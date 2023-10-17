Суперзвезда в истории мировой музыки: биография певицы Уитни Хьюстон

Кем была Уитни Хьюстон?
Уитни Хьюстон выпустила свой дебютный альбом в возрасте 22 года, три сингла из которого достигли первой строчки чартов. Альбом Whitney (1987) принес еще четыре первых строчки, а также «Грэмми» для Хьюстон.
Позже были выпущены альбомы I'm Your Baby Tonight (1990) и My Love Is Your Love (1998), а также саундтреки к фильмам «Телохранитель» (1992) и «В ожидании выдоха» (1995).
В 1990-е карьера Хьюстон пошла на спад. В конце концов она вернулась в 2009 году с песней I Look to You, а также получила главную роль в мюзикле «Спаркл». Хьюстон погибла в результате случайного утопления в отеле 11 февраля 2012 года.
Уитни Хьюстон c премией «Грэмми», 01.06.1988 г. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси и, казалось, с рождения была обречена стать певицей. Ее мать и двоюродная сестра были легендарными фигурами американского госпела, соула и поп-музыки. Сисси Хьюстон была священником хора в баптистской церкви Новой Надежды, и именно там молодая Хьюстон начала свою карьеру.
Даже будучи ребенком, Хьюстон умела поражать аудиторию; позже она рассказала Дайан Сойер, что восторженный отклик прихожан в Нью-Хоуп оказал на нее сильное влияние:
«Думаю, тогда я поняла, что [мои певческие способности] были заразительным. Это то, что Бог дал мне».
К тому времени, когда ей исполнилось 15, Хьюстон часто выступала со своей матерью и пыталась заключить собственный контракт на запись. Примерно в то же время ее обнаружил фотограф, который был поражен ее естественной красотой.
Вскоре она стала чрезвычайно востребованной моделью-подростком, одной из первых афроамериканок, появившихся на обложке журнала Seventeen. Но музыка оставалась ее настоящей любовью.
Когда Хьюстон было 19 лет, ее обнаружил в ночном клубе Клайв Дэвис из Arista Records, который немедленно подписал с ней контракт и стал к штурвалу ее карьеры, когда она прошла путь от евангельской музыки до поп-звезды.
В 1983 году Хьюстон дебютировала на национальном телевидении, появившись в шоу Мерва Гриффина, чтобы спеть Home из мюзикла The Wiz. Следующие два года они с Дэвисом работали над ее дебютным альбомом, находя лучших продюсеров и авторов песен, чтобы продемонстрировать ее удивительный вокальный талант.
Американская певица и поп-звезда Уитни Хьюстон примерно в 1984 году. Фото: Global Look Press
Альбом Whitney Houston
В 1985 году артистка выпустила свой дебютный альбом Whitney Houston и почти сразу же стала настоящей поп-сенсацией. В течение следующего года ее хитовые синглы Saving All My Love for You и How Will I Know помогли альбому достичь вершины чартов, где он оставался 14 недель подряд.
Хьюстон получила «Грэмми» в 1986 году за песню Saving All My Love for You; награда была вручена певице ее двоюродной сестрой Дион Уорвик.
I Wanna Dance With Somebody
Хьюстон последовала за монументальным успехом своего первого альбома со вторым релизом, Whitney, в 1987 году. Эта пластинка тоже много раз становилась платиновой и получила «Грэмми» за сингл I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), за которым последовало успешное мировое турне.
За это время певица также выступила на концерте в честь дня рождения Нельсона Манделы и основала Детский фонд Уитни Хьюстон, некоммерческую организацию, которая финансирует проекты по оказанию помощи нуждающимся детям по всему миру.
К 1992 году Хьюстон была на вершине мира, но ее жизнь впоследствии сильно усложнилась. В том же году она вышла замуж за R & B – певца Бобби Брауна, бывшего участника New Edition, после трехлетней помолвки.
Поначалу брак был страстным и исполненным любви, но по прошествии десятилетия все пошло наперекосяк. И Браун, и Хьюстон отличались все более непредсказуемым поведением, причем Хьюстон позже ссылалась на эмоциональное насилие со стороны Брауна и насилие в семье.
Уитни Хьюстон и Бобби Браун держат на руках свою маленькую дочь Бобби, 1994 год. Фото: Global Look Press
The Bodyguard
Несмотря на эти растущие личные проблемы, Хьюстон продолжала прогрессировать в своей карьере, успешно перейдя в актерскую профессию в 1992 году, снявшись вместе с Кевином Костнером в безумно популярном фильме «Телохранитель». С помощью этого проекта она установила тенденцию для своих фильмов: для каждого фильма она также выпускала хитовые синглы, создавая сенсационные рекордные продажи саундтреков.
Ее сногсшибательный сингл The Bodyguard, кавер-версия песни Долли Партон I Will Always Love You 1974 года, оказался самым большим хитом Хьюстон за всю историю, проведя рекордные 14 недель на вершине чартов США. Альбом с саундтреком завоевал Хьюстон три премии «Грэмми», включая «Альбом года» и «Пластинка года». Позже, в 1990-х годах, Хьюстон также снялась в фильмах «В ожидании выдоха» и «Жена священника», которые также сопровождались саундтреками.
Лоретта Дивайн, Уитни Хьюстон, Анджела Бассетт и Лела Рошон. Фото: кадр из к/ф «В ожидании выдоха» (1995)
My Love Is Your Love
В 1998 году Хьюстон выпустила My Love Is Your Love, свой первый студийный альбом без саундтрека за многие годы, и он принес ей еще одну «Грэмми» за сингл «Это неправильно, но все в порядке».
Альбом был не таким успешным, как ее предыдущие полноформатные релизы, хотя ее сотрудничество с Мэрайей Кэри в анимационном фильме «Принц Египта» привело к созданию хитового сингла When You Believe, который получил премию «Оскар».
В конце 1990-х и начале 2000-х все более шаткий брак Хьюстон и проблемы со здоровьем угрожали подорвать ее карьеру. Несколько отмен концертов и печально известное телеинтервью с Сойер в 2002 году, в котором Хьюстон выглядела слишком худой и со слабым здоровьем, заставили многих предположить, что она была на грани нервного срыва.
Дива души Уитни Хьюстон выступает на сцене фольклорного фестиваля в Ашаффенбурге в пользу ЮНИСЕФ, 11 июля 1998 года. Фото: Global Look Press
Just Whitney
В 2004 году, когда началось производство телевизионного реалити-шоу «Быть Бобби Брауном», Хьюстон получила значительное эфирное время. Шоу транслировалось в худшие годы рушащегося брака пары, плохое поведение супругов было заснято на пленку, и репутация Хьюстон упала до нового минимума.
Хьюстон пыталась игнорировать споры, продвигаясь вперед со своей музыкой, выпустив Just Whitney для борьбы с ее недоброжелателями, но это не соответствовало успеху ее ранних работ. Несмотря на ее непростые отношения, Хьюстон по-прежнему прославлялась как певица, в 2006 году она была названа самой титулованной артисткой всех времен по версии Книги рекордов Гиннесса.
В течение следующих нескольких лет Хьюстон пыталась восстановить свой брак и избавиться от пагубного пристрастия, но после нескольких рецидивов ее матери Сисси пришлось вмешаться.
Хьюстон сделала перерыв в своей карьере, развелась с Брауном в 2007 году и получила единоличную опеку над Бобби Кристиной.
Певица и актриса Уитни Хьюстон присутствует на вечеринке «Грэмми» в отеле Beverly Hilton 9 февраля 2008 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Global Look Press
I Look to You
После почти десятилетия борьбы со своей личной жизнью Хьюстон, казалось, взяла себя в руки. В 2009 году она выпустила новый альбом I Look To You.
«Сами песни будут говорить с вами, и вы поймете, где я нахожусь, и некоторые изменения, через которые я прошла к лучшему», — сказала Хьюстон Entertainment Tonight.
Запись получила теплый прием от меломанов, поднявшись на вершину чартов альбомов. Ее живые выступления, однако, получили смешанные отзывы, некоторые жаловались на качество ее голоса.
Концерт Уитни Хьюстон. Москва, Россия, стадион «Олимпийский», 9 декабря 2009 г. Фото: Global Look Press
Смерть
В начале 2012 года ходили слухи, что Хьюстон испытывает финансовые трудности, но она опровергла это утверждение. Действительно, артистка, казалось, была готова к карьерному подъему: Хьюстон работала над музыкальным фильмом Sparkle с Джордин Спаркс, ремейком фильма 1976 года о женской музыкальной группе, похожей на The Supremes, а также, по сообщениям, ей предлагали присоединиться к конкурсу певцов The X Factor в качестве судьи. К сожалению, до этого момента Хьюстон не дожила
Уитни Хьюстон умерла в возрасте 48 лет 11 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе в отеле «Беверли Хилтон», где Дэвис устраивал вечеринку «Грэмми». Хьюстон появлялась на публике за несколько дней до ее смерти, в том числе на одной из вечеринок перед «Грэмми».
Согласно отчету, опубликованному офисом коронера округа Лос-Анджелес 22 марта 2012 года, официальной причиной ее смерти стало случайное утопление. С ее уходом музыкальный мир потерял одну из своих самых легендарных звезд.
Джордин Спаркс и Уитни Хьюстон в ремейке фильма «Спаркл» 2012 года. Фото: Global Look Press
Дочь Бобби Кристина
Дочь Бобби Кристина пережила много потрясений после смерти своей матери. Она была госпитализирована сразу после кончины Хьюстон из-за эмоциональной травмы, но позже поговорила с Опрой Уинфри о возвращении в дом своей матери и ощущении ее присутствия. Хьюстон оставила все своей дочери, но в конечном итоге душеприказчицей наследства певицы стала свояченица Пэт Хьюстон.
У Бобби Кристины были публичные конфликты со своей бабушкой Сисси из-за публикации биографии Хьюстон, посвященной памяти Уитни. В начале 2014 года сообщалось, что она была замужем за Ником Гордоном, которого Хьюстон приютила в детстве и воспитывала вместе с Бобби Кристиной, однако в более поздних сообщениях говорилось, что они не были официально женаты.
31 января 2015 года, почти через три года после смерти ее матери, Бобби Кристина была обнаружена лицом вниз в ванне в своем доме в Розуэлле, штат Джорджия, помощником Макса Ломаса. После госпитализации в больницу Северного Фултона ее в конечном итоге перевезли в больницу Университета Эмори, где она была введена в медикаментозную кому.
Бобби Кристина Браун скончалась 26 июля 2015 года в христианском хосписе Пичтри в Дулуте, штат Джорджия. Ей было 22 года.
Сисси Хьюстон и Бобби Кристина Браун присутствуют на вечеринке в честь премьеры шоу «Хьюстоны: сами по себе», 22 октября 2012 г. Фото: Global Look Press
Документальный фильм
Документальный фильм «Уитни», снятый при поддержке the Houston Estate, был выпущен в июле 2018 года, а исполнительным продюсером выступила невестка Хьюстон Пэт.
«У каждого, у кого есть жизнь, есть история. Это ее история, и она разыграна в документальном фильме, — сказала Пэт Хьюстон в интервью «Доброе утро, Америка» за несколько недель до выхода фильма. — Многое из этого она рассказала сама. Это просто ее жизнь и ее история, какой ее увидела бы семья и друзья, которые сталкивались с этим каждый божий день».
Премьера документального фильма состоялась на Каннском кинофестивале.
Memories
В 2016 году фанаты порадовались выходу нового сингла Хьюстон Memories, в записи которого приняла участие малайзийская певица Сити Нурхализа. Вокал Хьюстон был записан почти 35 лет назад.
В 2019 году появился еще один новый сингл Хьюстон, на этот раз кавер-версия хита Стива Уинвуда 1986 года Higher Love. Хьюстон записала версию, которая изначально предназначалась для ее альбома 1990 года I'm Your Baby Tonight, прежде чем норвежский диджей и продюсер Kygo сделал ремикс на нее для посмертного релиза.
Голограмма-тур
В 2019 году было объявлено, что Houston's Hologram отправятся в турне в следующем году. Постановка разрабатывалась компанией BASE Holograms, которая уже дебютировала в шоу с участием греческой оперной дивы Марии Каллас и великого американского рок-н-ролльщика Роя Орбисона.