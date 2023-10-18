Сергей Безруков влюбился в женщину, которая командовала им на работе

18 октября Сергей Безруков отмечает 50-й день рождения. Он постоянно оказывается на верхушке самых разных рейтингов актерской популярности. «Бригада», «Участок», «Есенин», «Матч», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Обитель», «Нюрнберг» - на экране Безрукова видел каждый. «Телепрограмма» рассказывает о том, что обычно остается за кадром - о личной жизни юбиляра-счастливчика.
Многодетный отец
Сергей Безруков - художественный руководитель Московского Губернского театра и преподаватель - заведует мастерской на актерском факультете ВГИКа. Но большинство знает его по ролям в кино. Новые фильмы и сериалы с участием актера выходят один за другим. Например, прямо сейчас на Первом канале завершается показ ретродетектива «Бизон: Дело манекенщицы».
В последние годы Сергей Витальевич с удовольствием появляется и в режиссерских работах своей жены Анны Матисон: «Заповедник», «Папы»; скоро выйдет «Плевако», где Безруков играет знаменитого адвоката XIX века.
Познакомились Сергей и Анна на работе в 2015 году. Матисон тогда снимала мелодраму «Млечный путь» по собственному сценарию. Планировалось, что главную мужскую роль исполнит Константин Хабенский, но не сложилось.
Сценарий отправили Сергею Безрукову - он им проникся и согласился играть. К тому моменту Безруков уже расстался и разъехался с первой женой Ириной, с которой жил с 2000 по 2014 год. Сейчас Ирина Безрукова продолжает работать с бывшим мужем в театре.
Одной из первых за началом романа на съемочной площадке «Млечного пути» наблюдала исполнительница главной женской роли Марина Александрова. Актриса в фильме «Сергей Безруков. С чистого листа» рассказывала, как зарождался роман: «Мне это больше было видно по Ане, потому что женщина женщину лучше поймет. Чувствовалась их симпатия и то, как Сергей внимателен к ее словам и смотрит на нее с восхищением».
Анна и Сергей женаты уже 7 лет, в этом году пара обвенчалась. У пары растут трое детей: Мария (7 лет), Степан (скоро исполнится 5 лет) и Василий (2 года).
Все свободное время актер проводит с семьей. Фото: личная страница Сергея Безрукова в социальной сети
Кроме того, до встречи с Матисон у Безрукова родились двое детей: Александре сейчас 15, Ивану - 12. Недавно актер подтвердил этот факт: «Да, у меня есть еще дети. И действительно внебрачные. Понимаете, моя жизнь как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней. Это две разные жизни.
Есть моя сегодняшняя жизнь. И есть одна прошлая жизнь, где было разное. Я не снимаю с себя ответственности, содержу своих старших детей с самого рождения, не обижаю их. Это очень важно - не сравнивать и не противопоставлять их друг другу ни в коем случае». Трое младших детей Сергея дружат со старшими братом и сестрой.
Сергей Безруков говорит, что теперь он абсолютно счастлив. Актер присутствовал на родах Маши, Степы и Васи. Каждую свободную от работы минуту он проводит с женой и детьми: «С Машей я смотрел знаменитого американского педиатра Харви Карпа и стал настоящим специалистом: убаюкивал дочь буквально за секунду…» Теперь многодетный актер уже опытный отец.
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Семья домоседов
Родители Наталья Михайловна и Виталий Сергеевич назвали сына в честь любимого поэта - Сергея Есенина. Фото: личная страница Сергея Безрукова в социальной сети
Сергей Безруков остается с нами еще и в рекламных паузах - гонорары за такие съемки у артистов первого эшелона измеряются суммами с шестью нулями. Актер признавался, что на рекламу стал вынужденно соглашаться только пару лет назад - купил квартиру в ипотеку на 20 лет, а дополнительные гонорары позволяли вносить досрочные платежи.
Просторная квартира расположена в новом ЖК в престижном районе столицы. Рядом школа, куда Сергей и Анна 1 сентября отвели Машу в первый класс.
Летом и в выходные семья отдыхает на подмосковной даче: там у них сад и огород. В пандемию у семьи появился даже курятник. Во время вынужденного простоя актер без дела не сидел: «Сажал картошку, опрыскивал яблони. Свое дело сделали корни: мои родители - крестьяне по происхождению, они умеют и любят работать на земле. И у моей жены в Иркутске был свой огород, она тоже любит работать на земле. А детям какое веселье!»
Супруги - люди очень домашние: не любят светские мероприятия, ужинать любят у себя, а не в ресторанах. Есть няня, которая помогает супругам с детьми, когда родители работают. По словам Сергея, они с женой стараются сами развивать детей. Аня занимается с ними английским языком и шахматами, папа - музыкой и шашками.
«Моя Аня потрясающе готовит, и я каждый раз с собой борюсь, когда вижу все эти невозможные пироги и тортики, - рассказывает актер. - Аня - прекрасный пример для Маши: она и сценарист, и режиссер, и в музыке замечательно разбирается, много читает». А сам Безруков - пример для сыновей.
- «Чье сердце бьется громче».
- К юбилею Сергея Безрукова 12+
- Сб., 21 октября/16.10