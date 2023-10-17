Непревзойденный дизайнер одежды и любитель кошек: как Карл Лагерфельд добился успеха

Кем был Карл Лагерфельд?
Один из самых известных модельеров в мире, Карл Лагерфельд родился в Гамбурге, Германия. Хотя он никогда не раскрывал свой истинный день рождения, сообщалось, что он родился 10 сентября 1933 года.
Известный своими смелыми дизайнами и постоянными переосмыслениями, он был провозглашен в журнале Vogue «непревзойденным интерпретатором настроения момента». Лагерфельд скончался в Париже 19 февраля 2019 года.
Торжественное открытие магазина Карла Лагерфельда в Париже 28 февраля 2013 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Карл Лагерфельд (настоящее имя Карл Отто Лагерфельдт) родился в Гамбурге, Германия. Хотя знаменитый модельер никогда не раскрывал точную дату своего рождения, считается, что он родился 10 сентября 1933 года. Его часто хвалят за постоянное переосмысление, в начале карьеры он убрал букву «т» в конце своей фамилии, чтобы она звучала «более коммерчески».
Отец Лагерфельда, Кристиан, сколотил состояние на поставках сгущенного молока в Германию. Карл и его старшая сестра Марта и сводная сестра Тея выросли в богатой семье. В доме Лагерфельдов поощрялась интеллектуальная активность. Его мать, Элизабет, была искусной скрипачкой, и разговоры за обеденным столом часто включали такие темы, как религиозная философия.
С раннего возраста Лагерфельд проявлял интерес к дизайну и моде. В детстве он часто вырезал картинки из модных журналов. Он также был известен тем, что критически относился к тому, что другие надевали в школу. Но только в подростковом возрасте, после того как его семья вернулась в Гамбург, Лагерфельд погрузился в мир высокой моды.
Немецкий модельер Карл Лагерфельд за своим столом в 1979 году. Также известный как «Король Карл», он является одним из самых успешных модельеров XX века. Фото: Global Look Press
Начало карьеры
Чувствуя, что его будущее лежит в другом месте, 14-летний Лагерфельд принял смелое решение — с благословения своих родителей переехать в Париж. Он проработал там всего два года, когда представил серию эскизов и образцов тканей на конкурс дизайнеров. В итоге он занял первое место в категории пальто и познакомился с другим победителем, Ивом Сен-Лораном, который стал его близким другом.
Вскоре Лагерфельд начал работать полный рабочий день с французским дизайнером Пьером Бальменом, сначала в качестве младшего помощника, а позже и подмастерья. Это была ответственная должность, и молодой дизайнер оставался на ней в течение трех лет. Он устроился на работу креативным директором в другой дом моды, прежде чем, наконец, в 1961 году начал работать самостоятельно.
Вскоре последовала хорошая работа: Лагерфельд разработал коллекции для Chloe, Fendi (где его пригласили курировать меховую линию компании) и других. Лагерфельд стал известен в индустрии моды благодаря своим инновационным, актуальным стилям. Но Лагерфельд также ценил прошлое, и он часто делал покупки на блошиных рынках, находя старые свадебные платья, чтобы разобрать их и переосмыслить.
Карл Лагерфельд с «Золотой прялкой», врученной ему в Крефельде 29 ноября 1973 г. Фото: Global Look Press
Последующие годы
К 1980-м годам Карл Лагерфельд был главной звездой в мире моды. Он был любимцем прессы, которая любила вести хронику его меняющихся вкусов и общественной жизни. Лагерфельд общался с другими крупными звездами, включая своего хорошего друга Энди Уорхола.
За свою карьеру он приобрел репутацию наемного убийцы, перескакивая с одного лейбла на другой, а также добился успеха, с которым мало кто из дизайнеров может сравниться. В Chanel в начале 1980-х он сделал то, что мало кто считал возможным: он вернул к жизни то, что считалось почти мертвым брендом, с обновленной линией готовой одежды.
Примерно в то же время Лагерфельд запустил свой собственный лейбл, в 1984 году, который он построил вокруг идеи того, что он назвал «интеллектуальной сексуальностью». С годами бренд завоевал репутацию за качественный пошив смелых готовых изделий, таких как жакеты-кардиганы ярких цветов. В 2005 году Лагерфельд продал лейбл Tommy Hilfiger.
Лагерфельд, чья работа перекинулась на кино и фотографию, продолжал придерживаться плотного графика. В 2011 году он разработал линию стеклянной посуды для шведской компании Orrefors и подписал контракт на создание новой коллекции одежды для Macy's. В 2015 году он открыл свой первый магазин Karl Lagerfeld в Дохе, Катар.
Дизайнер Карл Лагерфельд — показ Chanel. Париж, Франция, 2 июля 2013 г. Фото: Global Look Press
Смерть
Лагерфельд стал реже появляться в свете, когда ему было около 80 лет. Дизайнер вызвал беспокойство, не появившись в конце показа Chanel в Париже в начале 2019 года. В модном доме объяснили это тем, что Карл «устал».
Спустя несколько дней, 19 февраля 2019 года, было объявлено, что легендарный дизайнер скончался.
Среди многочисленных соболезнований исполнительный директор Британского совета моды Кэролайн Раш отметила:
«Мы глубоко опечалены сегодняшней новостью о кончине Карла Лагерфельда. Его непревзойденный вклад в индустрию моды изменил то, как женщины одеваются и воспринимают моду. Он вдохновил поколения молодых людей, дизайнеров и будет продолжать это делать».
Все свое состояние Карл Лагерфельд оставил любимой кошке бирманской породы по кличке Шупетт.
Карл Лагерфельд с Шупетт — бирманской кошкой, любимицей модельера. Фото: Global Look Press