Суперзвезда в истории мировой музыки: биография певицы Уитни Хьюстон

Ранние годы

Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси и, казалось, с рождения была обречена стать певицей. Ее мать и двоюродная сестра были легендарными фигурами американского госпела, соула и поп-музыки. Сисси Хьюстон была священником хора в баптистской церкви Новой Надежды, и именно там молодая Хьюстон начала свою карьеру.

Даже будучи ребенком, Хьюстон умела поражать аудиторию; позже она рассказала Дайан Сойер, что восторженный отклик прихожан в Нью-Хоуп оказал на нее сильное влияние:

«Думаю, тогда я поняла, что [мои певческие способности] были заразительным. Это то, что Бог дал мне».

К тому времени, когда ей исполнилось 15, Хьюстон часто выступала со своей матерью и пыталась заключить собственный контракт на запись. Примерно в то же время ее обнаружил фотограф, который был поражен ее естественной красотой.

Вскоре она стала чрезвычайно востребованной моделью-подростком, одной из первых афроамериканок, появившихся на обложке журнала Seventeen. Но музыка оставалась ее настоящей любовью.

Когда Хьюстон было 19 лет, ее обнаружил в ночном клубе Клайв Дэвис из Arista Records, который немедленно подписал с ней контракт и стал к штурвалу ее карьеры, когда она прошла путь от евангельской музыки до поп-звезды.

В 1983 году Хьюстон дебютировала на национальном телевидении, появившись в шоу Мерва Гриффина, чтобы спеть Home из мюзикла The Wiz. Следующие два года они с Дэвисом работали над ее дебютным альбомом, находя лучших продюсеров и авторов песен, чтобы продемонстрировать ее удивительный вокальный талант.