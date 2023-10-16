Его стихия — радио: кто такой Максим Привалов и почему ему приписывают романы с первыми красавицами шоу-бизнеса

Этого телеведущего подозревали в романе с Юлией Барановской. Однако Максим Привалов не раскрывает карты, в кого он влюбляется.
Детство и юность
Максим Привалов родился 17 июля 1983 года в Калининграде.
Когда Максим Привалов был еще мальчиком, его отец работал военным строителем. Именно поэтому семья Приваловых переехала вначале в Тулу, а затем в Ярославль, где Максим пошел в первый класс.
Одновременно Привалов стал посещать художественную школу. После окончания среднего общеобразовательного учреждения Максим Привалов поступил на театральный факультет в ЯГТИ. Он выбрал специальность «Драматический театр и кино».
Максим Привалов с родителями в детстве. Фото: соцсети
На третьем курсе Максим Привалов решил, что его карьера будет связана с радио. Но потом будущая знаменитость стал работать и на телевидении. А с переездом в Москву Максим Привалов пробовал сниматься в кино.
Личная жизнь
Брутальному ведущему часто приписывали романы с разными артистками и другими красавицами. Однако сам Привалов не желает делиться личной жизнью. Хотя социальные сети Максим ведет.
Максим Привалов на работе и дома. Фото: соцсети
Карьера
Максим Привалов в начале нулевых решить покорять столицу. К слову, у него получилось. С 2006 по 2019 он работал на Love Radio.
В 2015 году Максим Привалов вместе с певицей Еленой Темниковой стал ведущим вечернего шоу «Пара напрокат».
А потом Елену Темникову сменила Кристина Граник. В прямом эфире они разговаривали об отношениях, браке и семье. А еще Максим Привалов вел программы «Мечтаю познакомиться» и Big Love Chart.
Также Максим Привалов был ответственным за Big Love Show вместе с исполнительницами Анной Седоковой, Ольгой Бузовой, Глюкозой.
А в 2017 году Максим Привалов стал работать на НТВ и вести программу «Деловое утро». К этому времени у Привалова был опыт работы на ТНТ, «Культуре», «Муз-ТВ», MTV, «Столице» и «Мире». Летом 2018 года Привалов оказался ведущим программы «Стол заказов» «Русского радио».
Максим Привалов в роли ведущего в финале национального конкурса «Мисс Россия 2019». Фото: Global Look Press
Максим Привалов сейчас
В 2019 году на «Русском радио» появилось новое шоу «Пятница с Юлией Барановской». Заменой Олегу Верещагину стал Максим Привалов. И еще Максим Привалов оставался ведущим «Делового утра на НТВ» и вести «Стол заказов».