стал Максим Привалов. И еще Максим Привалов оставался ведущим «Делового утра на НТВ» и вести «Стол заказов».

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