Как легендарный баскетболист Коби Брайант стал суперзвездой

Кем был Коби Брайант?
Коби Брайант провел свои ранние годы в Италии и присоединился к НБА сразу после окончания средней школы. Бомбардир выиграл пять чемпионатов НБА и награду MVP 2008 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Хотя последующие сезоны были омрачены травмами, в декабре 2014 года он обошел Майкла Джордана и занял третье место в списке лучших бомбардиров НБА за все время.
В 2016 году завершил карьеру, набрав 60 очков в своей последней игре. В 2018 году Брайант получил премию «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол». 26 января 2020 года при крушении вертолета погибли Брайант, его 13-летняя дочь Джиджи и еще семеро человек.
Коби Брайант. 1999 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Коби Бин Брайант родился 23 августа 1978 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Названный в честь города в Японии, Брайант является сыном бывшего игрока НБА Джо «Джеллибина» Брайанта.
В 1984 году, после завершения карьеры в НБА, Брайант-старший увез семью в Италию, где играл в итальянской лиге. Выросший в Италии вместе с двумя старшими сестрами, Шайей и Шарией, Брайант был заядлым игроком как в баскетбол, так и в футбол.
Когда семья вернулась в Филадельфию в 1991 году, Брайант присоединился к баскетбольной команде средней школы Лоуэр-Мерион, четыре года подряд приводя ее к чемпионату штата. Положив глаз на НБА, он также начал тренироваться с «сиксерс».
Хотя Брайант мог похвастаться хорошими оценками и высокими баллами SAT, он решил пойти в НБА прямо из средней школы. Он был выбран «Шарлотт Хорнетс» под общим 13-м номером на драфте НБА 1996 года и впоследствии был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Баскетболист Коби Брайант из «Лос-Анджелес Лейкерс» делает данк против «Лос-Анджелес Клипперс». Фото: Global Look Press
Карьера и статистика в НБА
В своем втором сезоне за «Лейкерс» Брайант был признан игроком стартового состава на матче всех звезд 1998 года, став самой молодой звездой в истории НБА в 19 лет. Затем нападающий объединился с центровым «суперзвезды» Шакилом О'Нилом, выиграв три чемпионата НБА подряд, и был признан лучшей командой всех времен НБА в 2002-2004 годах. Он также подписал многолетние соглашения об одобрении с Adidas, Sprite и другими ведущими спонсорами.
Хотя «Лейкерс» испытывали трудности после ухода О'Нила в 2004 году, Брайант выступил блестяще. В январе 2006 года он набрал 81 очко в матче против «Торонто Рэпторс», что стало вторым по величине показателем за одну игру в истории НБА, и возглавил лигу по количеству забитых мячей в том году и в следующем.
В 2008 году Брайант был назван самым ценным игроком и вывел свою команду в Финал НБА, где они проиграли «Бостон Селтикс». В финале НБА 2009 года «Лейкерс» обыграли «Орландо Мэджик» и выиграли чемпионат. Вскоре после этого Брайант присутствовал на поминальной службе в честь друга и суперзвезды музыки Майкла Джексона. В следующем году «Лейкерс» выиграли свой второй титул подряд, победив «Селтикс».
Брайант играл за олимпийские сборные США 2008 и 2012 годов, завоевав подряд золотые медали вместе с товарищами по команде Кевином Дюрантом, Леброном Джеймсом и Кармело Энтони, среди нескольких других ведущих игроков.
После разрыва Ахиллова сухожилия в апреле 2013 года Брайант упорно трудился, чтобы вернуться на корт, прежде чем сломал колено всего в шести играх сезона 2013-2014. Ветеран «Всех звезд» превзошел Майкла Джордана и занял третье место за все время в списке бомбардиров НБА в декабре 2014 года, но его сезон закончился третий год подряд из-за травмы, когда в январе 2015 года он получил разрыв вращательной манжеты.
Коби Брайант из США наносит удар во время матча предварительного раунда мужского баскетбола между США и Нигерией на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, Великобритания, 2 августа 2012 г. Фото: Global Look Press
Выход на пенсию
Хотя Брайант вернулся как раз к началу сезона НБА 2015-2016, он лично боролся вместе со своими молодыми товарищами по команде «Лейкерс». В ноябре 2015 года он объявил, что завершит карьеру в конце сезона.
«Этот сезон - все, что мне осталось отдать», - написал он на сайте Players ' Tribune. «Мое сердце может выдержать этот стук. Мой разум может справиться с рутиной, но мое тело знает, что пришло время попрощаться».
Объявление вызвало бурную реакцию, особенно со стороны комиссара НБА Адама Сильвера.
«Имея 17 титулов всех звезд НБА, MVP НБА, пять чемпионатов НБА в составе «Лейкерс», две золотые олимпийские медали и неустанную трудовую этику, Коби Брайант является одним из величайших игроков в истории нашей игры», - говорится в заявлении Сильвера. «Независимо от того, соревнуется ли он в финале или делает прыжки после полуночи в пустом спортзале, Коби испытывает безусловную любовь к игре».
13 апреля 2016 года Брайант поразил аншлаговую аудиторию в «Стейплс Центре» и болельщиков по всему миру в последней игре своей карьеры, набрав 60 очков и приведя «Лейкерс» к победе над «Юта Джаз». Это была шестая игра Брайанта с 60 очками в его карьере.
После игры Брайант обратился к собравшимся.
«Я не могу поверить, как быстро пролетели 20 лет», - сказал он. «Это абсолютно безумно... и стоять в центре корта с вами, ребята, моими товарищами по команде позади меня, ценя пройденный нами путь — мы прошли через наши взлеты, прошли через наши падения. Я думаю, что самая важная часть - это то, что мы все оставались вместе на протяжении всего».
Брайанту также отдал дань уважения звездный состав «Лейкер икон», в том числе О'Нил, Фил Джексон, По Газоль, Дерек Фишер, Ламар Одом и Мэджик Джонсон.
«Мы здесь, чтобы отпраздновать величие в течение 20 лет», - сказал Джонсон. «Совершенство в течение 20 лет. Коби Брайант никогда не обманывал игру, никогда не обманывал нас, болельщиков. Он играл из-за травмы, он играл с травмами. И у нас есть пять чемпионских баннеров, подтверждающих это».
Бывшая звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и его семья присутствуют на заседании городского совета Лос-Анджелеса где проводится День Коби Брайанта в честь недавно вышедшего на пенсию игрока, в день, когда ему были присвоены номера на футболке, которые он носил с командой. 24 августа 2016 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Премия «Оскар» за «Дорогой баскетбол»
В ноябре 2015 года Брайант объявил о своем предстоящем уходе из «Лейкерс» стихотворением на сайте Players' Tribune под названием «Дорогой баскетбол». Великий спортсмен вскоре стал искать лучших в других областях, чтобы превратить свою поэму в короткометражный фильм, включая аниматора Диснея Глена Кина и композитора Джона Уильямса.
Результатом стал прекрасно отрисованный пятиминутный 20-секундный фильм, который дебютировал на кинофестивале Tribeca Film Festival в 2017 году. Избиратели «Оскара» приняли это к сведению, что привело к неожиданному зрелищу Брайанта, получающего премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм на церемонии 2018 года.
Отделение короткометражных фильмов и анимации Академии кинематографических искусств и наук также направило Брайанту приглашение стать членом организации. Однако в июне 2018 года стало известно, что комитет управляющих Академии отменил приглашение, заявив, что великому баскетболисту на пенсии необходимо проявить больше усилий на поле, прежде чем его рассмотрят для вступления.
Коби Брайант и Глен Кин позируют за кулисами на 90-й церемонии вручения премии «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол», 4 марта 2018 г. – Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Обвинение в насилии
В июле 2003 года Брайанту было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в насилии в отношении 19-летней работницы отеля в Колорадо. Брайант сказал, что он виновен в супружеской измене, но невиновен в изнасиловании. Дело против Брайанта было прекращено в 2004 году, и он урегулировал гражданский иск, поданный против него работницей отеля во внесудебном порядке.
Благотворительность
Среди своих благотворительных начинаний the basketball great сотрудничал с некоммерческой организацией After-School All-Stars в рамках Семейного фонда Коби и Ванессы Брайант. Он также руководил ежегодным летним лагерем под названием Баскетбольная академия Кобе.
Жена и дети
Брайант женился на 19-летней Ванессе Лейн в апреле 2001 года. Пара стала родителями четырех дочерей: Натальи Диаманте (род. 2003), Джанны Марии-Оноре (род. 2006, ум. 2020), Бьянки (род. 2016) и Капри (род. 2019).
Коби Брайант и его семья на премьер фильма «Излом времени», 26 февраля 2018 г. – Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Смерть
26 января 2020 года Брайант находился на борту вертолета Sikorsky S-76, который потерпел крушение в пригороде Лос-Анджелеса Калабасас. Девять человек, включая Брайанта и его 13-летнюю дочь Джанну «Джиджи», погибли. Вертолет направлялся из округа Ориндж в Таузенс-Оукс, Калифорния, где Брайант должен был тренировать спортсменов в Спортивной академии Мамба.
Брайант и его дочь были похоронены на частных похоронах 7 февраля 2020 года. 24 февраля их чествовали на поминальной службе в Стейплс-центре, где Бейонсе и Алисия Киз отдали музыкальные дани уважения, а Джордан, Шак и жена Ванесса были среди тех, кто делился эмоциональными воспоминаниями о великом баскетболисте и семьянине.
4 апреля 2020 года Брайант был избран в Баскетбольный зал славы Мемориала Нейсмита.
Фанаты прибыли на публичный мемориал Коби Брайанта и его дочери Джанны в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе, США, февраль. 24 ноября 2020 г. Фото: Global Look Press