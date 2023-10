Суперзвезда в истории мировой музыки: биография певицы Уитни Хьюстон

Альбом Whitney Houston

В 1985 году артистка выпустила свой дебютный альбом Whitney Houston и почти сразу же стала настоящей поп-сенсацией. В течение следующего года ее хитовые синглы Saving All My Love for You и How Will I Know помогли альбому достичь вершины чартов, где он оставался 14 недель подряд.

Хьюстон получила «Грэмми» в 1986 году за песню Saving All My Love for You; награда была вручена певице ее двоюродной сестрой Дион Уорвик.