Непревзойденный дизайнер одежды и любитель кошек: как Карл Лагерфельд добился успеха

Ранняя жизнь

Карл Лагерфельд (настоящее имя Карл Отто Лагерфельдт) родился в Гамбурге, Германия. Хотя знаменитый модельер никогда не раскрывал точную дату своего рождения, считается, что он родился 10 сентября 1933 года. Его часто хвалят за постоянное переосмысление, в начале карьеры он убрал букву «т» в конце своей фамилии, чтобы она звучала «более коммерчески».

Отец Лагерфельда, Кристиан, сколотил состояние на поставках сгущенного молока в Германию. Карл и его старшая сестра Марта и сводная сестра Тея выросли в богатой семье. В доме Лагерфельдов поощрялась интеллектуальная активность. Его мать, Элизабет, была искусной скрипачкой, и разговоры за обеденным столом часто включали такие темы, как религиозная философия.

С раннего возраста Лагерфельд проявлял интерес к дизайну и моде. В детстве он часто вырезал картинки из модных журналов. Он также был известен тем, что критически относился к тому, что другие надевали в школу. Но только в подростковом возрасте, после того как его семья вернулась в Гамбург, Лагерфельд погрузился в мир высокой моды.