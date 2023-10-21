Светлана Светличная теряет память и не узнает друзей

Несколько лет назад «королева эпизода», как ее назвал Андрей Малахов, масштабно ссорилась с родными. В качестве тяжелой артиллерии были привлечены телевидение, пресса…
И вот теперь, когда актриса вновь пропала с радаров, зашептали: поди опять у них внутрисемейная война! Стали поговаривать, что Светличную сын упек в больницу, чтобы присвоить жилплощадь матери.
Коротенькая сцена в комедии прославила актрису на всю страну. Фото: кадр из фильма
Оказалось, что 83-летняя Светлана Светличная в октябре почувствовала боли в груди. Ей сделали рентген и диагностировали правостороннюю пневмонию. Лечение начали вовремя, поэтому состояние актрисы не вызывает опасений. Одновременно стало известно, что уже более полугода Светлана Афанасьевна проходит лечение в психиатрической больнице.
У звезды фильмов «Стряпуха» и «Бриллиантовая рука» деменция, и если два года родня с этим справлялась, то в конце прошлого года болезнь стала прогрессировать и пришлось госпитализировать Светличную в больницу. У артистки перепады настроения, подозрительность, навязчивые идеи сбежать - близкие стали волноваться за ее безопасность.
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Раньше Светлана Светличная лежала в больнице по месяцу несколько раз за год. Дома ее быт был устроен так: с актрисой жила сиделка, а родные навещали через день. Младший сын Светланы Афанасьевны Олег умер 17 лет назад. Но есть старший сын, 62-летний Алексей Ивашов, его жена Ольга и внучка Мария.
У Светличной и Брюса Уиллиса (на фото - с дочерью Скаут) похожие проблемы со здоровьем - увы, не всем пожилым людям удается избежать деменции. Фото: личная страница Деми Мур в социальной сети
Друг семьи актер Иван Николаев был рядом со Светланой Афанасьевной в последние годы, навещал ее дома. Он развеял слухи о том, что родня избавилась от актрисы, поместив ее в стационар: «У них не было другого выхода. Это вранье, когда пишут, что родственники хотят завладеть ее квартирой. Ее невестка Ольга - прекрасная женщина, семья держит ситуацию под контролем.
Светлана Афанасьевна - человек пожилой, ей давно не нужна публичность. Очень хорошо, что в последние годы она нашла общий язык с сыном Алексеем, с внучкой. Я поддерживал ее, когда она со всеми рассорилась. Теперь в их семье мир да покой. Мы с ней виделись меньше года назад в ее новой квартире. Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила…» ￼
А в это время
«Без вести пропавшая» Кондулайнен нашлась на курорте 65-летнюю Елену Кондулайнен поспешили объявить «без вести пропавшей», так как она не пришла на сбор труппы Театра Луны в октябре и не брала трубку. Оказалось, что все не совсем так.
Фото: канал НТВ
Три года назад у звезды «Руси изначальной» и «Ста дней до приказа» случился инсульт, последствия оказались тяжелые. Актриса старательно проходила реабилитацию и возвращалась к нормальной жизни полтора года: занималась на тренажерах в реабилитационном центре, первое время пользовалась ходунками. А теперь уже иногда носит каблуки.
Кондулайнен полностью восстановила речь и двигательную активность: «Память вернулась через полтора года. Сначала не говорила, так как было несмыкание связок - не пела, не могла интонировать. Думала, пройдет время, отдохну и буду говорить…»
На работу в Театр Луны Кондулайнен пока не вернулась: была пандемия, да и сил пока недостаточно. Актриса надеется выйти на сцену через год. У Елены два взрослых сына, которые не оставляют ее без внимания.
Актриса одной из первых в Союзе удостоилась титула секс-символа (кадр из фильма «Зверобой», Елена - слева). Фото: кадр из фильма
А по телефону Кондулайнен не отвечала, потому что отдыхала в Тунисе и общалась только с родными. Это не первый отдых актрисы в этом году.
В мае она прошла курс восстановления в московском реабилитационном центре, потом уехала в санаторий в Нальчик, а в июне отдыхала на Кубе.
«Очень хочу вернуться в строй, остаться актрисой», - признается Елена Ивановна. Она потихоньку готовит новую концертную программу: будет петь, читать стихи, рассказывать истории, играть на рояле и гитаре.