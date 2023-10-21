Светлана Светличная теряет память и не узнает друзей

Друг семьи актер Иван Николаев был рядом со Светланой Афанасьевной в последние годы, навещал ее дома. Он развеял слухи о том, что родня избавилась от актрисы, поместив ее в стационар: «У них не было другого выхода. Это вранье, когда пишут, что родственники хотят завладеть ее квартирой. Ее невестка Ольга - прекрасная женщина, семья держит ситуацию под контролем.

Светлана Афанасьевна - человек пожилой, ей давно не нужна публичность. Очень хорошо, что в последние годы она нашла общий язык с сыном Алексеем, с внучкой. Я поддерживал ее, когда она со всеми рассорилась. Теперь в их семье мир да покой. Мы с ней виделись меньше года назад в ее новой квартире. Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила…» ￼

А в это время

«Без вести пропавшая» Кондулайнен нашлась на курорте 65-летнюю Елену Кондулайнен поспешили объявить «без вести пропавшей», так как она не пришла на сбор труппы Театра Луны в октябре и не брала трубку. Оказалось, что все не совсем так.