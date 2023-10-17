Как легендарный баскетболист Коби Брайант стал суперзвездой

Карьера и статистика в НБА

В своем втором сезоне за «Лейкерс» Брайант был признан игроком стартового состава на матче всех звезд 1998 года, став самой молодой звездой в истории НБА в 19 лет. Затем нападающий объединился с центровым «суперзвезды» Шакилом О'Нилом, выиграв три чемпионата НБА подряд, и был признан лучшей командой всех времен НБА в 2002-2004 годах. Он также подписал многолетние соглашения об одобрении с Adidas, Sprite и другими ведущими спонсорами.

Хотя «Лейкерс» испытывали трудности после ухода О'Нила в 2004 году, Брайант выступил блестяще. В январе 2006 года он набрал 81 очко в матче против «Торонто Рэпторс», что стало вторым по величине показателем за одну игру в истории НБА, и возглавил лигу по количеству забитых мячей в том году и в следующем.

В 2008 году Брайант был назван самым ценным игроком и вывел свою команду в Финал НБА, где они проиграли «Бостон Селтикс». В финале НБА 2009 года «Лейкерс» обыграли «Орландо Мэджик» и выиграли чемпионат. Вскоре после этого Брайант присутствовал на поминальной службе в честь друга и суперзвезды музыки Майкла Джексона. В следующем году «Лейкерс» выиграли свой второй титул подряд, победив «Селтикс».

Брайант играл за олимпийские сборные США 2008 и 2012 годов, завоевав подряд золотые медали вместе с товарищами по команде Кевином Дюрантом, Леброном Джеймсом и Кармело Энтони, среди нескольких других ведущих игроков.

После разрыва Ахиллова сухожилия в апреле 2013 года Брайант упорно трудился, чтобы вернуться на корт, прежде чем сломал колено всего в шести играх сезона 2013-2014. Ветеран «Всех звезд» превзошел Майкла Джордана и занял третье место за все время в списке бомбардиров НБА в декабре 2014 года, но его сезон закончился третий год подряд из-за травмы, когда в январе 2015 года он получил разрыв вращательной манжеты.