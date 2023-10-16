Его стихия — радио: кто такой Максим Привалов и почему ему приписывают романы с первыми красавицами шоу-бизнеса

Этого телеведущего подозревали в романе с Юлией Барановской. Однако Максим Привалов не раскрывает карты, в кого он влюбляется.

Детство и юность

Максим Привалов родился 17 июля 1983 года в Калининграде.

Когда Максим Привалов был еще мальчиком, его отец работал военным строителем. Именно поэтому семья Приваловых переехала вначале в Тулу, а затем в Ярославль, где Максим пошел в первый класс.

Одновременно Привалов стал посещать художественную школу. После окончания среднего общеобразовательного учреждения Максим Привалов поступил на театральный факультет в ЯГТИ. Он выбрал специальность «Драматический театр и кино».