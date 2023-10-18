Сергей Безруков влюбился в женщину, которая командовала им на работе

Сергей Безруков - художественный руководитель Московского Губернского театра и преподаватель - заведует мастерской на актерском факультете ВГИКа. Но большинство знает его по ролям в кино. Новые фильмы и сериалы с участием актера выходят один за другим. Например, прямо сейчас на Первом канале завершается показ ретродетектива «Бизон: Дело манекенщицы».

В последние годы Сергей Витальевич с удовольствием появляется и в режиссерских работах своей жены Анны Матисон: «Заповедник», «Папы»; скоро выйдет «Плевако», где Безруков играет знаменитого адвоката XIX века.

Познакомились Сергей и Анна на работе в 2015 году. Матисон тогда снимала мелодраму «Млечный путь» по собственному сценарию. Планировалось, что главную мужскую роль исполнит Константин Хабенский, но не сложилось.

Сценарий отправили Сергею Безрукову - он им проникся и согласился играть. К тому моменту Безруков уже расстался и разъехался с первой женой Ириной, с которой жил с 2000 по 2014 год. Сейчас Ирина Безрукова продолжает работать с бывшим мужем в театре.

Одной из первых за началом романа на съемочной площадке «Млечного пути» наблюдала исполнительница главной женской роли Марина Александрова. Актриса в фильме «Сергей Безруков. С чистого листа» рассказывала, как зарождался роман: «Мне это больше было видно по Ане, потому что женщина женщину лучше поймет. Чувствовалась их симпатия и то, как Сергей внимателен к ее словам и смотрит на нее с восхищением».

Анна и Сергей женаты уже 7 лет, в этом году пара обвенчалась. У пары растут трое детей: Мария (7 лет), Степан (скоро исполнится 5 лет) и Василий (2 года).